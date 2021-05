Orbánův „Kroupa“. Čínští agenti v Maďarsku, zní odhalení

Čínský vliv se stále více dostává do Maďarska, kde univerzity produkují čínské agenty. S takovým zjištěním přišel maďarský investigativní server. Není to přitom tak dávno, co Orbán přivítal Dalajlámu. Maďarsko například vetovalo některé protičínské rezoluce. „Buďme upřímní, všechna prohlášení EU jsou vtip. Jsou to morální prohlášení a Číňané vědí, že nemají žádné důsledky,“ myslí si vysoce postavený úředník z maďarského ministerstva zahraničí.

Maďarský server Direkt36.hu zveřejnil rozsáhlý popis toho, jak Čína zvyšuje svůj vliv v Maďarsku. Článek začíná připomínkou toho, jak do země v červnu roku 2011 přijel čínský premiér Wen Ťia-pao. Poté, co přední muž čínského režimu vystoupil z letadla a nasedl do limuzíny, tak se zničehonic přerušilo vysílání rádia Klasszik, kde v tu dobu byla vysílána klasická evropská hudba a stanice začala vysílat typickou čínskou hudbu a projev, který musela stanice odříkat.

„Poslali připravený záznam o historii Číny a velikosti čínsko-maďarských vztahů,“ pověděl editor rozhlasové stanice. Museli to odvysílat, i když nechtěli a to z toho důvodu, že rádio Klasszik bylo finančně závislé na Čínském státním rádiu, které poslalo maďarské stanici jen pár hodin před návštěvou státníka instrukce, co má vysílat.

Celý článek ZDE

Touto vzpomínkou začíná shrnutí toho, jak se Maďarsko stále více otevíralo Číně. Strana Viktora Orbána Fidesz byla po dlouhou dobu protičínská, podporovala Tibet a dokonce přivítala Dalajlámu. V roce 2009 ovšem pro Maďarsko znamenal bod zvratu. Orbán v prosinci toho roku navštívil Peking, kde pověděl: „Místo Maďarska na mapě světa je jasné, jsme členy NATO a Evropské unie. To znamená, že neseme západní vlajku, ale ve světové ekonomice dnes vane východní vítr. Naše plachty se podle toho musí otočit.“ Podle jednoho ze zdrojů, který se podílel na organizaci této cesty, Orbánovi čínští partneři předvedli „mistrovskou lekci reálpolitiky", když překonali předchozí protičínskou rétoriku Fideszu, píše se na serveru.

Na cestě do Pekingu měl Orbán na palubě maďarské podnikatele a cílem cesty bylo obnovit vztahy s Čínou. Kromě toho se chtěl v Číně snažit o snížení závislosti na západních trzích, což byla reakce na finanční a hospodářskou krizi z let 2008 a 2009. Je nutno podotknout, že Orbán byl až do roku 2009 v opozici a premiérem se stal právě v roce 2010.

Ačkoliv čínský premiér po návštěvě Budapešti v roce 2011 oznámil, že Maďarsko obdrží velké investice a dlouhodobé půjčky, nedošlo k tomu. K čemu ovšem mělo dojít, tak to k navýšení čínské zpravodajské a špionážní činnosti v Maďarsku. Došlo například k zadržení domnělých čínských agentů v Budapešti, které ze špionáže obvinila Amerika. Agenti byli zadrženi a předáni do Washingtonu, kde byli nakonec odsouzeni k dvěma letům vězení. Čínskou stranu to rozlítilo a téměř ze dne na den byly maďarsko-čínské vztahy zničeny. Nebyly však poškozeny dlouhodobě, neboť byly vyřízeny zkušenými diplomaty.

Dalším příkladem čínské špionáže byla kyberšpionážní skupina Červené Apollo, která kradla technologie ode všech velkých průmyslových zemí, USA počínaje, Japonskem konče. Skupina pěti zemí – Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království či Spojených států amerických – odsoudila toto čínské chování a podobnou reakci očekávala od představitelů Evropské unie. Během summitu, který měl řešit odsouzení a případné sankce pro Čínu, se měl právě ukázat vliv této země například v Maďarsku, kdy státy jako Spojené království, Polsko, Nizozemí či Estonsko kroky proti Číně podporovaly, ovšem proti tomu bylo právě Maďarsko. Nakonec tedy k žádnému rozhodnutí nedošlo.

