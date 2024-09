Ohrožení voleb? Rakušan poslal vytopené lidi pro občanky, je zde však zádrhel

Včera, tedy ve středu, po 14. hodině zveřejnilo Ministerstvo vnitra na sociální síti X výzvu všem, kteří při povodních přišli o svoje doklady, že si mohou zažádat o nové. To vše v souvislosti s krajskými volbami, které se uskuteční tento pátek a sobotu a které se vláda rozhodla nepřesunout na jiný termín.

Občanům, kteří v tu chvíli pravděpodobně likvidovali následky povodní, sčítali škody, obíhali pojišťovny a měli plné ruce práce se zajištěním základních potřeb, tak vnitro dalo necelé čtyři hodiny na to, aby si dojeli do větších, ministerstvem určených měst, a tam zažádali o zrychlené vyhotovení dokladu totožnosti.

„Důležitá informace pro všechny, kteří kvůli povodním přišli o občanský průkaz. Do voleb vám Ministerstvo vnitra vystaví nový, důležité je, aby žádost byla podána do dnešních 18 hodin.“

Ve výzvě se dále uvádí, že je třeba zajet si zažádat do velkých měst, jako jsou České Budějovice, Tábor, Olomouc, Jeseník či Litovel, Opava nebo Ostrava.

Zmíněná výzva ministra Rakušana ale nesklidila přílišnou chválu, spíše naopak. Mnozí lidé se podivovali nad tím, zda mají postižení povodněmi vůbec na podobné věci myšlenky, či jak reálné je, že se na úřad v kolikrát poměrně vzdáleném městě dostanou. Otázku budila i lhůta pro vyhotovení, která oficiálně negarantovala, že budou průkazy totožnosti skutečně do termínu voleb vyhotoveny.

Já respektuji rozhodnutí vlády, že volby se odkládat nebudou. Věřím, že důkladně zvážila všechna pro i proti.

Já respektuji rozhodnutí vlády, že volby se odkládat nebudou. Věřím, že důkladně zvážila všechna pro i proti.

Rozesmála mě ale představa, že ti, kteří přišli i o občanku, teď všeho nechají a poběží si do 18.00 hod vyřídit novou, aby mohli volit. Ta informace se k nim ani nedostane. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 18, 2024

Jedním z těch, kteří o výzvě zapochybovali, byl i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Ten si především nebyl jistý tím, zda mají zatopení lidé myšlenky na volby a zda se k nim proto ministerská výzva vůbec dostane.

„Já respektuji rozhodnutí vlády, že volby se odkládat nebudou,“ napsal k tomu zakladatel TOP 09 s tím, že věří, že vláda zvážila všechna pro i proti.

„Rozesmála mě ale představa, že ti, kteří přišli i o občanku, teď všeho nechají a poběží si do 18.00 hod vyřídit novou, aby mohli volit. Ta informace se k nim ani nedostane,“ je si jistý Kalousek tím, že lidé ze zatopených oblastí mají v tuto chvíli naprosto jiné starosti, než si ve zrychleném řízení opatřovat doklad, který jim umožní jít o víkendu volit.

K prohlášení ministra vnitra Rakušana ohledně spěšně vyhotovených občanských průkazů pro ty, kdo o ně při povodních přišli, se vyjádřil i poslanec za hnutí ANO a člen bezpečnostního výboru, bývalý záchranář MUDr. Jiří Mašek:

„Pane ministře Rakušane, dnes jste v Poslanecké sněmovně uvedl, že občané mohou zažádat o průkaz totožnosti dnes do 18 hodin a dostanou ho v pátek! Následně jste nám zaslal podklady z MV s nejčastějšími otázkami, kde se mimo jiné uvádí možnost získat občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů,“ poukázal Mašek úvodem na nelogičnost Rakušanova počínání a fakt, že ministr vlastně sdělil, že pokud občané zažádali dnes, průkaz mohou obdržet až za 5 pracovních dnů, což vychází na příští středu.

„Pane ministře, tato informace je naprosto matoucí a pro občany zcela nevyhovující v kontextu nadcházejících voleb. Reálně dojde k ohrožení účasti občanů ve volbách, ne jejich vinou,“ apeluje na ministra poslanec a přidává úvahu o tom, že si Rakušan nemusí být svojí výzvou tak úplně jistý.

„Nebo si necháváte schválně otevřená zadní vrátka … když to nevyjde, psali jsme do 5 pracovních dnů máte smůlu,“ píše a dál cituje z Rakušanova textu:

„Průkaz totožnosti – co dělat, když kvůli povodním přijde volič o doklady? Půjde o možnost získat občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů pro občany s trvalým pobytem v oblastech zasažených živelní pohromou, který bude distribuován nestandardním způsobem tak, aby byl na obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém byla podána žádost, vyhotovený doklad doručen Ministerstvem vnitra do pátku 20. 9. 2024 do 12.00. Distribuci budou provádět pracovníci Ministerstva vnitra, čímž dojde ke zkrácení doby mezi náběrem a předáním dokladu.“

Mašek vyjadřuje i pochopení pro mimořádnou situaci, nicméně varuje před planými výzvami.

„Rozumím, mimořádná situace se řeší mimořádnými prostředky, ale nabízet neuskutečnitelné možnosti je nedůstojné. Bude nás zajímat, kolik občanů uspělo s požadavkem, na který dnes měli čas jen od 12 do 18 hodin,“ uzavírá bývalý záchranář a současný poslanec svůj status na facebooku.

Dodejme, že Maškovy obavy o lhůtu, ve které by mohly být občanské průkazy vyhotoveny, podporuje i zpráva na webu města Jeseník, kde je zmiňována také jen lhůta pěti dnů a ne fakt, že budou nové průkazy hotovy do pátku 12.00 hodin, kdy začínají volby.

„Dnes ve středu 18. září je možné podat si žádost o občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů. Žádosti vyřizuje Oddělení správních činností Městského úřadu Jeseník, které sídlí na IPOSe. Vyřízení je možné pouze dnes a otevřeno je do 18.00 hodin,“ uvádí město.

