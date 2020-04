Omezování svobod! Pekarová Adamová se zděsila, když poslouchala Hamáčka. A není sama

reklama

„Pokud bychom zrušili nouzový stav, nebylo by možné využívat mimořádná oprávnění a fungování vlády by bylo velmi obtížné,“ zaznělo z úst Jana Hamáčka na tiskové konferenci. V minulosti už také vysvětloval, že nouzový stav dává vládě možnost rychleji nakupovat ochranné pomůcky tolik potřebné pro lékaře, zdravotní sestřičky, záchranáře a další lidi stojící v první linii boje proti koronaviru.

Pár slov věnoval i zemědělství. To podle něj teď potřebuje volné pracovní síly, protože se nemá kdo postarat o úrodu. Zahraniční sezónní pracovníci, kteří to zpravidla dělají, kvůli uzavření hranic nejsou k mání v dostatečném počtu. A tady se podle Hamáčka otevírá prostor pro Čechy, kteří jsou teď bez práce.

A hned schytal salvu kritiky.

Ozval se například publicista Karel Křivan z časopisu Respekt, že se Hamáčkovi v nouzovém stavu zkrátka zalíbilo, takže má chuť ho prodlužovat, dokud to jen půjde. „Jemu se ta situaci zamlouvá a chce ji prodlužovat, jiné vysvětlení nemám,“ uvedl Křivan.

Publicista Tomáš Vyoral se podivoval, že zrovna „manekýn v rudém svetru,“ který se mnoho let živí politikou, posílá davy lidí na pole. „Také těch i díky němu nezaměstnaných,“ podotkl k tomu Vyoral na facebooku. A místo nezaměstnaných by prý na pole mohla vyrazit armáda politiků a úředníků, kterých za koaliční vlády ANO a ČSSD notně přibylo. Prý by politici a úředníci byli konečně užiteční.

Někdejší europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička konstatoval, že stávající nouzový stav má platit ještě dva týdny – a Hamáček už teď volá po jeho prodloužení, což je podle Teličky zcela nepřijatelné. „Ministr Jan Hamáček (ČSSD) chce už půl měsíce před jeho vypršením prodloužit nouzový stav (kéž by i v jiných věcech viděl tak dopředu). To je zcela nevěrohodné, zejména když to není ani řádně zargumentované. A tudíž je to nepřijatelné,“ napsal doslova někdejší politik.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová konstatovala, že jsme v situaci, kdy vůbec není pevně dáno, co se musí stát, aby byl zrušen – a v takové chvíli Hamáčkovi ponechat v rukou více moci vůbec není žádoucí.

„Omezování svobod nehodláme dále akceptovat a už vůbec ne v situaci, kdy není jasné, co se musí stát, aby byl nouzový stav zrušen. Z módu, kdy každý říká něco jiného, jsme se totiž pořád nedostali,“ upozornila.

Předseda ODS Petr Fiala ironicky poznamenal, že Hamáček se zřejmě pokusil uklidnit všechny hospodské a kadeřnice, kterým ze dne na den zastavil podnikání. „Jan Hamáček oznámil, že nezaměstnaní mohou jít pracovat na pole. To jistě uklidní všechny hospodské a kadeřnice, kteří dnes nemohou podnikat...“ poznamenal předseda ODS.

„To je ale kolík,“ přisadil si na adresu Jana Hamáčka politolog Martin Rubeš. A přidal pár vulgárních výrazů.

„Dobro došli. No jasně, ještě rok, nebo dva? Nebo roušky na hubě nadosmrti, co? Nasrat! Jo, nasrat! (sorry, to já ne, to pan Kryl),“ napsal na sociální síti.