„Mezitím se maďarská diplomacie snaží získat přízeň Číňanů v záležitostech, které se zdají být v nápadném rozporu se zájmy Západu, ale ve skutečnosti nemají velký význam. Maďarsko například vetuje a blokuje společná prohlášení EU odsuzující Čínu na nižších úrovních. Každé z těchto vet se však ve skutečnosti týká měkkých otázek nebo otázek, na které EU nemá skutečné páky. Tak například Maďarsko nepovolilo přijetí prohlášení, které by kritizovalo Čínu v konfliktu v Jihočínském moři - přitom EU nemá na tento vzdálený region ani vojenský, ani diplomatický vliv,“ píše se dále v článku.

„Buďme upřímní, všechna prohlášení EU jsou vtip. Jsou to morální prohlášení a Číňané vědí, že nemají žádné důsledky,“ pověděl serveru Direkt36 vysoce postavený úředník ministerstva zahraničí s dodatkem, že Maďarsko nikdy nevetovalo ty rezoluce, které by byly ve strategickém zájmu NATO. Pro Maďarsko je tedy NATO důležité.

Dále se v článku píše, že část agentů pochází z univerzit v Maďarsku. V zemi totiž byly otevřeny některé pobočky čínských škol či vzdělávacích zařízení, jako Konfuciův institut či původem Šanghajská Univerzita Fu-tan, která otevřela svůj první evropský kampus právě v Maďarsku. Na maďarské pobočce univerzity studuje šest tisíc studentů a je zde zaměstnáno 500 pedagogů.

„Pokud je univerzita Tsinghua v Pekingu čínským Harvardem, pak je Fu-tan University v Šanghaji čínským Yalem, jednou z nejlepších univerzit na světě,“ vysvětlil velvyslanec Kusai. Fu-tan však není jen špičkovou univerzitou, ale také důležitým náborem pro čínskou státní stranu. Podle nedávno uniklé databáze členů strany je více než čtvrtina vyučujících a studentů zcela jistě členy Komunistické strany Číny. Čínští studenti pak tvoří v Maďarsku po Německu druhou nejpočetnější zahraniční národnost studentů.

„Kromě toho univerzitní Ústav mezinárodních studií dlouhodobě spolupracuje s čínskou zahraniční rozvědkou a v roce 2011 Fu-tanská univerzita dokonce založila vlastní špionážní školu. V roce 2019 pak byly ze statutu Fu-tanské univerzity vyškrtnuty odkazy na svobodu myšlení a nezávislost akademického výzkumu a nahrazeny sliby následovat vedení Čínské komunistické strany,“ píše se dále v článku.

K tomu, jak probíhá verbování studentů ke špionáži, je též něco napsáno. Připomíná se zde mladá čínská studentka, která během slavnosti na Gellértově hoře fotografovala v průběhu slavnosti hosty, kterými byli například nizozemský ministr obrany, německý generálporučík NATO ve výslužbě nebo zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Svědci si všimli toho, že všechny fotky posílala skrz čínskou textovou aplikaci.

„Ženu, studentku čínské univerzity, se nám podařilo identifikovat díky seznamu účastníků a prohlídce fotografií pořízených na akci. Podle jednoho z jejích maďarských univerzitních profesorů nemělo studium Číňanky vůbec nic společného s obranou nebo bezpečnostními otázkami. Dlouhou dobu se svým učitelem o politice vůbec nemluvila. Po nějaké době však prozradila, že pro ni neexistuje jiná možnost, jak studovat na Západě, a tak musela vstoupit do ČKS. Omluvně také vysvětlila, že kvůli tomu musí dělat věci, které by Evropanovi mohly připadat šílené.

Každý den například musela na telefonu sledovat aktuální komunistické propagandistické video, které jí říkalo, co si má myslet o světovém dění. Kamera jejího mobilu mezitím sledovala, zda těmto ideologickým přednáškám věnuje zvýšenou pozornost. Ačkoli se o tom nikdy nemluvilo, její učitel se domnívá, že to byl také důvod, proč Číňanka plnila úkoly jako ve výše popsané situaci. Profesor si již dlouho všímal, že se neustále účastní konferencí, které se netýkaly jejího studijního oboru, ale vždy nějak souvisely s Čínou,“ popsal web.

Kromě vlivu skrz univerzity se připomíná též situace okolo kritické infrastruktury, kde byla obava o to, že ji může Čína zneužít – sítě technologie 5G. USA se snažily spojenecké země přesvědčit k tomu, aby se vyhnulo čínským technologiím. „Američané donutili středoevropský region, aby se vyjádřil, aby zaujal takové či onaké stanovisko. Maďarsko se tedy postavilo na stranu Číny, protože se stává jeho největším zahraničním obchodním partnerem. V loňském roce přišly do Maďarska největší nové zahraniční investice právě z Číny. Čínský kapitál nyní začal věřit, že odtud určitě nebude vykopnut, takže může dlouhodobě plánovat,“ sdělil mluvčí firmy Huawei Mariann Gecse.

