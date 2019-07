Opozice se předčasných voleb nebojí. I TOP 09 už prý má plán

Hrozba předčasných voleb visí ve vzduchu, ale opoziční strany se jich nebojí. KDU-ČSL se na ně připravuje, TOP 09 vyhlíží koalici. Píše to server Echo24.cz.

O předčasných volbách se mluví od chvíle, kdy započala vládní krize kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Prezident Miloš Zeman jej odmítá odvolat i přesto, že dostal návrh na jeho odvolání od premiéra Andreje Babiše (ANO). A vládní strany začaly pojem předčasné volby skloňovat.

Opozice se v této souvislosti shoduje, že předčasné volby jsou jedním z řešení nynější krize. A nebojí se jich ani STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, které však podle posledních průzkumů balancují na hranici pěti procent, jež je nutná pro vstup do Poslanecké sněmovny.

„Pokud bude tato zoufalá situace politické nestability pokračovat, prezident nebude respektovat Ústavu a premiér jako vítěz nebude schopen disponovat vládní většinou, mohou být řešením předčasné volby. KDU-ČSL by v takovém případě podpořila rozpuštění Sněmovny. Bude dobré rozdat karty znova,“ poznamenal předseda lidovců Marek Výborný. Celou situaci však vnímá jako selhání politiků, zejména Andreje Babiše.

Voleb se neobává ani šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, jenž uvádí, že průzkumy jsou dle jeho slov nepřesné. Zároveň ale uvedl, že by se nebránil společné koalici středopravicových stran, kdy by preferoval spolupráci s ODS, STAN a s dalšími regionálními stranami. „Strany se musí domluvit, protože cílem není se pouze dostat do Sněmovny. Musíte mít reálnou sílu,“ dodal.

„Současná vláda je slabá, nedělá žádné reformní kroky, pouze bezhlavě rozhazuje peníze. Je to špatná vláda, která je navíc ochromená problémy premiéra. Pokud padne, nebude to žádná škoda,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Kdo však podle všeho předčasné volby nechce, je SPD Tomio Okamury. Hnutí by totiž rádo vystřídalo sociální demokracii ve vládě. „SPD byla vždy státotvorná a preferuje stabilní vládu odborníků, což se sociální demokracií nelze. Vše je na panu prezidentovi a na panu premiérovi. Předčasné volby zatím nejsou na stole, ať už si to přeje kdokoliv,“ dodal poslanec Radek Koten (SPD).

