Omlouvám se, moc mě to mrzí, kál se Babiš u vyhlašování nových opatření. Pak jej vytočil redaktor Bartoníček...

Česko se od pátku 18. prosince vrací do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, rozhodla dnes vláda. Dojde tak k opětovnému uzavření restaurací a hotelů. Naopak obchody a služby se v pátek neuzavřou a otevřou se lyžařské skiareály. Vrací se také zákaz nočního vycházení od 23.00 do 05.00. „Omlouváme se, velice nás to mrzí, prosím o pochopení,“ řekl premiér Andrej Babiš po jednání vlády. Na kompenzace podle ministra průmyslu a obchodu půjde deset miliard.

„Vláda schválila přechod České republiky do rizikového stupně čtyři od pátku 18. prosince 0.00. Když jsme 3. prosince rozvolňovali, přál jsem si, aby to do Vánoc vydrželo bez dalších opatření,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády.

„Umím si představit to velké zklamání těch, kteří podnikají. Velice mě to mrzí, samozřejmě se za to omlouvám, omlouváme se. Chápeme rozpoložení těch, kteří se těšili, že budou v rámci Vánoc moci realizovat svůj byznys. Prosím o pochopení a toleranci k tomuto rozhodnutí,“ dodal s tím, že šlo o těžké rozhodnutí vzhledem k tomu, jaký to má dopad na život lidí.

„Musíme okamžitě jednat, dochází k nárůstu i mezi seniory. Při takovém trendu bychom riskovali ke konci měsíce až deset tisíc nakažených, to nikdo nechce. Zdravotníci bojují z posledních sil, před Vánoci je to frustrující,“ pokračoval předseda vlády.

Následně oznámil dobrou zprávu, že se od pátku nebudou uzavírat obchody ani služby. „Musíme ochránit prioritně životy našich spoluobčanů,“ podotkl Babiš. Zavřít se naopak mají hotely, bazény či fitness centra. Nově nebudou muset mít prodejny zavřeno v neděli.

Další důležitý postup v boji proti koronaviru je očkování. „S odborníky to připravujeme. Vypadá to, že koncem měsíce přijde zásilka vakcín. Musíme veřejnost přesvědčit, že je v zájmu všech, aby se nechali očkovat,“ doplnil premiér.

S omluvou na jeho slova navázal ministr zdravotnictví: „Je nám to nesmírně líto, že jsme museli přistoupit k tomu kroku, vývoj situace nás k tomu nutí. Lidé, kteří leží v nemocnicích, jsou naši příbuzní a ti, které známe,“ navázal na slova ministerského předsedy šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nedochází podle jeho slov naštěstí k progresivnímu nárůstu hospitalizovaných pacientů v těžkém stavu.

Kabinet rozhodl o zákazu nočního vycházení. „Vrací se zákaz nočního vycházení od 23.00 do 05.00. Může se potkat maximálně šest lidí,“ oznámil Blatný.

Co se týká mší, počty lidí na bohoslužbách se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží od pátku z 30 na 20 procent kapacity kostela. Maximální kapacitu lze využít jen pro sedící účastníky bohoslužeb, uvedl Blatný.

Káva do kelímku z výdejního okénka s sebou je opět povolena. „Omezení se v tomto případě bude týkat jen alkoholu,“ upřesnil ministr Blatný.

Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za současných režimových opatření. Děti jdou letos naposledy do školy 18. prosince. Nařízení platí pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře i pro základní umělecké školy.

Ministr průmyslu a obchodu oznámil, že ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření a pokoj požádat o státní dotaci. „Výše příspěvku se bude pohybovat od 100 do 330 Kč, přiblížil Karel Havlíček (ANO).

Vláda se podle něj rozhodla i na kompenzacích pro provozy, kde budou muset zavřít. „100 % nájmu na tři měsíce, 100 % mezd a odvodů, speciální kompenzace za pokoje pro ubytovací zařízení a gastro bonus pro všechny majitele restaurací ve vazbě na počet zaměstnanců,“ upřesnil Havlíček s tím, že na vládě schválili deset miliard korun podpory pro dotčené obory.

Od pátku se otevřou česká lyžařská střediska bez možnosti ubytování. Kvůli omezením týkajícím se restaurací a hotelů bude možné občerstvení jen přes okénko. Půjčovny vybavení budou fungovat standardně.

Babišův kabinet rovněž schválil, že dobrovolné antigenní testování všech občanů na covid-19 začne kvůli velkému zájmu ve středu 16. prosince. Testy budou podle premiéra zdarma, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Když přišlo na dotazy mediálních zástupců, s otázkou, proč se nenaslouchá dostatečně odborníkům, se na premiéra Babiše obrátil novinář serveru Aktuálně.cz Radek Bartoníček: „Nedáváte až příliš na veřejné mínění a málo na odborníky, z nichž řada upozorňovala, že tato situace nastane, že k rozvolňování není důvod, protože PES to neukazuje?“ tázal se novinář.

„Pane Bartoníčku, vy jste posedlý premiérem,“ pousmál se Babiš. „Ministr Blatný přišel, navrhl a my nic nezměnili. Stejné to bylo s ministrem Vojtěchem. Přestaňte už opakovat nesmysly, budu strašně rád, když přestanete říkat nepravdy. I druhou vlnu jsme zastavili, teď to zase roste, tak děláme znovu opatření. Vaše komentáře, to je stejné, jako když jsem v rámci rozhodování o nouzovém stavu seděl šest a půl hodiny jako tvrdé y a poslouchal názory opozičních politiků, kteří nemají zájem ochraňovat životy našich občanů,“ reagoval předseda vlády.

Ministru Blatnému novinář Bartoníček taktéž vyčetl, že nehájí odborníky a ustupuje politikům. „Vy jste slíbil, že se bude rozhodovat na základě dat! Mám pocit, že spousta odborníků si říkala, že ministr lékař bude hájit odborníky, mnozí mají ale pocit, že ustupujete politikům,“ připomněl, že Blatný několikrát naznačil, že by pro takové rozvolňování příliš nebyl.

„Necítíte, že jste měl být třeba vůči premiérovi tvrdší, více hájit odborníky a nerozvolňovat?“ tázal se následně Bartoníček ministra.

„Pane Bartoníčku, nemyslím si, že bych já ani kolegové rozhodovali na základě dat. Nemyslím si, že jde o to, jestli je, nebo není někdo tvrdší. Ve vládě o všech věcech diskutujeme. Jsou zde různé názory, ale nejsou to názory, které by byly dány ekonomickým, politickým či jiným tlakem,“ bránil se šéf resortu zdravotnictví.

Poté dodal, že strachy, kterým čelíme, jsou nyní dva: „Jeden je z nemoci a druhý je o živobytí. Je třeba je dát nějakým způsobem dohromady. Snažíme se najít rovnováhu podloženou dostatkem dat, která neohrožuje naši populaci zdravotním a ekonomickým rizikem,“ zdůraznil.

Bartoníček se pak horlivě přihlásil o doplňující dotaz na premiéra Babiše: „Pan Vojtěch pak litoval toho, že vám měl více oponovat. Odborníci varují, že opatření nebudou stačit...,“ pokračoval novinář z Aktuálně.cz, kterého premiér zarazil a zopakoval: „Pane Bartoníčku, vy jste posedlý a žijete v představě, že premiér něco změnil, přestaňte mi to stále podsouvat,“ protočil premiér panenky a doporučil mu, aby si pustil rozhovor někdejšího ministra Adama Vojtěcha na CNN Prima NEWS, kde jasně popsal, co jak bylo.

