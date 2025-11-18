Orbán: Pomoc Ukrajině? Jako poslat alkoholikovi další bednu vodky

Ukrajina se už takřka tři a tři čtvrtě roku brání ruským agresorům. A obrana země je drahá. Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší v podobě lidských životů. Životů vojáků, kteří vzdorují Rusům na frontě, ale také životů civilistů, na které dopadají ruské drony a ruské rakety.
Pokud EU najde shodu na poskytnutí další finanční pomoci Ukrajině, podle serveru Kyiv Post existují v podstatě dvě cesty, jak tyto peníze předat. Buď cestou bilaterálních dohod Ukrajiny s jednotlivými členskými zeměmi EU, nebo poskytnutí peněz Ukrajině od EU jako celku.
Ukrajina však v této době řeší obří korupční skandál kolem ukrajinské energetické společnosti Energoatom. Byla odhalena korupční síť, bez jejíhož souhlasu a bez odevzdání patřičného obnosu nebylo možné dostat se k některým zakázkám. Včetně posílení obrany, kolem některých energetických objektů.
Nejen kvůli tomuto korupčnímu skandálu se maďarský premiér Viktor Orán postavil proti bruselským nápadům.
„Zatímco Brusel prosazuje válečnou ekonomiku, Maďarsko se soustředí na to, co je třeba. Na národní zájmy, nikoli na financování konfliktu, který není náš. Dnes jsme oznámili jedenáctibodový akční plán na posílení maďarských podnikatelů. Naším závazkem je mír, stabilita a ekonomika, která prospívá našim lidem,“ prohlásil Orbán.
?? While Brussels pushes a war economy, Hungary keeps its focus where it belongs: on national interests, not on funding a conflict that isn’t ours. Today, we announced an 11-point action plan to strengthen Hungarian entrepreneurs. Our commitment is to peace, stability, and an… pic.twitter.com/sMsu1Euz0h— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 17, 2025
Ale to nebylo vše.
„(Leyenová) Píše, že finanční deficit Ukrajiny je značný, a žádá členské státy, aby poslaly více peněz. Je to ohromující. V době, kdy je jasné, že válečná mafie odčerpává peníze evropských daňových poplatníků, místo aby požadovala skutečný dohled nebo pozastavení plateb, předsedkyně komise navrhuje, abychom poslali ještě více. Celá tato záležitost je trochu jako snažit se pomoci alkoholikovi tím, že mu pošlete další bednu vodky. Maďarsko neztratilo zdravý rozum,“ zdůraznil Orbán.
I received a letter today from President @vonderleyen. She writes that Ukraine’s financing gap is significant and asks member states to send more money. It's astonishing. At a time when it has become clear that a war mafia is siphoning off European taxpayers’ money, instead of…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 17, 2025
Nechal se také slyšet, že Maďarsko se nikdy nevzdá své suverenity a celé EU by prý doporučil, aby se vrátila ke svým kořenům. Kořenům, které se zrodily po rozpadu Římské říše. Kořenů v podobě národních států.
Orbán volá po spolupráci suverénních států. Tato spolupráce bude podle Orbána nejlepší pro všechny. Bude lepší než se snažit vybudovat nějaké evropské impérium. Tak dnes podle Orbána vypadá EU a Orbán zdůrazňuje, že je to cesta, která selhává.
???? The EU must return to its roots: our Union can only stand on the foundation of sovereign nations. The current model is failing, driven by a Brusselian push for an empire no one asked for. Hungary will never give up its sovereignty; we want cooperation, not a United States of… pic.twitter.com/qxGV8YTYPS— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 17, 2025
autor: Miloš Polák