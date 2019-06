Okamura nabízí Babišovi vládu odborníků. Jinak prý upadne země do chaosu

Vláda ANO a ČSSD sice ustála i druhé hlasování o nedůvěře, přesto předseda SPD Tomio Okamura vyhlíží cestu, jak dosáhnut toho, aby mohl prosazovat program svého hnutí. Tu by mu totiž mohla odkrýt krize vlády ČSSD a ANO, kterou tentokrát rozehrál prezident, když odmítl odvolat ministra kultury. Okamura nyní nabízí premiérovi podporu poslanců SPD pro vládu „odborníků“ výměnou za programové ústupky. Informace deníku Právo zveřejnil server Novinky.cz.

„V případě odchodu ČSSD z vlády bych chtěl jednat s premiérem o podpoře nového kabinetu. Jako první se v takovém případě půjdeme poradit s panem prezidentem, jelikož on bude mít v rukávu další kroky. To je klíčové,“ sdělil šéf hnutí SPD Tomio Okamura, který by si nerad nechal tuto příležitost proplout mezi prsty.

Připomněl, že v současném složení Poslanecké sněmovny není možné vládu složit a do voleb nás čekají ještě dva a čtvrt roku. „Takže buď uvedeme zemi do chaosu a destabilizace a občané budou ještě více trpět, nebo budeme pracovat, abychom životy občanů zlepšili,“ dodal.

„Proto nabízíme jedinou možnou funkční alternativu – jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO, a takovou vládu jsme ochotni podpořit za předpokladu dohody nad prosazením programových priorit hnutí,“ uzavřel Okamura.

Krize vlády ANO a ČSSD nastala, když prezident Miloš Zeman odmítl návrh ČSSD a premiéra Babiše (ANO) odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Sociální demokraté na jeho místo neúspěšně prosazují svého místopředsedu Michala Šmardu. Dnes situaci projedná šéf ČSSD Jan Hamáček s Babišem. ČSSD žádá, aby Babiš podal na prezidenta kompetenční ústavní žalobu, pokud prezident neustoupí. Babiš tento krok odmítl. Někteří sociální demokraté tak ve vládním angažmá přestávají vidět smysl a žádají odchod ČSSD z vlády.

