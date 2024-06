Otočí Pavel s volebním právem pro 16leté? Holec tuší proč

„Tyto eurovolby jsou tak důležité jako nikdy předtím. Jsou důležité pro budoucnost Evropy, pro budoucnost Česka, ale nejen v Evropské unii, ale i pro příští sněmovní volby. Protože eurovolby u nás mívají takovou vlastnost, že dokážou ovlivnit i následující sněmovní volby. Je důležité změnit chod Evropy a podobu Evropy a fungování Evropské unie,“ sdělil komentátor Petr Holec.

Zaměřil se také na průzkum popularity prezidenta Petra Pavla. „Máme rok a čtvrt po jeho nástupu do funkce na Pražský hrad. A pojďme se podívat, co se stalo ohledně prezidenta Petra Pavla. Důvěra v prezidenta Petra Pavla klesla. A já z toho mám velkou radost. Víte proč? Snad se Češi probouzejí z toho falešného snu, kterému mnozí podlehli, že Petr Pavel bude nějaký spasitel,“ řekl Holec k výsledkům, kdy Pavlovi propadla důvěra z 60 procent na 53 procent lidí.

„Zarazilo mě to, že důvěra poklesla, ale drží mu důvěra od mladých lidí,“ poznamenal dále Holec a prezidenta Pavla nazval gumou. Hovořil mimo jiné o tom, jak Pavel by chtěl dát volební právo i šestnáctiletým.

„Byl bych opatrný s mladými lidmi a jejich volebními právy, protože v Evropě se rozmáhá takový nešvar. Mladí nám propadají nedemokratům, dezolátům, extremistům, populistům a všem těm, ke kterým má náš premiér a jeho vláda hezké lichotky. Mladí v Evropě, a teď se to ukáže v eurovolbách, uvidíme, jestli ty průzkumy nelžou, se přiklánějí ke stranám, jako je SPD u nás, jako je ANO, jako jsou Motoristi. Ve Francii polovina mladých lidí ve věku 18–24 let bude volit stranu Marine Le Penové. V Nizozemsku má podporu mladých, velmi výraznou, Geert Wilders, který vyhrál poslední sněmovní volby. A tak dál. Tak uvidíme, jak to dopadne. Možná Petru Pavlovi záhy řekne prezident Petr Kolář: Hele, brzdi s tím, víš, že jsme prezidenti vlády Petra Fialy. A kdyby nám ti mladí začali volit dezoláty a nedemokraty a populisty a extremisty, tak by to nešlo, tak jsem zvědavý, kdy Petr Pavel přijde s tím: Ne, ne, šestnáctiletým volební právo nedáme, oni by volili ještě nesprávně. Protože co to pro Petra Pavla znamená, říct něco v pondělí a ve středu to popřít,“ uvedl Holec.