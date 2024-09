Osobnost Lipavský, byla by ho škoda. Dvě vládní strany o něj mají zájem

„Pokud se některá strana rozhodne ujmout Jana Lipavského a mít ho jako svého člověka ve vládě, myslím si, že by to nebylo špatné, i když nestandardní řešení,“ nechal se slyšet ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Jako jeho bývalý kolega a člen STAN si myslím, že by bylo škoda nevyužít jeho kapacitu, jeho drive, který v tuhle chvíli zahraniční politice dává svojí osobností a svým, řekněme, hodnotovým zakotvením. Mně by naopak bylo líto, kdyby Jan Lipavský vládu opustil. Na druhou stranu politika je taková, nehraje se na zásluhy, hraje se na politickou převahu,“ dodal Dvořák k možnému odchodu Lipavského z vlády.

Ministr Lipavský již potvrdil, že „podá demisi“, pokud Piráti odhlasují, že z vlády odejdou. „Pokud Piráti ve vládě skončí, jako člen Pirátů podám demisi. Asi bych s tím spojil i odchod z této strany,“ řekl pro Českou televizi. A poznamenal, že by se nepodepsat pod všechno, co jeho pirátští kolegové prohlásili na tiskové konferenci ve sněmovně. „Neříkám, že všechno tam bylo špatně, ale myslím si, že celá interpretace vládnutí se posunula způsobem, který já už nejsem schopný hájit,“ dodal Lipavský.

Na otázku, jaká by byla jeho stranická příslušnost v budoucnu, Lipavský odvětil: „Není to fotbal, abych hrál dvě sezony za Spartu a pak tři za Slavii.“

Podle některých informací je s Lipavským ohledně budoucí spolupráce v kontaktu TOP 09. Vyloučen ale není ani jeho přechod k hnutí STAN, jež o Lipavského mělo zájem už dříve, ale až aktuální vládní roztržka pomohla rozběhnout námluvy.

Podle informací iROZHLAS.cz z vedení různých vládních stran je k případnému přetažení Lipavského nejblíže TOP 09, bez šancí ale není ani STAN. Zbylé vládní strany ODS a KDU-ČSL jeho ministerskou práci také oceňují, názorově jsou ale „centristickému liberálovi“ Lipavskému vzdálenější.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová měla Lipavskému během středečního telefonátu dle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu předestřít nabídku, že by ve vládě zůstal jako nestraník nominovaný TOP 09.

„Hodně o něj stojíme. Máme velký zájem,“ potvrzuje zdroj blízký vedení TOP 09. „V posledních měsících od něj byla směrem k některým vládním stranám větší náklonnost než k Pirátům,“ doplňuje. A že „Lipavský by mohl být nový Schwarzenberg“. „Když TOP 09 vznikla, Karlovo zahraničí a Kalouskova ekonomika byly dva hlavní pilíře strany. To nám teď chybí a díky Lipavskému bychom to mohli získat zpět,“ doplňuje citovaný zdroj blízký stranickému vedení TOP 09.

Psali jsme: Pirátský veterán Maiello: O ztrátě nevinnosti, Gregorové a o co ve skutečnosti jde Lipavskému Lipavskému s rozhodnutím, zda být ve vládě, „pomáhají“. Možná i právě teď Klán (KSČM): Automatizace vlády - největší úspěch Pirátské strany, o kterém se nikde nemluví Fiala by rád zamíchal s ministry. Ale nemůže. Další info ze zákulisí