Oni nás fotí! Peklo při jednání. Okamura soptil, Babiš týral v 6 ráno. Bude zle

To jsou nějaké manýry nové vládní koalice? To si na nás děláte nějakou složku? Nebo to je kvůli špehování? Ve čtvrtek o půl šesté ráno se k řečnickému pultíku postavil po nějakém čase znovu Tomio Okamura a bušil do vlády. A v závěru jednání, před sedmou hodinou ráno, odpálil bombu.

Sněmovní debata o vyslovení důvěry vládě Petra Fialy (ODS) začala ve středu brzy dopoledne a ve čtvrtek v 5 hodin ráno ještě nebyl konec. U opozičního pultíku se stále střídali opoziční poslanci ANO a SPD, kteří vysvětlovali, proč nemohou podpořit novou vládu pětikoalice – tedy koalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN.

Během noci se do sebe pustili stávající ministr financí Zbyněk Stanjura (ANO) a šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová, která české finance řídila v předchozím volebním období.

Schillerová opakovaně vysvětlovala, co všechno je v ekonomických plánech pětikoalice špatně, jak vláda nešetří na sobě, ale na obyčejných lidech a Stanjura jí na oplátku vmetl, že Babiš toho ještě jako ministr financí a premiér, tedy za 8 let ve vládním křesle, slíbil opravdu hodně, mimo jiné důchodovou reformu či reformu o daních z příjmu. A ani jeden z těchto zákonů nepředložil.

Navrch přidal další ránu. Reagoval na mnohokrát opakovanou výtku, že vláda Petra Fialy bude mít 18 ministrů a celou řadu nových politických náměstků. Ve středu, ale i ve čtvrtek od hnutí ANO i SPD zaznívalo, že tyto pozice pětikoalice vytvořila, aby uspokojila všechny své žadatele o funkce. A Stanjura to v jednu chvíli nevydržel. „Pořád jsme proti vám čučkaři, máme jich mnohem méně než vy,“ vmetl Schillerové a jejím kolegům a kolegyním z ANO.

Debata pokračovala hodinu za hodinou, debatovalo se o životním prostředí, o inkluzi ve školství, kterou odsuzovali především poslanci SPD a na přetřes přišlo i zemědělství. Čeští zemědělci podle poslanců SPD ukázali, že se o český národ dokážou postarat, ale zákonodárci SPD upozorňovali na to, že k tomu zemědělci musejí mít vhodné podmínky a k tomu se Fialova vláda podle opozice příliš nechystá.

O slovo se přihlásil také Jaroslav Foldyna, který vládu tepal kvůli její zahraniční politice a vyčetl vládě, že hodlá posiloval spojenectví s USA. Zavzpomínal na exministryni zahraničí Madeleine Albrightovou.

„Paní Albrightová je považována za úspěšnou, ale rozpoutala nelegální bombardování Kosova a když se jí pak ptali, jestli jí není líto těch tisíců dětí, které zemřely po útoku v Iráku, tak ona říkala, že jestli jim ten boj pomohl, tak jí to líto není,“ vypálil Foldyna s tím, kvůli zahraniční politice nové vlády tomuto kabinetu zkrátka nemůže dát svůj hlas.

O půl šesté ráno se k řečnickému pultíku postavil předseda SPD a vyvolal poprask, protože nemluvil o zemědělství, nýbrž o nevhodném focení. Jeden z poslanců nové koalice, podle Okamury za STAN, prý přišel k poslancům SPD a bez dovolení si je vyfotil na mobil.

„On si nás tady normálně fotí na mobil. To jsou nějaké manýry nové vládní koalice? Podle policie to není nikdo zvenčí a já bych chtěl vědět, kdo to byl, protože já jsem ho přes tu roušku nepoznal, ale jako proč jste nás fotili, zvlášť, když jsme vám výslovně řekli, že to nechceme,“ rozčílil se Okamura. „Kdo z vás to byl? My to ze záznamu stejně poznáme. A já se ptám, jestli se teď tady budeme vzájemně fotit. To si na nás děláte nějakou složku? Nebo to je kvůli špehování? Já reaguju prostě na to, že to není slušný. O to jde. Já bych vás tady všechny chtěl požádat, respektujte elementární slušnost. Pane premiére, já bych vás chtěl požádat, abychom si zachovali elementární slušnost,“ obrátil se v jednu chvíli na předsedu vlády Petra Fialu.

O slovo se přihlásil také šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a ptal se, zda bude fotka zneužita k tomu, aby někdo na sociální síti Facebook mohl napsat, že poslanci SPD ve Sněmovně spí, kdyby se náhodou stalo, že zrovna někdo mrkne a bude mít teda zavřené oči a na fotce by to mohlo vypadat tak, že zákonodárci spí. „Je půl páté ráno. Dáte si to na instagram a řeknete, že spíme,“ zuřil Radim Fiala.

Od onoho poslance – fotografa přišla v průběhu debaty odpověď, že si fotil zákonodárce pro své osobní účely, a fotografie nikde na internetu zveřejňovat nebude.

Ani Radima Fialu, ani Tomia Okamuru tato odpověď neuspokojila, ale debata se mezitím posunula dál.

Ubývala minuta za minutou a v jednu chvíli se mohla v hlavách poslanců vynořit otázka, zda poslanci vůbec stihnou vyslovit důvěru vládě Petra Fialy, protože ve čtvrtek v 9 hodin ráno má začít nový jednací den Sněmovny, kdy už jsou na programu jednání další body.

