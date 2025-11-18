Orbán: Pomoc Ukrajině? Jako poslat alkoholikovi další bednu vodky

18.11.2025 11:43 | Monitoring

Evropští politici v Bruselu již nějaký čas řeší, jak poskytnout další finanční prostředky Ruskem napadené Ukrajině. Existuje několik možností, jak Ukrajinu finančně podpořit. A pak je tu ještě maďarský premiér Viktor Orbán, který bez okolků prozradil, co si o plánech EU na další finanční pomoc Ukrajině myslí.

Orbán: Pomoc Ukrajině? Jako poslat alkoholikovi další bednu vodky
Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Ukrajina se už takřka tři a tři čtvrtě roku brání ruským agresorům. A obrana země je drahá. Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší v podobě lidských životů. Životů vojáků, kteří vzdorují Rusům na frontě, ale také životů civilistů, na které dopadají ruské drony a ruské rakety.

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 13924 lidí
Vedle ceny nejvyšší, vedle lidských životů, stojí obrana také hodně peněz. Ukrajina shání peníze, kde se dá. Evropská unie zvažuje, že Ukrajině poskytne finanční prostředky ze zmrazených ruských aktiv. Aktiv držených v Belgii. Jde asi o 140 miliard euro. Vláda v Belgii se obává, že kdyby tady ustoupila, otřese to důvěryhodností země na finančních trzích.

Pokud EU najde shodu na poskytnutí další finanční pomoci Ukrajině, podle serveru Kyiv Post existují v podstatě dvě cesty, jak tyto peníze předat. Buď cestou bilaterálních dohod Ukrajiny s jednotlivými členskými zeměmi EU, nebo poskytnutí peněz Ukrajině od EU jako celku.

Ukrajina však v této době řeší obří korupční skandál kolem ukrajinské energetické společnosti Energoatom. Byla odhalena korupční síť, bez jejíhož souhlasu a bez odevzdání patřičného obnosu nebylo možné dostat se k některým zakázkám. Včetně posílení obrany, kolem některých energetických objektů.  

Nejen kvůli tomuto korupčnímu skandálu se maďarský premiér Viktor Orán postavil proti bruselským nápadům.

„Zatímco Brusel prosazuje válečnou ekonomiku, Maďarsko se soustředí na to, co je třeba. Na národní zájmy, nikoli na financování konfliktu, který není náš. Dnes jsme oznámili jedenáctibodový akční plán na posílení maďarských podnikatelů. Naším závazkem je mír, stabilita a ekonomika, která prospívá našim lidem,“ prohlásil Orbán.

 

 

Ale to nebylo vše.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
98%
0%
hlasovalo: 4446 lidí
Orbán také oznámil, že mu od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové přišel dopis. Dopis, který na něm nenechal nit suchou.

„(Leyenová) Píše, že finanční deficit Ukrajiny je značný, a žádá členské státy, aby poslaly více peněz. Je to ohromující. V době, kdy je jasné, že válečná mafie odčerpává peníze evropských daňových poplatníků, místo aby požadovala skutečný dohled nebo pozastavení plateb, předsedkyně komise navrhuje, abychom poslali ještě více. Celá tato záležitost je trochu jako snažit se pomoci alkoholikovi tím, že mu pošlete další bednu vodky. Maďarsko neztratilo zdravý rozum,“ zdůraznil Orbán.

 

 

Nechal se také slyšet, že Maďarsko se nikdy nevzdá své suverenity a celé EU by prý doporučil, aby se vrátila ke svým kořenům. Kořenům, které se zrodily po rozpadu Římské říše. Kořenů v podobě národních států. 

Orbán volá po spolupráci suverénních států. Tato spolupráce bude podle Orbána nejlepší pro všechny. Bude lepší než se snažit vybudovat nějaké evropské impérium. Tak dnes podle Orbána vypadá EU a Orbán zdůrazňuje, že je to cesta, která selhává.

 

 

autor: Miloš Polák

