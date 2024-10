Orbán odhalil, co se proti němu chystá

„Maďaři jsou ekonomicky neutrální a udržují mnohem živější vztahy s Východem než oni na Západě. To se jim na Západě samozřejmě nelíbí. Jsme pro ně jako kamínek v botě, kterého by se chtěli zbavit,“ popsal Orbán vztah s politiky Evropské unie.

Podle Orbána předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda frakce evropských lidovců Manfred Weber otevřeně prohlašují, že Orbánova vláda půjde od válu a nahradí ji vláda prounijní.

„Jednoduše konstatuji skutečnost, že rozhodnutí bylo přijato v Bruselu a v jeho čele stojí Evropská lidová strana, v čele Evropské lidové strany stojí Němec jménem Manfred Weber a zároveň v čele Evropské komise stojí Němka jménem Ursula von der Leyenová. A zde byl plán vytvořen,“ řekl v rozhovoru maďarský premiér.

A není to žádné tajné spiknutí, které se odehrává v zákulisí evropské politiky. „To není ani tajné spiknutí proti Maďarsku, je to otevřeně prezentovaný, oznámený plán,“ řekl Orbán.

Orbán popsal, co při jednání s vrcholnými politiky EU zažil. „Troufám si to tvrdit, protože jsem tam seděl a oni mi to řekli do očí, řekli to do očí maďarskému lidu. Říkali, že je konec, že sám předseda vlády by měl odejít ze své vlády a místo něj je tu nový budoucí předseda vlády a nová budoucí vládnoucí strana; my v Bruselu to podporujeme, řekli mi. A to se stalo, takže to nelze popřít, protože se to odehrálo před očima celého světa,“ řekl Orbán a ukázal slova předsedy lidovecké frakce v EU Manfreda Webera.

„Stejně jako Tusk porazil Kaczyńského v Polsku, v Maďarsku vás nahradí strana Tisza a její předseda Péter Magyar. Pane Orbáne, vy jste minulost a Péter Magyar je budoucnost!“ řekl Manfred Weber maďarskému premiérovi během debaty EP ve Štrasburku. Péter Magyar je předseda maďarské opoziční strany Respekt a spravedlnost.

There’s an open conspiracy against Hungary led by @ManfredWeber and President @vonderleyen . They admitted that their aim is to replace the Hungarian government with a new “Jawohl government”, just like the current Polish one. We will not let this happen! pic.twitter.com/HWIpYFKaDy — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 29, 2024

Maďarský premiér poukázal na Polsko, které si šlo také svou cestou. „Ale nic jiného se nedalo očekávat, protože totéž se stalo v Polsku. Polsko i Poláci šli svou vlastní cestou: Vzali si také svá vlastní témata migrace a ekonomiky. Měli sice nezávislou polskou politiku v otázce války, s kterou EU souzněla, ale nesouzněla ve všech ostatních otázkách. Komise a Evropská lidová strana otevřeně oznámily, že konzervativní polská vláda by měla jít,“ vysvětloval Orbán ve vysílání. „A nyní je náš přítel Tusk předsedou vlády v Polsku.“

Podobný scénář chystá podle Orbána unie i v Maďarsku. „Nyní máme stejný scénář pro Maďarsko. Budou na tom pracovat, protože potřebují loutkovou vládu. Pojďme si to říct na rovinu. Všechna impéria byla taková. Sověti byli takoví, že i oni chtěli v Maďarsku vládu, na kterou by měli silný vliv, kde by mohli nejen uplatňovat vliv, ale také dávat pokyny. Lidem v Bruselu se to také líbí. Přijde telefonát z Bruselu nebo z Berlína, a my secvakneme paty a na slovo poslechneme. Pokud bychom to dovolili, můžeme od Maďarů očekávat, že se budou bránit. Maďaři nechtějí vidět loutkovou vládu, loutkového premiéra a loutkový stát namísto nezávislého maďarského státu a maďarské vlády,“ řekl o Maďarech premiér Orbán.

„Řekli – je konec, pane premiére, vy byste měl odejít, a místo toho je tady nový, budoucí premiér a nová budoucí vládní strana. ,Jawohl‘ premiér. My z Bruselu ho podporujeme. To se stalo,“ zmínil Viktor Orbán, co zaznělo ve Štrasburku. „Pokud se loutkové vládě podaří dostat k moci, pak přijdou rozkazy a to, co Brusel chce, musí být realizováno,“ varoval Orbán.

Na podobnou notu se Viktor Orbán rozhovořil i při své návštěvě Gruzie, kam zajel podpořit vítěznou stranu Gruzínský sen. „Evropská politika má manuál (...), malý: Když vyhrají liberální strany, tak je demokracie, když vyhrají konzervativci, tak demokracie není,“ řekl premiér Orbán u příležitosti návštěvy Gruzie, která si do ústavy odhlasovala, že vlády musejí usilovat o vstup do Evropské unie.

