Opozice se posmívá Babišovi s Vojtěchem: Vláda zmatku a chaosu. Jako v Pyšné princezně

Zmatek okolo nošení roušek, který vyvolal ministr Adam Vojtěch (ANO) poté, co ze dne na den změnil pravidla, jelikož se nepozdávala premiéru Andreji Babišovi (ANO), ostře kritizují na sociálních sítích zástupci opozice. „Zítra bude úřední jazyk švédština a příští týden platíme zimbabwským dolarem, ale nebojte, příští pátek se to změní,“ dělají si někteří legraci.

Předseda ODS Petr Fiala například na svém Twitteru vyzval Babiše s Vojtěchem, že by „si už konečně měli přestat dělat z lidí blázny. Nebo zkoušejí, co všechno veřejnost vydrží?“ tázal se.

„Nikdo neví, co vlastně platí. Je to jako v Pyšné princezně, ‚odvolávám, co jsem odvolal‘, ale to byla pohádka...,“ dodal Fiala.

Přirovnání ze stejné pohádky zaznělo i od lidovců: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Jsme v dobrých rukou krále Vojtěcha.“ „Vyjádření ministra Vojtěcha jsou opravdu jak z pohádky. Prosíme, takhle už ne. Víme, že vnášet zmatek mezi občany Vám jde, ale už by to stačilo!“ napsala strana na svém twitterovém účtu.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný k tomu doplnil: „A co bude platit zítra? Zase pár vzkazů pro Babiše a všechno bude jinak? Tohle je vláda odborníků, nebo chaotiků? A kdo řídí Radu vlády pro zdravotní rizika? Myslím, že AB...,“ uvedl.

Zajímavá reakce na měnící se pravidla pro roušky zazněla i od předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, podle kterého pokračuje vláda zmatku a chaosu: „Čekám, že tímhle tempem nám tu od zítřka zavedou jako úřední jazyk švédštinu a příští týden platíme zimbabwským dolarem. Ale nebojte, příští pátek to zase zruší. Nemohli bychom už zase stát řídit jako stát?“ dodal závěrem.

