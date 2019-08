Ona chce euro! To se mi zatraceně líbí! Zakladatel Pražského Majdanu se vyznal z obdivu k Pekarové Adamové

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě v průběhu pořadu moderátor oznámil, že dosavadní předseda Jiří Pospíšil svou kandidaturu balí. S Pekarovou Adamovou se tak má utkat senátor Tomáš Czernin, podporovaný expředsedou Miroslavem Kalouskem.

Pekarová Adamová byla až do roku 2017 nepříliš výraznou řadovou poslankyní. Po volbách se stala jednou z šesti poslanců a na sjezdu byla zvolena jako první místopředsedkyně Jiřího Pospíšila. Ani poté ale nepředvedla žádný výraznější politický výkon, proto se objevily pochybnosti, jak případné vedení strany zvládne. Ale jiní naopak projevili radost.

Nejvíc potěšen byl zakladatel Pražského Majdanu a nyní proevropský aktivista hnutí Pulse of Europe Tomáš Pezsynski. Toho potěšilo, že kandidátka zahrnuje do svého programu zavedení eura. „Jako jednu z priorit zmiňuje přijetí EURA! A to se mi zatraceně líbí. Nebojí se to říkat, že chce EURO. Takové politiky potřebujeme,“ jásal. Reagoval tím na rozhovor, který kandidátka poskytla serveru Aktuálně.cz.

V něm mimo jiné uvedla, že strana je zjevně na vzestupu, když v eurovolbách dosáhla mnohem lepšího výsledku než předtím v parlamentních. Proto chce v této politice Jiřího Pospíšila pokračovat. „Chci stranu vést ve volbách do Sněmovny a následně ji přivést i do vlády,“ prohlásila.

Pak se ale od dosavadních neúspěchů distancovala slovy: „Byla jsem součástí týmu, jsem týmový hráč.“ Teď je prý ale připravena ten tým vést. TOP 09 prý potřebuje „restart“ a také „pátý rychlostní stupeň“ a ona prý má dost energie na to, aby jej zařadila.

Miroslav Kalousek, jeden ze dvou zakládajících mozků TOP 09, vyjádřil nad kandidaturou Pekarové Adamové zdvořilý údiv. „Markéta Pekarová Adamová oznámila svoji kandidaturu na předsedkyni TOP 09. Vzhledem k tomu, že ještě před prázdninami kandidaturu kategoricky vylučovala s tím, že chce být po boku Jiřího Pospíšila jeho 1. místopředsedkyní, vyvolává tato náhlá změna rozhodnutí poněkud rozpaky,“ napsal na Facebook.

Pekarová mimo jiné vyzvala, že TOP 09 musí „skončit s macho stylem“. Z TOP 09 chce udělat „proevropskou stranu, která dbá na nerozhazovačnou politiku, ochranu přírody, vzdělání a slušnost“.

Téma „skončení s macho stylem“ je každopádně pro některé zásadní agendou, kterou by Markéta Pekarová Adamová mohla do TOP 09 přinést.

Již zmíněný Tomasz Peszynski se vyznal, že sice neví, co je Pekarová Adamová zač, ale ženská kandidátka by podle jeho úvah TOP 09 mohla pomoci, a to hodně.

„Nevím, jaká paní Adamová je, ale myslím, že kdyby měla TOPka předsedkyni, pomohlo by jí to. A hodně. Kolik máme předsedkyň stran? 0,“ připomněl.

A redaktor Reflexu Čestmír Strakatý byl zhnusen, že se kandidátky někdo ptá, jak hodlá předsednictví kombinovat s osobním životem.

„Máte dostatečné rodinné zázemí? Budete hodně v práci.“ „Otázka, která padla v rozhovoru s Markétou Pekarovou Adamovou v souvislosti s její kandidaturou na předsedkyni TOP 09. A nepadla by s žádným mužem, nikdy,“ rozčiloval se. Načež mu i některé dámy musely připomenout, že sama Pekarová otevřela téma kombinace politického a rodinného života a mluvila o jeho složitosti.



