Osvětim. Ponožky v botičkách... Ivan Vyskočil vyslal strašlivý vzkaz vládě: Až sem to chcete dovést?!

„Milí čtenáři, opět je toho tolik, že člověk neví, které téma popadnout. Myslím, že i kdybychom se upsali k smrti, že těm, kteří by se měli aspoň trochu popadnout za nos, tak těch se to asi vůbec nedotkne. Tak, je známo, že ke kariéře politika se všeobecně jako pracovní oděv fasuje hroší kůže. Ale ti naši, co jsou nahoře teď, ti fasují dvojitou a ještě podešitou plechem a vybavenou ostrými drápy. Ty drápy jsou hlavně pro udržení se u koryt,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a jde rovnou na konkrétní příklady.

„Tolik pitomostí jsem neviděl a nečetl ani za socíku“

„Máme po volbách na Slovensku a zdá se, že občané Slovenska se vůbec neřídili ´moudrostmi´ z Čech. I přesto, že do nich hučel i náš současný pan prezident. Zato teď se bavím, jak jim vítězství nechtěného kandidáta trhá žíly,“ netají určitou škodolibost Ivan Vyskočil.

Fotogalerie: - Slovensko za časů voleb

„Už jsem na tomto světě hodně dlouho. Většinu života jsem prožil za takzvaného socíku, ale tolik pitomostí, jako v této době, jsem neviděl, ani nečetl. Už jsem si jednou přečetl od p. Tchaiwance (Miloš Vystrčil, předseda Senátu), že to, jak zkrouhli důchodcům tu valorizaci, že jim vlastně přidali a že na tom teď budou ještě lépe. To čumíte „duchny“, co? Po hrdinné návštěvě paní MPA (Markéta Pekarová Adamová) a zmíněného Tchaiwance má p. Vystrčil asi tchaiwanské občanství (tedy dle jeho slov). Konečně se mu povedlo omezit Škodovce obchod s Čínou (a to můžeme být rádi, že ve svatém nadšení opovrhujícím „grošíky“ nevyhlásil Číně válku). Pí. MPA si sice odvezla tchaiwanské vyznamenání, ale tchai - továrna bude v Německu. Já bych se na jejich místě propadl hanbou a začal šetřit, abych vrátil ty výdaje za státní návštěvu. Ne tak naši Tchaiwanci. Naopak nás přesvědčují ze sdělovacích prostředků, jak to vlastně báječně zařídili! Nechápete? No přece budeme to mít blízko, hned vedle u Němců!“ chytá se Ivan Vyskočil za hlavu a vrací se zpátky k nedávným volbám na Slovensku.

Kdo platil vlaky pro slovenské studenty z Prahy a Brna?

„A kolem slovenských voleb. Robert Fico je sice s přehledem vyhrál, ale… A teď se sype to ALE. Jak vedl neregulérní a podpásovou kampaň, jak to bylo manipulované, samozřejmě, že z Ruska. A co, ty dva vlaky pro slovenské studenty z Prahy a Brna. Kdo je platil? Jejich financování různými organizacemi se nějak nápadně přibližuje k ambasádě USA. Ale kdepak, prsty v tom má zajisté zase Putin. (to se divím, že tentokrát z toho vypad Babiš?)

Fotogalerie: - Volebný vlak

Zkrátka z toho, co jsem četl o té kampani, na straně Smeru samá hrůza a na straně PS andělská čistota, až mě málem, ale už jen málo chybělo, abych pochopil, že pravým vítězem slovenských voleb je Progresívne Slovensko,“ říká s pořádnou dávkou sarkasmu a podotýká. „Také gratulací se vítěz voleb téměř nedočkal, zatímco k PS se gratulanti jen hrnuli. Na jedné straně se naše náčelnictvo může korektností přetrhnout a nabádá k opatrnosti, aby snad náhodou nevhodným slovem neurazilo, třeba někoho, kdo se zrovna cítí například místo ženou jako veverka, a na straně druhé zapomíná na slušnost, že se gratuluje vítězi. A nejen to. Představitelka státu si neváhá na sebe vzíti tričko s nápisem, koho jebe, a jméno státníka. Je to sice v jazyce anglickém, to abychom viděli, že při vší sprosťárně je vzdělaná, ale rozhodně se to nesluší pro představitelku vlády,“ pokyvuje herec a jde dál. „Demonstrace pan Fialenko zaznamenává jen okrajově. Uznejte, nějakých trapných 100 000 občanů ho přece nezajímá. Zato paní MPA je srovnává s výstavou vojenské techniky. Stále nemohu přijít na to, jakým myšlenkovým pochodem si vysvětlila, že účast lidí na té výstavě byla vlastně podporou vládě? To bude tím, že ještě neumím myslet dostatečně progresivně. Prostě jsem blbec, chcimír a dezolát!“ říká naštvaně a jde dál k tomu, co ho v poslední době zaujalo.

