Osel Feri. Myslel si, že může všechno... Skončil. Piráti mají důvod k radosti

„Je to osel. Měl by si uvědomit, že politik je pod drobnohledem. Je dobře, že rezignoval. Byl by špatným příkladem. Domnívám se, že mu jeho popularita vlezla do hlavy a myslel si, že může všechno a šel po ženských nevybíravým způsobem. Je správné, že ho někdo v uvozovkách klepnul přes prsty. Feri uškodil jen sám sobě. Byl to dobrý řečník, mohl to být dobrý politik. Ale je to jeho politický konec,“ domnívá se komunikační a reklamní expert Jiří Mikeš. A bude to mít podle něj těžké i profesně mimo politiku. „Kdo by si ho teď vzal. To si chlapec pěkně zavařil. Bude to mít těžké. Holt žádný strom neroste až do nebe,“ dodal.

Tweet zněl: „Proč nejsou ty kauzy zneužívání holek Ferim medializovány?“ Na základě něj se redaktorka tohoto webu Apolena Rychlíková spolu s redaktorem Deníku N pustili do ověřování těchto informací. Mluvili s několika ženami, které čelily ze strany Feriho nevyžádanému sexuálně motivovanému chování. Tyto svědkyně se vzájemně neznají a nemají ani vazbu na žádnou politickou stranu. Události se měly stát mezi lety 2015 až 2020. A to, co popisují, je docela drsné a zavání znásilněním. „Vzal noční stolek a zatarasil jím dveře, abych nemohla z pokoje odejít. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě ať prý držím hubu a už nic neříkám a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu. Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralyzovaná,“ popsala jedna z jeho obětí.

Když jsem ho pozorovala jako tu liberální hvězdu...

„Vždy když jsem ho pozorovala jako tu liberální hvězdu, která má velký vliv na mladé lidi a kasá se hodnotami moderní společnosti, vzbuzovalo to ve mně ještě větší frustraci. I proto jsem nešla na policii - bála jsem se, že mi nikdo neuvěří, a že nebudu schopná svůj příběh proti tak vlivné osobě doložit,“ vysvětlila proč se neobrátila na policii.

Za další zase na večírku Feri vniknul do sprchy. „Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli a moje odmítání ho vůbec nezajímalo. Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si mít sex, a on to udělal,“ prozradila další dívka.

Výpovědí svědků o Feriho krajně nevhodném predátorském chování je v textu mnohem více. On sám však obvinění ze sexuálního násilí označil za lživá. Připustil pouze, že se ne vždy choval vhodně a gentlemansky. „Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání, než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně a negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ uvedl v úterním prohlášení. Kauzou se však pochopitelně začali zabývat i policisté.

„Je to mladej chlap a blbne. Je to osel. Měl by si uvědomit, že politik je pod drobnohledem. Je dobře, že rezignoval. Byl by špatným příkladem. Domnívám se, že mu jeho popularita vlezla do hlavy a myslel si, že může všechno a šel po ženských nevybíravým způsobem. Je správné, že ho někdo v uvozovkách klepnul přes prsty,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš, lektor komerčních komunikací, mediální a reklamní expert.

Možná to takhle chodívalo na Orlíku, nebo na Hluboký

Úplně jinak se k věci postavil první předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který toto naprosto nepřijatelné chování považuje za normální. „Co je to prosím nevhodné obtěžování? Že 25letý kluk se snaží dostat holku do postele a opačně bylo vždy považováno za normální,“ sdělil iDnes. V Právu mluvil podobně: „Jsem proti násilí, ale kluci v jeho věku se už desetitisíce let snaží holky sbalit a dostat do postele.“

Jeho výroky vyprovokovaly exšéfa Zelených Matěje Stropnického k peprnému komentáři na Facebooku. „Karel Schwarzenberg - ikona pravdy a lásky, trumfnul (svým vyjádřením) i obvyklé krytí pedofilie katolickou církví. Možná to takhle chodívalo na Orlíku, nebo na Hluboký, když jedni byli páni a zbytek plebs, co posluhoval bez vlastní vůle. Ale tuhle dobu jsme porazili už v roce 1918, občane Schwarzenbergu, a nikdy se nevrátí,“ napsal.

„Zkusit to na holku může, ale nesmí to být proti její vůli. To je naprosto nepřijatelné. Schwarzenberg asi vzpomíná na svá mladá léta, co si mohl jako kníže dovolit. Tohle se nedá omluvit žádným způsobem,“ okomentoval pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš. Čestný předseda TOP 09 v Právu ovšem osočil Piráty, že za tím stojí. „Přijde mi, že za tím jsou Piráti. Je pár měsíců před volbami a Dominik Feri byl jejich největší konkurent. To mi přijde podezřelé,“ řekl Schwarzenberg.

