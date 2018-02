Odvolaný ředitel ostravské nemocnice Němeček odmítá jakékoliv pochybení

„Kdyby mi pan ministr řekl, že má politické zadání od pana (premiéra Andreje) Babiše, že mě má odvolat, tak řeknu, co se dá dělat, jedeme dál. Ale tímhle způsobem s neustálým vymýšlením lživých důvodů to považuji za velmi trapné a z jeho strany nedůstojné,“ řekl ČTK Němeček. O dalším postupu se chce poradit s právníky.

Podle mluvčí ministerstva Gabriely Štěpanyové bylo odvolání v souladu se zákoníkem práce. „Dnes (pátek) v ranních hodinách byl pověřeným zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví osobně seznámen s obsahem odvolání, a to za přítomnosti svědka. To vše je zdokumentováno v popisu průběhu předání písemnosti,“ uvedla mluvčí.

Vojtěch (za ANO) později v ČT poukazoval na to, že nemocnice neproplácela zaměstnancům odpracované přesčasy a nutila je brát si náhradní volno. Hovořil také o působení soukromé kliniky na pozemcích nemocnice nebo o poklesu počtu operací.

„Když jsem slyšel od pana ministra tyto konkrétní věci, tak je to ještě směšnější, než jsem si původně myslel,“ řekl Němeček ČTK. Pokud jde o přesčasy, považuje svůj postup za hospodárný. Nemocnice má podle něj dostatek personálu a mohla přesčasy řešit náhradními volny. „Kdybych toto nedělal, může mě obvinit, že se chováme nehospodárně,“ řekl Němeček. Navíc tvrdí, že kvůli proplácení přesčasů nezaznamenal stížnosti.

„Za druhé jsem se dozvěděl, že v areálu FNO je nějaké soukromé IVF centrum (centrum asistované reprodukce) a to je to vyvádění těch lukrativních věcí, tak to jsem se zasmál ještě více, protože tam skutečně v nájmu nějaké IVF je, ale nikoliv v budovách fakultní nemocnice, ale v nějakém soukromém subjektu, se kterým fakultní nemocnice nemá vůbec nic společného,“ řekl Němeček.

Odmítá i tvrzení o problémech chirurgie. Podle něj funguje velmi dobře. „Myslím si, že si tam možná přihřál polívčičku bývalý odvolaný přednosta chirurgie Pavel Zonča. Musel jsem ho odvolat kvůli hrubému porušení zákona o tkáních a buňkách a je to věc, kterou teď řeší policie,“ řekl Němeček. Více se k případu nechtěl vyjadřovat. Uvedl pouze, že Zonča je v úzkém kontaktu s Evženem Machytkou, který byl dočasně pověřen řízením nemocnice.

Místopředsedkyně místního lékařského odborového klubu SČL – FN Ostrava Iveta Žídková očekává dobrou spolupráci s novým ředitelem, neboť podle ní Machytka dobře zná provoz nemocnice. Předsedkyně místní profesní odborové organizace zdravotnických pracovníků Andrea Vylíčilová doufá, že změna ve vedení bude pozitivní a přinese změny v proplácení přesčasů, doplnění počtu zaměstnanců na jednotlivých odděleních a zavedení adekvátní diferencované péče.