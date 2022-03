Otočka příchylnost nesmyje, vzkazuje Pekarová Zemanovi. Jestli to myslí vážně, má se zbavit Nejedlého

reklama

„Velmi jsem to zvažovala i konzultovala, několik dní jsme o tom přemýšleli i s Milošem Vystrčilem, předsedou Senátu, společně,“ hovořila o svém rozhodnutí neúčastnit se ceremonie Pekarová Adamová. Šéf horní komory na Hradě rovněž včera přítomen nebyl. „Za svým rozhodnutím si stojím. S panem předsedou Vystrčilem jsme zaslali panu prezidentovi dopis, kde jsme popsali důvody. Jiný kontakt s panem prezidentem nemáme,“ nechala se slyšet Pekarová Adamová.

Následně se rozhovořila o tom, že toto své rozhodnutí nemohli říct prezidentovi osobně, neboť nejsou zváni na setkání nejvyšších ústavních činitelů. Jako revanš za to to však nevnímá.

„My nemůžeme opomíjet to, že pan prezident Zeman mnoho let proruské postoje zastával. Putinovskému Rusku v České republice i ve světě pomáhal. O jeho podporu se mohl ten režim v médiích opírat jako o to, že má podporu na Západě. Oceněným ale budeme gratulovat písemně, individuálně,“ uvedla v rozhovoru Pekarová Adamová.

Většina vyznamenaných si podle Pekarové Adamové ocenění zaslouží, osobně by ona sama nevnímala za nutné vyznamenávat pana Remka. „Nechtěla bych se ale do toho pouštět, ocenění navrhujeme i my, poslanci. Prochází to jistým procesem. Můžeme na to mít různé názory, ale drtivá většina těch lidí se zasloužila o stát nebo o to, aby takovéto vyznamenání od České republiky získala,“ dodala Pekarová Adamová, jež podle svých slov všem gratulaci tedy nezašle.

Ale ještě zpět k Zemanovi a jeho vztahu k Rusku. „I když došlo k obratu u pana prezidenta po tom, co vypukla válka na Ukrajině. Když tuto otočku udělal, nemůže být ale tím, co smyje mnoho let příchylnosti k putinovskému Rusku, podrývání pozice EU například k sankcím po Krymu. Ty výroky byly jasně ve prospěch anexe, když prezident tvrdil, že sankce jsou neúčinné a nemají vůbec být uvalovány. Je to řada kroků za ta léta. Kdyby to pan prezident myslel opravdu velmi upřímně a vážně, zbavil by se svého spolupracovníka pana Nejedlého, který, jak jsem zaznamenala, na ceremoniálu byl. Člověka, který je přímo napojený na ruské vedení a jehož vazby jsou dlouhodobě problematické,“ popsala Pekarová Adamová, že tak by byl ten obrat Zemana uvěřitelnější.

