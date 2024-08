Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 13% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 83% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 22122 lidí serveru Daily Mail mj. nabádala už děti učící se chodit, aby pochybovaly o své genderové identitě a aby potenciálně uvažovaly o změně pohlaví. A vyšlo najevo, že její patron Stephen Ireland tyto děti mohl sexuálně zneužívat. Čelí obvinění ze znásilnění dítěte, četných sexuálních útoků, voyeurismu, pořizování neslušných fotografií mladých lidí a také ze spiknutí s cílem unést dítě.

„Čtyřicetiletý muž, který byl do června uveden jako ředitel Pride in Surrey, ve čtvrtek stanul u soudu obviněný ze spáchání trestných činů po dobu dvou let od srpna 2022 do minulého měsíce,“ uvedl server.

U soudu s ním stanul David Sutton (26), bývalý dobrovolník Pride in Surrey, který je obviněn z voyeurismu, držení extrémní pornografie, spiknutí za účelem sexuálního napadení dítěte a spiknutí s cílem unést mladíka.

Dvojice, oba z Addlestone v Surrey, byla zatčena ve středu a byla vzata do vazby, aby se 12. září znovu objevila u soudu.

Podle BBC Ireland čelí dalším 22 obviněním, včetně znásilnění dítěte mladšího 13 let, sexuálního napadení, pořizování neslušných fotografií dětí a držení extrémně pornografického obsahu.

Nezisková organizace, kterou založila doktorka Elly Cannon, uvedla, že doufá, že „začlení gender, genderovou identitu a sexuální orientaci do struktury“ vzdělávacích organizací včetně základních škol.

Surrey Pride se ve Velké Británii podílí na organizování „pochodů hrdosti“. Stejných pochodů, jaké probíhají v Praze pod značkou Prague Pride.A ihned po policejním oznámení, že byli oba muži zadrženi, s nimi organizace ukončila spolupráci. Vydala prohlášení, že neměla nejmenší potuchy o jejich nzákonných aktivitách, ani o tom, že se o ně policie zajímá.

„Dne 12. června byli Pride in Surrey policií v Surrey informováni o probíhajícím vyšetřování dvou dobrovolníků. Oba dobrovolníci byli okamžitě vyloučeni z organizace. Následně bylo rozhodnuto odstranit je oba z organizace, stejně jako Stephena Irelanda jako ředitele. Nebyli jsme si vědomi přesné povahy vyšetřovaných zločinů,“ stojí v prohlášení neziskovky.