V 6 ráno se však seznam diskutujících notně zkrátil, a to na 3 zákonodárce. Jako poslední si přál vystoupit šéf hnutí a někdejší premiér Andrej Babiš.

„Já bych chtěl poprosit hlavně ODS, protože ODS a pan Stanjura to znovu zopakoval, aby nemluvili o Green Dealu způsobem, který není pravdivý. Takže já se vám to pokusím znovu vysvětlit. Green Deal se nepodepisuje. Není to žádná dohoda. A já jsem v této místnosti jediný, kdo se mohl zúčastnit jednání Evropské rady, protože role premiéra je nezastupitelná. My v médiích neustále čteme nějaké spekulace, co se děje na Evropské radě. Ale není to pravda. Evropská rada rozhoduje jednomyslně, a to je její obrovská výhoda,“ zdůraznil Babiš.

A hned pokračoval, že jako premiér České republiky vyjednával o tzv. modernizačním fondu, ze kterého bude možné získat až tisíc miliard. „Já vím, jak to bylo. Tohle je ta pravda. Jednání na Evropské radě a jmenování ministrů, to jsou dvě nejdůležitější role premiéra. Já jako premiér jsem tam řadu věcí prosadil,“ pokračoval Babiš s tím, že se na Evropské radě snažil změnit i systém vydávání emisních povolenek, ale předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová o tom nechtěla nic slyšet. „Já jsem jim to opakoval asi desetkrát,“ zesiloval hlas Babiš.

Poté se vrátil ke slovům Zbyňka Stanjury z hluboké noci.

„Pokud vy dneska demagogicky mluvíte o stovkách náměstků, tak to není pravda a já nechápu, proč vy tady opakujete demagogie a nepravdy. Celý můj projev jsou čísla, data a informace. A to taky není pravda, ti političtí náměstci,“ zaznělo od expremiéra.

Další ránu zasadil vicepremiérovi pro digitalizaci a předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi.

„Vy jako Piráti se tváříte, jak jste geniální v té digitalizaci. Ale nejste. Vy vůbec nerozumíte tomu, jak to funguje. Ta digitalizace je nastartovaná. Ty plody naší práce slízne ministr vnitra a vy jste úplně mimo, pane Bartoši. Pan (Vladimír) Dzurilla (někdejší zmocněnec vlády pro digitalizaci) udělal plno věcí v té digitalizaci a pan ministr vnitra Rakušan už to určitě ví nebo se to dozví,“ tepal Babiš Bartoše.

Vedle Dzurilly zmínil Babiš i jméno plukovníka Petra Šnajdárka IT architekta tzv. chytré karantény.

„I Šnajdárek je můj člověk. A vy sám jste řekl, že bez něho jste vyřízenej. Tak buďte objektivní. My budeme objektivní, jak jsme to slíbili. A já budu rád, když si ty věci nastudujete a nebudete říkat nepravdy,“ požádal novou vládu expremiér.

Před sedmou hodinou ranní se k řečnickému pultíku znovu postavil Tomio Okamura a odpálil bombu. Požádal o dvouhodinovou přestávku v jednání tak, aby nemohla být debata ke hlasování o důvěře vládě uzavřena hlasováním a aby jednání plynule přešlo do mimořádné schůze k tématu financování hnutí STAN od firem napojených na kyperský daňový ráj.

„Vážené dámy a pánové, na titulních stranách se právě objevila zpráva, že hnutí STAN sponzorují firmy stíhaného muže a ministr vnitra a 1. vicepremiér Vít Rakušan říká, že peníze nevrátí. Takže my si myslíme, že nejprve musí proběhnout mimořádná schůze, protože předseda STAN a Vít Rakušan musí vysvětlit to neprůhledné financování hnutí STAN. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová po domluvě s touhle pětikoalicí, tady já bych chtěl použít jedno slovo, ale budu slušný, tak jste to schválně zařadili až po hlasování o důvěře vládě. Tohle nejde, to je jeden skandál za druhým. I pan Farský podvedl voliče. V rozporu s koaliční smlouvou STAN a Pirátů,“ zuřil Okamura.

„Pane premiére, vy byste měl vyzvat k odstoupení – k demisi pana ministra vnitra Rakušana. Navrhněte tam někoho jiného,“ žádal Okamura. „Znovu a znovu se potvrzuje, že hnutí STAN je financováno nejen od firem s kyperskými nejasnými majiteli, ale dokonce od firem stíhaného muže. Vy si tady nemůžete na sílu odhlasovat důvěru vládě. My si skutečně myslíme, že je třeba projednat to vaše financování. Proto žádáme o dvouhodinovou pauzu, abyste si vy vyjasnili, jak chcete zdůvodnit to vaše financování. Vyjasněte si to a postavte se k tomu čelem. Tohle je tak neuvěřitelný střet zájmů, že to snad není vůbec možný,“ zuřil Okamura.

„Vy máte máslo na hlavě, vy pojďte vysvětlovat, proč předseda STAN Vít Rakušan nechce vracet peníze od stíhaného muže. To pojďte vysvětlit,“ hřímal dál předseda SPD před avizovanou pauzou.

Nakonec byla schůze, jejímž cílem je vyslovit důvěru vládě premiéra Petra Fialy, přerušena až do čtvrteční 18. hodiny.

