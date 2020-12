Opravdu žít Brno. Desítky milionů z veřejných peněz, pořád víc. Politik odkryl neskutečný bordel. Neziskovky mají pré. Platíte si třeba migranty

reklama

Hostem Xavera byl brněnský komunální politik Robert Kotzian. Kotzian byl dříve členem ODS, nyní je v Trikolóře. Kromě jiného je však předsedou spolku Brno plus. Na úvod se bavili o posledním dění v Brně. Obzvlášť šlo o tzv. kauzu Stoka. „Kauza Stoka je zajímavá tím, že to podstatné, co se v té kauze dělo, se dělo tehdy přímo pod rukama hnutí Žít Brno, které vstupovalo na politickou scénu jako lídr protikorupčního hnutí. Ovládli radnici Městské části Brno-střed, což je městská část čítající zhruba šedesát, sedmdesát tisíc obyvatel čili už poměrně srovnatelná s poměrně velkým městem a přímo pod rukami tohoto hnutí se odehrávala kauza Stoka, která dnes je tedy medializována,“ vysvětlil Robert Kotzian.

V této městské části získalo hnutí Žít Brno post starosty. Vládlo v koalici s hnutím ANO. Hlavní postavou kauzy Stoka měl být pan Švachula, který byl právě z ANO. Každopádně ODS byla v tomto období v opozici a do kauzy napojená nebyla.

Spolek Brno plus byl založen pro ochranu klíčového projektu Brna, což je nové brněnské nádraží. „Já jako náměstek primátora jsem byl tehdy hlavní politickou postavou, která měla tento projekt na starosti, a protože bylo zřejmé na konci volebního období, že ten projekt se dostane do velmi vážného ohrožení, jednak kvůli místnímu referendu organizovanému těmi, kterým říkám zelení nebo rudozelení aktivisté, ale taky nastupující koalici, které se politici ze zelené části politického spektra účastnili. Toto jsem vnímal jako významné ohrožení projektu, který je pro Brno klíčový, proto jsem založil spolek Brno plus, jehož aktivity se ale časem rozšířily i do ostatních témat,“ představil Kotzian.

Politik též tvrdí, že Brno bylo experimentální laboratoří institucializovaného rudozeleného aktivismu. „Lidé, kteří do té doby byli spíše aktivisty působící mimo volené orgány, tak najednou zejména pod hlavičkou Žít Brno vstoupili do brněnského zastupitelstva, tehdy ještě Žít Brno ve sdružení s Piráty, no a koalice, která vznikla, tak se v ní účastnily dvě takové strany, Zelení a Žít Brno a jak se postupem času ukázalo, tak tehdejší primátor za ANO Petr Vokřál, byl spíše politik levicově liberálního střihu, takže tyto tendence ještě usnadňoval,“ popsal člen Trikolóry.

Ačkoliv hnutí Žít Brno je již minulostí, tak se nejspíše transformuje do hnutí Otevřené Brno. Navíc díky hnutí Žít Brno se v této moravské metropoli etablovali Piráti. „Hlavní postava Žít Brno Matěj Hollan po dvou letech jakéhosi upozaďování možná i sebe sama, tak se zase snaží vstupovat na scénu, ale pochopitelně to je konkrétní subjekt, ale my se zabýváme i působením tohoto myšlenkového proudu nejen v brněnské politice, ale zejména v ní, protože to je naše doména,“ dodal.

Spolek se též snaží vystupovat proti promigračním neziskovým organizacím v Brně. „Čerpají poměrně veliké peníze z veřejných rozpočtů, zejména z Azylového integračního fondu Evropské unie a působí všude možně. Jsou to desítky milionů korun na různé projekty a potom jejich aktivity, které vyvíjejí všude možně. Vyvíjejí je v Brně, například Organizace pro pomoc uprchlíkům v Brně pomáhá vést centrum pro cizince, fungují i další organizace, jako Nesehnutí a podobně, které jsou sdruženy celorepublikově v konsorciu, které sídlí v Praze, a jsou to organizace, které opravdu jsou velmi bohatě personálně vybaveny. V podstatě prakticky všechny prostředky, které dotačně čerpají, jdou na mzdové náklady a v těchto organizacích existuje poměrně široká personální a znalostní základna, která je postupně rozvíjená a neustále obnovována,“ popsal Kotzian. Spousta lidí v těchto neziskovkách je přesvědčena o tom, že páchají dobro, pak jsou tu ovšem i ti, kteří to berou ideologicky a snaží se o systémovou změnu k multikulturní společnosti.

Co se týče uprchlíků, tak rizikem jsou ti, kteří s sebou potenciálně přinášejí politický islám, jelikož mají tendenci se radikalizovat. Ti se mohou však radikalizovat až za několik generací. To je prý vidět ve Francii. „Nedávno vyšla zpráva, že 57 % mladých muslimských občanů Francie upřednostňuje právo šaría nad republikánským právním systémem. To nejsou samozřejmě ti, kteří uprchli z nepříjemných podmínek a nepochybně v těchto zemích nepříznivé podmínky jsou, ale jsou to mladí lidé, kteří už se narodili ve Francii a přesto takto smýšlejí,“ připomenul Kotzian.

Dále se bavili o tom, jak vzniklo nepřátelství mezi spolkem Brno plus, Žít Brno a Zelenými. Prý to může souviset s tím, že mají jiný světonázor než ta druhá strana. „Myslím si však, že každá naše oponentura byla opřená o nějakou konkrétní věcnou kauzu a skutečně to začalo na kauze brněnského nádraží, kdy já jsem byl několik roků hlavní postavou tohoto projektu v Brně a představitelé budoucího Žít Brno byli několik let hlavními postavami odporu projektu nového nádraží,“ připomněl Kotzian. Nádraží již obdrželo územní rozhodnutí a vše je již na dobré cestě.

