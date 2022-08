Omlouvám se veřejnosti, štve mě to, důvěra se snadno ztrácí... Policejní prezident čelil Witowské

Zákrok policistů proti nezletilému chlapci na akci Andreje Babiše v Borovanech prošetří GIBS. Policejní prezident Martin Vondrášek dnes přiznal, že se to jeho lidem v jižních Čechách nepovedlo. Premiér Petr Fiala (ODS) požádal ministra vnitra o důkladné prošetření. Je policie nezávislá na politicích? A jak moc je otřesena důvěra v bezpečnostní složky státu? Na to se ptala moderátorka Světlana Witowská policejního šéfa v Interview ČT24.

reklama

Platí heslo Pomáhat a chránit, které má česká policie, pro všechny, nebo jen pro někoho a jen někde? "

„Platí pro všechny. Platí denně při 2700 výjezdech policistů na různé zákroky a úkony. A bohužel, teď za sebou máme období, kdy se nám dvakrát v přímém přenosu zákrok úplně nevydařil. A mě to hrozně trápí. Nejenom jako policejního prezidenta, ale jako člověka, protože já si celkem zakládám na demokratických stavebních kamenech této země a těžce to osobně snáším,“ sdělil Vondrášek. „Pak jsou tady dva zákroky, které považuji za nevydařené, netaktické, budeme se o tom určitě bavit, a ty potom můžou tu důvěru a dobré jméno policie velice shodit, a mě to mrzí,“ dodal.

Policejní prezident včera na twitteru napsal: Nedopustím, aby policisti nedodržovali zákony a nectili její demokratické principy. Informacemi o zákroku v Borovanech jsem naprosto znechucen. „Když je naprosto znechucen policejní prezident, jak moc znechucená je podle vás česká veřejnost?“ zeptala se Witowská.

„Myslím si, že bez toho komentáře bude znechucená minimálně stejně jako já. A to z jednoho prostého důvodu: Vidí dvě fotografie. Na jedné fotografii vidí policistu, který je ve službě a má kšiltovku se symbolem politického subjektu. A na druhé fotce vidí mladého člověka, proti kterému zakročují tři policisté, jeden z nich ho zaklekává přes krk. A já chci odlišit tyto dvě věci. Pokud jde o tu fotografii s tou kšiltovkou s nějakým symbolem politického subjektu, to je za mě naprosto neakceptovatelné, protože jestliže máme v etickém kodexu, v zákoně napsáno, že máme dbát dobrého jména bezpečnostních sborů – a jestliže máme dělat vše pro to, abychom byli vnímáni jako nezávislá policie, která všem měří stejným metrem, tak si tohle nemůžeme dovolit,“ řekl Vondrášek.

Následně zdůvodnil, proč zatím žádný z policistů nebyl postaven mimo službu. „Veškerý spisový materiál, včetně videozáznamů ze shromáždění v Borovanech, jsem dnes předal GIBS. A předal jsem ho zejména proto, aby veřejnost měla jistotu, že počínání policie prověří naprosto nezávislá inspekční složka, která buď prokáže, nebo neprokáže podezření z trestného činu. Ale v tomto případě bylo dnes zahájeno kázeňské řízení – s tímto policistou bylo zahájeno kázeňské řízení. A já nechci dělat unáhlené soudy,“ dodal Vondrášek k muži s kšiltovkou.

„Ten policista tvrdí, že tu kšiltovku obdržel, když přicházel na shromáždění, od nějakého promotýmu. V průběhu toho shromáždění si ji dal na hlavu,“ zmínil Vondrášek. A Witowská se ho ptala, zda tomuto vysvětlení věří. „Mně to vysvětlení je lhostejné. Ta kšiltovka na té hlavě nemá co dělat. Tečka,“ zmínil Vondrášek.

„Cítím velkou odpovědnost vůči občanům této země, že ta policie bude nezávislá. Nesu za to odpovědnost. Ale také úplně stejnou odpovědnost cítím vůči 40 tisícům policistů a 10 tisícům občanských zaměstnanců. A v okamžiku, kdy se mám omluvit... V každém případě o tom budu ještě mluvit, v pondělí máme obrovskou videokonferenci s krajskými i okresními a obvodními řediteli a budeme řešit, opět po několikáté, od A do Z právo shromažďovací, úloha policie, taktika,“ sdělil Vondrášek k dotazu, zda cítí, že by se měl za zákroky policie omluvit.

„Pokud se bavíme o tom, co bylo zveřejněno... Pokud se mě ptáte na omluvu ve vztahu k počínání policistů v Borovanech a v Českém Krumlově, tak minimálně za tu taktiku, kterou policie zvolila, já se omlouvám veřejnosti, protože mě to hrozně štve, budí to dojem, že policie není nezávislá. Že jednala na něčí zakázku. Není to pravda. Ale pokud jde o ty zákroky v Borovanech i v Českém Krumlově, tak ono se trošku vytrácí, že vždy byly po protiprávním jednání, prokazatelně,“ dodal Vondrášek.

„Důvěra se hrozně těžko získává, ale velice lehce se ztrácí. A já jsem prostě přesvědčen, že naprostá většina policistů dělá skvěle svoji práci ve prospěch občanů České republiky. Opakuji, že jsme si za roky vybudovali, aspoň z těch průzkumů veřejného mínění, velice slušnou důvěru občanů. Vyjíždíme denně k 2700 událostem. A bohužel potom stačí dvě tři zaklopýtnutí v krátké časové prodlevě, a ta důvěra je poškozená. Já vím, že je poškozená, a dělám všechno pro to, abych ji obnovil,“ sdělil Martin Vondrášek.

Psali jsme: Litoměřice: Íčko uspělo při „tajném monitoringu“ na sto procent Kašník (ODS): Excesy na Babišových mítincích silně dehonestují práci tisíců poctivých policistů Česká národní banka: Upozorňujeme na telefonáty, zneužívající jméno ČNB Požár v jaderné elektrárně. Rusko a Ukrajina se viní navzájem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama