Orbán poděkoval Čechům. V4 jako síla. S Babišem obhlédli ochranu hranic před migrací

"Stojíme na místě, kde je hranice mezi Maďarskem a Srbskem, v celé délce chráněná plotem (175 km), následně potom je chorvatská hranice, ta je dlouhá 400 km. Tam tu hranice tady hlídáme," sdělil Orbán úvodem setkání. "Tady na tomto úseku v roce 2015 během několika měsíců vstoupilo víc než 400 tisíc lidí. Bez jakýchkoliv papírů a povolení. Byla to skutečně invaze. Především to byli mladí muži. A oni se odvolávali na to, že Angela Merkelová je pozvala do Německa. Byl to obrovský nápor. Místní lidé na to mají nejhorší vzpomínky. Veřejná bezpečnost zde byla neudržitelná a nastaly stavy, které byly naprosto nesnesitelné," řekl Orbán, že došlo k rozhodnutí vybudovat plot.

Premiéři Česka a Maďarska Andrej Babiš a Viktor Orbán na společné obhlídce maďarsko-srbské hranice. Foto Radim Panenka

"Ten plot jsme vystavěli za tři měsíce. Není to žádná velká stavba. Jedná se o plot, který je vybaven počítačovou technikou a velice dobře ilustruje, že když chceme, dokážeme se za něco bránit. Evropské unii dnes nechybí schopnost obrany, ale vůle bránit hranice. My střežíme hranice pomocí 4500 lidí. Je to jedna z nejvyšších položek v rozpočtu, v rámci policie. Z Unie nedostáváme žádnou zvláštní podporu. Dostáváme pouze to, co dostávají pouze ostatní členské státy," podotkl Orbán. "Nedali nám peníze ani na plot, ani na humánní sílu, která to tady hlídá," zmínil. A vyjádřil potěšení z návštěvy premiéra Andreje Babiše (ANO). "Tento plot chrání i bezpečnost České republiky. Je to také vaše státní hranice. Protože je to schengenská hranice. Samozřejmě, že peníze na to nechceme, nežádáme, ale hodilo by se nám, kdybychom dostali policejní a vojenské síly," zmínil Orbán vůči českým novinářům.

Premiéři Česka a Maďarska Andrej Babiš a Viktor Orbán na společné obhlídce maďarsko-srbské hranice. Foto Radim Panenka

"Chtěl bych poděkovat českému lidu, protože když jsme byli v největších nesnázích, tak jsme dostali mnoho vojáků ze států V4 a také z České republiky, a bylo to pro nás velikou pomocí. Politická podpora také byla velice důležitá, ale také ta fyzická. Říkal jsem panu premiérovi, že za chvilku tady budeme mít Afghánce, do dnešního dne jsme zachytili asi 300 ilegálních běženců, a nejčastěji to jsou Afghánci. Takže toto je hranice, kde se budou snažit proniknout lidé, kteří budou opouštět Afghánistán. Ten tlak bude sílit. Potřebujeme pomoc a velice rádi přijímáme od pana premiéra jeho návrh na pomoc. Návrh spočívá v tom, že pokud budeme potřebovat pomoc, tak nám ji poskytne. Na druhé straně tohoto plotu je Srbsko. Tento plot by neměl stát tady. Srbsko by mělo být členem EU, Srbsko by mělo být členem schengeského prostoru. A chránit bychom se neměli tady, na maďarsko-srbské hranici, nýbrž na jihu," zmínil Orbán.

"To, že jsme sem museli postavit ten plot, je to odpovědnost a bruselských byrokratů. Pokud by se nestarali jenom o svůj pohodlný život, pokud by chápali, že je důležitá bezpečnost, tak by už Srbsko také přijali a všichni bychom byli ve větším bezpečí - Maďaři, Srbové, Češi a také další ve vnitrozemských státech EU," zmínil Orbán a opětovně poděkoval Babišovi za návštěvu a za dosavadní pomoc.

"Přál jsem si přijít na toto místo, abych viděl v reálu, jak to vzniklo, proč to vzniklo a jaký význam to má pro Českou republiku," poznamenal Babiš ve své řeči. "V roce 2015, když jsem přišli migranti, a byla jich plná Budapešť, tak pan premiér Viktor Orbán čekal, co udělá Brusel, co uděláme společně. A nestalo se nic," sdělil.

"V roce 2015 byla tato hranice, poté, co se tady vybudoval tento plot, jediná funkční schengenská hranice, celého schengenského prostoru. Tady byla to nejkratší trasa pro ilegální migranty do Německa. Díky tomuto plotu, a pokud někdo říká, že ilegální migranti nejsou téma, protože to nevidíme v televizi, vidíme občas nějakou loď, tak od 1. ledna tohoto roku do dnešního dne bylo tady zadrženo 76 tisíc ilegálních migrantů, třikrát víc než minulý rok - a hlavně, co je důležité, třikrát víc pašeráků migrantů," zmínil Babiš.

"Pašeráci kasírují od těchto nešťastných lidí 3500 euro za to, že je dostanou do Německa. A kdo jsou ti pašeráci? Jsou to lidé různých národností - Němci, původní migranti, Ukrajinci, Litevci, Rumuni. Je to normální byznys. A já když jsem se zúčastnil konferenci v Palermu o Libyi, tak si pamatuji, že tito pašeráci vydělali miliony eur za toto pašování, včetně nelegální migrace," domnívá se Babiš.

Ne ilegálním migrantům

"Evropa strávila léta debatou o nesmyslných kvótách, které jsme s premiérem Orbánem definitivně na Evropské radě 29. června 2018 zamítli. A xkrát navrhli řešení. A to řešení je celkem jednoduché. Hranice mezi Bulharskem a Tureckem je dlouhá 225 kilometrů. Tady je plot 170 se Srbskem a 200 s Chorvatskem. A my jsme jasně říkali, že ilegální migrace je boj proti pašerákům. Protože ti nejchudší lidé si nemůžou dovolit zaplatit 3500 euro a bůhví kolik ještě zaplatili, aby došli k tomuto plotu, takže to je řešení zastavení mimo Evropy, pomoct těm lidem mimo Evropu, ale bohužel na to Evropa dlouhodobě neslyší a stále vymýšlí nějaké jednotné řešení," dodal český premiér.

Evropa podle jeho slov není schopná jasně definovat schengenský prostor. "Opakovaně jsem na Evropské radě vystoupil a ptal se proč Bulharsko čeká 10 let na vstup do Schengenu, pro Rumunsko čeká tak dlouho, proč nevzmeme Chorvatsko... Proč nebráníme evropský kontinent na moři. Řešení je jednoduché. Takovýto plot mezi Tureckem a Bulharskem a obrana evropského kontinentu na moři," poznamenal Babiš.

"Opakovaně jsem říkal, že Česká republika nebude přijímat ilegální migranty, že my budeme pomáhat, a také pomáháme, například v Makedonii. A jsme připraveni pomoci i v Maďarsku, protože skutečně tento plot nám také pomáhá, že ti migranti jdou do Německa, ale nejdou přes Českou republikou, ale jinou trasou," zmínil Babiš.

Pokud by ke stavbě plotu nedošlo, je Orbán přesvědčen, že v uplynulých letech by sem přijelo mnoho milionů ilegálních migrantů. "Množství trestných činů spáchaných by bylo mnohonásobné, ženy a dívky v Německu by se cítily méně bezpečně, než se cítí dnes. Stále by trvala vlna příchodů. To, o čem mluvíme, není minulost, ale je to přítomnost. Protože pokud bychom neřekli stop tomuto procesu, znovu a znovu by pokračoval. Pokud bychom tneto plot dnes demontovali, tak zítra by sem přišlo deset tisíc lidí. Příští týden sto tisíc. A za měsíc milion. A znovu a znovu dál. Protože chtějí přijít všichni. Migranti nejsou uprchlíci. Oni chtějí lepší život a oni by potom přijeli i z Afriky, pokud by Evropa nestřežila své hranice, tak jednoduše by se sem nastěhovala celá Afrika. Je to z lidského hlediska zcela pochopitelné, oni zapnou ty přístroje, které i vy máte v rukou, a přesně vědí, jaký je život v Praze. A v Budapešti, Berlíně a Mnichově," poznamenal Orbán. Migrace podle něj není lidské právo. "Každý má svůj domov, svůj národ a svoji vlastní zemi. A tam to musí být v pořádku, tam to musí být žitelné a tam to místo se musí rozvíjet dál," dodal.