„Obdivuhodný“ styl Šimíčka. Kam se hrabě socialistické Rudé právo….

„Nedávno mi padl do oka článek v PL od jakéhosi pana Ondřeje Šimíčka, člen ODS a snad zastupitel či co. Každopádně jeho silácký styl je až obdivuhodný. Pamatuji ještě vyjadřování socialistického Rudého práva, ale kam se hrabou se svými výrazy, jako „zaprodanci, nebo koryfejové“, pcha. Pan Šimíček, k tomu se měli chodit učit. Já vůbec čím dál tím víc nabývám dojmu, že celá ODS chodí na hodiny rétoriky k Pavlovi Novotnému. To je jejich guru, vystupující pod líbivou přezdívkou Řeporyjské prase,“ nebere si servítky Ivan Vyskočil a dodává. „Tak jsem se u p. Šimíčka dočetl. Například Jindřich Rajchl je klaun a prolhaný krysař spodiny národa a komerční nácek. Vlastizrádnou část národa, deprivanty vodí na náměstí. Lidé na demonstraci jsou bezpáteřní prasata, jako ti, co za heydrichiády udávali své sousedy gestapu. Kdepak, pan Šimíček, ten se s tím nemaže. Minule pozoroval ten řvoucí dav bez vzdělání, rozhledu, charakteru a inteligence z oken Jalty při kávičce (to nezapomene zdůraznit, abychom my tupci viděli, že on je lepší člověk, a že má na Jaltu!). Tak nám to nandal, tento „lepší člověk“. Pro jeho nadřazenost jsme, jak píše, nešťastné existence a se svojí nenávistí a tupostí umíme jen dělat užitečné idioty. Tak to jen abyste lidé věděli, protože i já se počítám k vám, k těm „ubožákům bez mozku“, co si ti „lepší lidé“ o nás myslí. Úplně se stydím a asi půjdu do sebe. Takový veleduch pan Šimíček z ODS, ten mi otevřel oči a vám potažmo také, ne? Kolem jeho osoby je také nějaké propojení s brněnskou radnicí. Tak to asi bude ono. Tam se smaží o sto šest. Bílý prášek tam poletuje ve vzduchu, a to dodává přítomným svaly a kuráž a také nadhled,“ žasne herec a k panu Šimíčkovi pokračuje.

Dozimetr? Nafouknutá bublina? A Vášáryová a volby….

„Takže kauza Dozimetr je podle pána jen prkotina a uměle nafouknutá bublina. Slovní průjem pana Šimíčka ještě pokračoval dalšími moudry. Robert Fico je, dle jeho slov, mafiánský bezpáteřní gauner a Slováci ho volili po přílišné konzumaci borovičky. To ODéSácké Šimíčko ještě pokračovalo. A perly ducha z něho přímo tryskaly. Občané RF jsou vychlastaní pěšáci stepního Hitlera a zdegenerovaní stepní bandité ! Chudáci Dostojevskij, Nikita Michalkov, nebo Čajkovskij, Tolstoj, či akademik Sacharov. Ti zaostalci asi vůbec netušili, co jsou? Mimochodem já taky ne!“ obrací oči k nebi Ivan Vyskočil.

„Předpokládám, že tento „lepší člověk“ má svaly hlavně kolem držky. O opaku by mne přesvědčil, pouze kdyby tyto úvahy pronášel v předsíni v Kremlu a to bych chtěl býti malou muškou a být přítomen jeho „statečnosti“. Samozřejmě je tento veleduch z Brna, stejně jako náš Ukrpremiér Fialenko. Stejné nakažení arogancí, patentem na moudrost a pravdu a opovržením normálním lidem. Nevím, čím to je, ale v tom Brně musí létat něco ve vzduchu,“ krčí rameny herec a „míří“ na Slovensko.

