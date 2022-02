Odradit Rusko od agrese, musí vědět, že tvrdě zaplatí. A Moravec Fialovi přikyvoval

reklama

„Evropa je krok od války,“ začal Fiala vážně před kamerami České televize.

Prý ale stále věří, že bude zachován mír.

„Věřím, musím v to věřit. Dělá se všechno pro to, aby k tomu mírovému řešení došlo,“ uvedl Fiala s tím, že dialog se vede s Ruskem na mnoha platformách. „Všichni si přejeme mír, ale bohužel ta pravděpodobnost mírového řešení se snižuje,“ uvedl Fiala.

Ale zatím to vypadá tak, že válka je bohužel stále blíž. „Ta pravděpodobnost vojenského útoku Ruska na Ukrajinu se bohužel zvyšuje každým dnem,“ konstatoval předseda vlády.

Spojenci podle něj musí ukázat jednotu a tím odradit Rusko od agrese. A pokud se Rusko přece jen agrese dopustí, musí se mu dát najevo, že za to tvrdě zaplatí.

„Tahle jednota tady nebyla, ani při obsazení Krymu. Ale teď ta jednota je nesmírně silná. Ty sankce se připravují. Ony už jsou vlastně připraveny a jsou odstupňovány podle toho, jak agresivní by ten postup Ruska byl, od nějakého kybernetického útoku na Ukrajinu, až po skutečný vojenský vpád. Ale zveřejňovat teď ty sankce by nebylo taktické,“ upozornil Fiala.

„Musíme si uvědomit, že to Rusko hledá záminku pro ten útok a pro nedohodu. Důležité je říct, že my podporujeme Ukrajinu. Jakýkoli útok Ruska bude mít vážné následky. My jsme připraveni ty sankce okamžitě uvalit. Je to tak, že se hledají všechny cesty k diplomatickému řešení. Diplomatické řešení není slabost. Je potřeba odvrátit válku, ale Západ není připraven obětovat Ukrajinu. Ale do poslední chvíle se musíme pokusit najít diplomatické řešení. Je to i v zájmu Ukrajiny, protože pokud válka vypukne, tak jako první za to zaplatí nevinní obyvatelé Ukrajiny,“ uvedl Fiala.

Poté dal najevo, že věří v sílu Západu.

„Ten postup je tak překvapivý a tak silný, že si myslím, že to ruského prezidenta bude nutit přemýšlet. Ale Vladimir Putin už nainvestoval tolik do té agrese, že to také bohužel snižuje naděje na ta diplomatická řešení,“ pravil Fiala.

Připomněl, že Rusko dnes vznáší požadavky nejen vůči Ukrajině, ale také vůči České republice, neboť chce, aby se NATO vrátilo do roku 1997, kdy ještě Česká republika nebyla členem NATO. Chce tedy i Česku diktovat, kam smí, nebo nesmí patřit. A to je podle Fialy naprosto nepřijatelné. Každý stát si musí rozhodnout, jestli chce být členem EU, členem NATO, jestli chce být demokratickou zemí a tak dále.

Tomuto tlaku podle premiéra nelze ustupovat. Česká republika má zkušenosti s ruskou okupací z roku 1968 a ještě dřív už na vlastní kůži pocítilo, jak to dopadá, když se ustupuje agresorům. Proto se jim ustupovat nesmí.

Členství České republiky v NATO i v EU nás podle Fialy v těchto dnech chrání před tím, co teď Rusko předvádí.

„Hrozba války je velká, ale západní země jsou odhodlány udělat vše pro to, aby se válce zabránilo. A pokud se jí nezabrání, tak udělat vše pro to, aby za to agresor zaplatil. A to je nadějné,“ konstatoval Fiala.

„Vzhledem k charakteru naší ekonomiky je pravděpodobné, že by ty sankce nějak dopadly i na nás, i když teď náš obchod s Ruskem není nijak velký. Ale nestrašme se teď,“ žádal Fiala.

Pokud se bude situace na Ukrajině dál zhoršovat, Česko je připraveno poskytnout Ukrajině další humanitární pomoc. „Ta humanitární pomoc bude pokračovat a bude-li třeba, tak bude i posílena,“ pravil Fiala s tím, že Rusko se snaží Ukrajinu izolovat a Ukrajina i kvůli tomu potřebuje i naši pomoc. Připomněl, že Česká republika poslala na Ukrajinu munici a pokud bude třeba, bude se jednat o další formy pomoci.

Konstatoval také, že čeští vojáci už se podílejí na ochraně Pobaltí a pokud přijde požadavek i ze Slovenska, česká vláda a český parlament se tím pak bude zabývat. „Můj osobní názor je, že si to dovedu představit, ale tady nejde o můj osobní názor. Tady je potřeba udělat důležité politické rozhodnutí, které musí udělat vláda i parlament. A já už dlouhodobě prosazuji, i z opozice jsem to prosazoval, bychom se účastnili na všech společných projektech. My se už teď podílíme na posílení východního křídla NATO a jsme připraveni diskutovat o dalším posílení východního křídla, pokud přijde požadavek,“ pravil Fiala,

Poté zopakoval, že válka je blízko.

„Evropa je krok od války a je potřeba udělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo,“ řekl Fiala. „Jen si všichni uvědomme, že ukrajinská hranice je 300 kilometrů od naší hranice. A to je strašně blízko. Pokud si někdo myslí, že se nás to netýká, že to nějak přečkáme, tak je to chyba a je to nebezpečné. V minulosti už se takové chování vymstilo.“

„My musíme poslouchat, co Rusko říká, a jednat s ním, což se děje, ale to neznamená, že bychom měli Rusku ustupovat, protože to nikdy mír nepřineslo, jak se to ukázalo mnohokrát v minulosti, Je třeba dát jasné hranice a říct, že pokud budou překročeny, tak za to agresor tvrdě zaplatí,“ zopakoval znovu Fiala.

„Já jsem měl možnost hovořit i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a ona mě ujistila, že EU udělá všechno pro to, aby si poradila s krátkodobým energetickým výpadkem, pokud k němu z ruské strany dojde,“ pokračoval Fiala.

Moderátor pak předestřel téma výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně.

„Stát má možnost zasáhnout do toho kdykoli z bezpečnostních důvodů,“ uvedl Fiala s tím, že v případě ohrožení bezpečnostních zájmů Česka lze změnit i subdodavatelské řetězce při výstavbě nových jaderných bloků. „Mezinárodní situace nám dnes ukazuje, že pustit do toho tendru Rusko a Čínu by bylo extrémně nebezpečné, což jsme říkali už z opozice,“ uvedl Fiala.

Když se přiblížila třináctá hodina, Fiala prohlásil, že je hrdý na to, co vláda dokázala.

„Já jsem skutečně hrdý na to, co dokázala naše vláda během sedmi týdnů. Co dokázal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se svým týmem a co dokázala celá vláda, Já jsem hrdý na to, co dokázala naše vláda, protože občané si možná všimli, že jsme se dohodli, že to nebylo tak, že by jednotliví ministři chodili za ministrem financí a pak by říkali: ‚Tak jsem vyjednal miliardy navíc.‘ My jsme připravili násobně lepší rozpočet. Ten předchozí rozpočet byl šílený. Je třeba zbrzdit tu inflaci,“ rozjel se ministerský předseda.

„Nedojde ke zhoršení zdravotní péče,“ pokračoval s tím, že jeho vláda nezapomněla ani na investice. „Tento rozpočet je dobrý a já jsem hrdý na to, čeho se nám podařilo dosáhnout,“ sdělil premiér Petr Fiala.

