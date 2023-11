On přijde, zahájí hladovku a ukáže prstem, ať odstoupím? Nebezpečné, varuje Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tvrdí, že kvůli hladovce, kterou drží disidenti Jiří Gruntorád a John Bok, neodstoupí. Vytvořilo by to podle něj nebezpečný precedens. Vláda i on sám prý navíc už napravili všechno, co hladovku disidentů spustilo. Jurečka osobně řeší důstojný důchod pro disidenta Karla Soukupa a vláda přijala usnesení, že vypracuje návrh o důstojných penzích pro odpůrce komunistického režimu.

Disident Jiří Gruntorád drží od 17. listopadu hladovku před Úřadem vlády a požaduje odstoupení ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Ten totiž v případě disidenta Karla Soukupa nevyhověl žádosti o zmírnění tvrdosti zákona o penzích. Soukupovi, který emigroval a do Česka se vrátil v roce 2019, byl vyměřen důchod kolem dvou tisíc korun. Podle vládních představitelů by mu měl chodit důchod z Austrálie, kde třicet let pracoval.

Ke Gruntorádovi se později připojil i další disident, John Bok. Oba nadále požadují konec Jurečky na ministerstvu práce a sociálních věcí, ačkoliv vláda již řeší případ Karla Soukupa a připravuje i návrh, podle nějž by už odpůrci komunistického režimu nemuseli žádat o zmírnění tvrdosti zákona, ale byl by jim automaticky připsán průměrný důchod.

S oběma hladovkáři už opakovaně mluvil jak Jurečka, tak premiér Petr Fiala. Gruntorád Fialovi navrhl, že pokud Jurečka zůstane ministrem, tak ať se vláda přestane hlásit k odkazu Charty 77. „Byl jsem s Jirkou u pana premiéra. Když odmítl, že by Marian Jurečka opustil vládu, Jirka navrhl kompromis. Vláda loni vydala usnesení, kde se přihlašujete k odkazu Charty 77,“ popisoval Bok pro server Novinky.cz.

„Z pozice posledního strážce odkazu Charty 77 jim navrhl, ať vláda vydá nové usnesení, kde se nebude hlásit k odkazu Charty, a že si může Jurečku nechat. Je to kompromis, který politici dělají každý den. Mají možnost z toho vycouvat, a my ukončíme hladovku. Přisvojili si něco svévolně bez souhlasu strážce odkazu Charty, kterým je Jirka Gruntorád. Bylo by fajn, kdyby to dodržovali, ale nedodržují, a chrání Jurečku, který se zachoval odporně,“ dodal Bok.

Fiala ale takovou možnost zamítl. „Pan Gruntorád po mně chce, abych udělal něco, co je v rozporu s mým svědomím a s hodnotami, o které celý život usiluji. Já se skláním s úctou před Chartou 77, tím, co znamenala v české historii, a jsem rád, že celá moje vláda stojí za těmito hodnotami a odkazem. A nebudeme se ho vzdávat, nemůžeme,“ reagoval Fiala a vyzval disidenty, ať hladovku ukončí.

Samotný Jurečka důvod pro své odstoupení nevidí, protože důchod Karla Soukupa aktivně řeší s australskou stranou, a než se situace vyřeší, výjimečně mu přiznal průměrný český důchod. Hladovka navíc podle něj není v demokratické společnosti legitimním důvodem k politickým změnám.

„Nemyslím si, že se má v demokratické vyspělé zemi, kde funguje demokratický parlamentní systém, vytvářet takovýto postup. Aby člověk přišel před Úřad vlády, řekl, že zahajuje hladovku, a ukázal prstem na jednoho člena vlády a řekl, že chce, aby odstoupil. To si myslím, že je věc, která může být velmi nebezpečný precedens,“ prohlásil Jurečka pro Novinky.cz.

Jurečka se Gruntorádovi už prý i omluvil s tím, že situaci řeší a mrzí ho. „Na druhou stranu, když jsem s ním mluvil v neděli, byl jsem tam za ním dvakrát, tak jsem se mu omluvil. A hned v pondělí jsem řekl, že než vyřídíme záležitost s australským důchodem, tak do té doby je Karlu Soukupovi přiznán průměrný důchod,“ uvedl Jurečka s tím, že intenzivně pracuje na tom, aby Soukup dostal australský důchod.

„My se už od pondělí snažíme pomoci tomu, aby pan Soukup získal australský důchod, který vůbec není v nějaké zanedbatelné výši. Ale do té doby, než se to podaří, tak jsem udělal, řekněme, výjimečný krok a řekl jsem, ať je mu český důchod přiznán do doby, než vyřídíme ten australský. Standardně česká správa nezjišťuje, jestli ten člověk důchod pobírá, nebo ne. Prostě má na něj nárok. Ale v této konkrétní situaci je evidentní, že se nedaří komunikace mezi panem Soukupem a australskou stranou. V tom se snažíme pomoci,“ dodal Jurečka, který dle svého přesvědčení není za situaci nijak zodpovědný.