„Zdá se, že toto vyjadřování a opovržení lidem prostým není jen u nás. Po slovenských volbách se nechala slyšet, bohužel, bývalá kolegyně, Magda Vášáryová, že Fica volili jenom fašisti a spodina. Spodina, aha. Nevím, jaké „grófství“ vede paní Magdu k takové nadřazenosti nad „občanem prostým“. Počítám, že jí to lidé nezapomenou, až zase bude chtít do nějaké funkce prorazit! A já budu mít asi hodně smíšené pocity, když budou v TV reprízovat vynikající Vláčilův film Markéta Lazarová,“ pokyvuje smutně.

Petice se tváří, jakože mluví za všechny divadelníky. Za mne tedy NE!

„To Brno mi často vyráží dech. Je to také „region rázovitý“, ale jinak než sympatická Ostrava,“ říká Ivan Vyskočil a jde na další téma. „Z brněnského Divadla na provázku vyšla úžasná petice zaslaná naší vládě. Dle této se má vláda zasadit o prosazení manželství pro všechny. Petice se tváří, jakože mluví za všechny divadelníky. Tak tedy za mne NE! A řada mých kolegů, které znám, by se také distancovala. V této době, kdy nám hrozí, díky vládnutí těchto neumětelů, balíček hrůzy, s vyššími daněmi a osekáním všeho. Návrhy, jak ještě je nutné prostý lid, tedy i mě, vás i všechny od divadel, obrat, tak moji kolegové přijdou s takovouto peticí? Uznejte, že to je to, co nás nyní nejvíc celorepublikově pálí. Kolegové asi netuší, že jsou mezi námi mámy, co nemohou ani zaplatit dětem obědy ve školní jídelně, důchodci, co obrací každou korunu dvakrát a divadelníci posílají takto pitomou petici. Už se nedivím, že lidé mají nás herce čím dál méně rádi,“ podotýká neradostně a dostává se na další velmi smutné téma.

Fotogalerie: - U hrobu Havla

Rozsévání nenávisti k Rusku a všemu ruskému

„Nedá mi to, abych se nezastavil ještě u jedné hrozné věci. O té doktríně rozsévané nenávisti k Rusku a všemu ruskému. I způsob vyjadřování shora uvedeného článku pana Šimíčka svědčí o tom, jak tato nebezpečná setba klíčí. Kdejaký šmok se chce předvést, jak je protiruský a jiný ještě víc. I ta zděšená paní ze Senátu užívá výraz Rusáci, abychom viděli, jak je in. Bláboly pana vytřeštěného Rakušana o kolektivní vině. Selektování ruských sportovců: Hrdinný pan Pospíšil, co nás uchránil od jedovatého zpěvu Anny Netrebko. Přejmenovávání ulic a bourání pomníků. To všechno jsou věci, kdy se stydím za občanství ČR,“ říká rázně a pokračuje strašlivou „scénou“.

„Najednou se mi jako film v hlavě začala promítat taková událost. V koncentračním táboře Osvětim nyní vědci zkoumají původ těch věcí, které tam leží, po bývalých lidských obětech jako memento hrůzy. Mimo jiné i hromady dětských botiček. Zkoušejí vybírat jednotlivé kousky a snaží se dobrat, komu asi patřily. Stalo se, že narazili na malou botičku, ve které byla ještě zastrčena ponožka. Essesáčtí dozorci se zvráceným humorem totiž lidem z transportů namluvili, že jdou do sprchy. A najednou jsem viděl tu scénu, která mi rve srdce a nedá spát. Viděl jsem to malé lidské štěně, jak se svléká a pečlivě si ukládá ponožky do botiček, aby je nehledalo, až se bude zase oblékat a hlavně, hlavně - aby se maminka nezlobila, že ztratilo ponožky. A vůbec ho nenapadá, že maminka se už zlobit nebude a že ani ono už nebude hledat ponožky. To děcko chuďátko netuší, že jde na smrt.“

Fotogalerie: - Schvalování pořadu

PS Ivana Vyskočila

„P. S. Až tam chcete dovést tu nenávist - pánové a dámy? Představte si to dítě, jestli to dokážete. Každé zlo začíná po kouskách a nenápadně a až do takových konců může dojít. A já se ptám - toto je váš cíl? Ale v tom já s vámi rozhodně nejedu! A pamatujte: „Kdo seje vítr, sklízí… dopovězte si sami!!“ varuje na závěr velmi vážně Ivan Vyskočil.