Toto nařčení v Právu rezolutně odmítl předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Je mi opravdu cizí na tento problém pohlížet prizmatem volební kampaně. Není to přitom žádný okrajový fenomén. Jen se o tom nemluví, protože je těžké s tím jít na policii, když nemáte žádný hmatatelný důkaz,“ konstatoval a dodal: „Bylo to hrozné, když jsem četl výpovědi těch dívek.“

Našla se dokonce i jedna exotka, Alexandra Alvarová, prý velká odbornice na dezinformace, která za vším vidí Rusko. Povšiml si toho a okomentoval europoslanec Jan Zahradil (ODS). „Tohle je asi největší bizár, co zatím v souvislosti s aférou Feri zazněl. Pisatelka zcela vážně tvrdí, že její načasování je součástí ruské informační války a má odvést pozornost od jiných závažnějších případů. Já jsem od Apoleny Rychlíkové a spol ideové vzdálen celá světelná léta. Ale absurdní pokus naznačit, že v A2larmu celou tuto kauzu odstartovali na jakýsi pokyn z Moskvy, nebo k tomu byli domanipulování, je nejen bezmezně hloupý, nýbrž v současné atmosféře stihomamu a špionománie i zákeřný. Vždy se najde pár paranoiků, kteří tomu uvěří,“ uvedl s tím, že kdyby to napsal nějaký bezvýznamný internetový troll, bylo by to asi fuk. „Autorka je ale v jistých kruzích považována za experta na dezinformace a takzvanou hybridní válku a má veřejný dosah. Pohybovala se léta v blízkosti KDU-ČSL a za ministra Petříčka dokonce přednášela na Diplomatické akademii. A není zdaleka jediná,“ konstatoval.

MeToo byla podle něj spíše módní záležitost. „Mnozí progresivní liberální lidé se na této vlně chtěli svést a přihlásit se k ní. MeToo zašlo až do extrému, že za to, co se stalo před několika lety, když ministr sáhl pod stolem novinářce na koleno a jí to tehdy ani nevadilo, musel rezignovat. To byl případ britského ministra obrany. MeToo se jako mnohé dobré kauzy zvrhla do extrému,“ dodal. Tím zmiňovaným ministrem obrany byl Michael Fallon. Obvinění ale čelí i guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Topce to neuškodí, když už tam má Pekarovou

Není asi překvapením, že v roce 2017 se ke kampani přihlásil i mladý progresivní politik Dominik Feri, což dnes vypadá jako podle rčení kozel zahradníkem. „To jsou ti pokrytci. Jako tajní alkoholici, ti jsou také největší kořalové,“ řekl k tomu Mikeš. „Feri si měl uvědomit, že měl být vzorem pro mladou generaci, a ne dělat takovéhle vylomeniny,“ doplnil.

Jeho vystupování však Mikeš nefandil. „Ta jeho demonstrativní hříva, a i se podle mého názoru dosti nepřiměřeně oblékal. Bylo to takové oblékání dandyho. Dost exkluzivní. Nepřišlo mi, že je to až tak pro mladé, že by ho chtěli v tomto napodobovat,“ domníval se. Jeho politické straně to však podle něj asi příliš neuškodí. „To je otázka, jestli jim to může uškodit, když tam už mají tu Pekarovou,“ myslel si. Stejně tak kauza podle něj neuškodí ODS, která je nejsilnější součástí koalice Spolu. „ODS má stabilní voliče,“ povšiml si.

„Mládežníci stejně budou volit Piráty, a bylo by to tak i bez této kauzy. Topka by se do parlamentu ani nedostala, nebýt té koalice Spolu. Takže Feri uškodil jen sám sobě. Byl to dobrý řečník, mohl to být dobrý politik. Ale je to jeho politický konec, teď bude lynčován médii,“ ohodnotil. Ani profesně mimo politiku to podle něj nebude mít Dominik Feri lehké, zvláště ve svém oboru, kdy vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Zde působil právě v inkriminovaných letech 2015 až 2020. A i tady kolovaly zvěsti o jeho nepřístojném chování vůči ženám. „Kdo by si ho teď vzal. To si chlapec pěkně zavařil. Bude to mít těžké. Myslel si prostě, že si může dělat co chce. Holt žádný strom neroste až do nebe,“ uzavřel pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

