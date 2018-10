Ovčáček k 28. říjnu: Některé lidi Zeman nepozval. Ale je jich tak málo, že by se nevešli do výtahu

„Pan prezident vyjadřuje upřímnou a hlubokou soustrast rodině a blízkým českého vojáka. Pan prezident přeje brzké uzdravení raněným a vyjadřuje jednoznačnou podporu vojákům, kteří bojují v Afghánistánu s terorismem. Tito statečně bojují za nás za všechny,“ uvedl Ovčáček.

Následně se rozhovořil o oslavách 100. výročí republiky. „Zahájíme v pátek 26. října, kdy se pan prezident setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. V sobotu 27. října se uskuteční přísaha vojáků Hradní stráže, následovat bude přijetí diplomatického sboru, pan prezident zavítá také na otevření budovy zrekonstruovaného Národního muzea,“ hovořil Ovčáček o programu hlavy státu. O den později se pak prezident zúčastní aktu na Vítkově, jmenuje také nové generály na Pražském hradě a od 14 hodin bude přítomen slavnostní vojenské přehlídce na Evropské třídě. Večer pak Zeman udělí státní vyznamenání a pronese svůj projev.

„V pondělí 29. října prezident odletí na Slovensko, kde se pan prezident zúčastní připomínky výročí Martinské deklarace. Je skvělé, že na oslavách státního svátku bude vzácným hostem slovenský prezident Andrej Kiska. Zavítá na Vítkov a bude i přítomen slavnostního večera ve Vladislavském sále,“ podotkl Ovčáček.

První novinářský dotaz pak směřoval k setkání Zemana a Macrona. „Prezidenti budou jednat o spolupráci v bezpečnostní oblasti a o investicích a o dalším vývoji Evropské unie. Jednání je plánováno na 30 minut,“ sdělil Ovčáček.

Své pak řekl i k pozvánkám rozesílaným na slavnostní akt do Vladislavského sálu dne 28. října. „Pozvání do Vladislavského sálu dostávají tradičně: prezident Václav Klaus s chotí, paní Dagmar Havlová, předsedové a místopředsedové Poslanecké sněmovny, Senátu, politických stran, členové vlády, diplomaté, zástupci akademické obce, hejtmani, senátoři, představitelé soudní moci a významné osobnosti veřejného života,“ vyjmenoval Ovčáček k otázce, zda všichni zákonodárci dostali pozvánky. „Těch, co nebyli pozváni, je opravdu minimální počet. Možná by se vešli do nějakého většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat trauma, když už 6 let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát zvolili prezidentem republiky Miloše Zemana,“ zdůvodnil Ovčáček.

A co odchod českých vojáků z Afghánistánu? „V žádném případě. Účast českých vojáků v Afghánistánu je nesmírně důležitá. Pokud by v Afghánistánu čeští vojáci nebyli, mohl by se terorismus přelít i do České republiky,“ řekl Ovčáček jasně na dotaz novinářky Českého rozhlasu.

Prezident Zeman se také zítra zúčastní projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, kde vystoupí se svým projevem. I to potvrdil Ovčáček na dotaz novinářky. Následující otázka pak směřovala k vyznamenání pro finančníka ze Slovenska Pavola Krúpu, proti němuž je i premiér Andrej Babiš (ANO).

„Pan prezident včera absolvoval jednání s panem premiérem mezi čtyřma očima. A jelikož to bylo jednání mezi čtyřma očima, nebudu ho nijak komentovat. Je to jenom už pár dnů, vyčkejte si na 28. října na 20. hodinu, kdy budou oznámeny osobnosti, které dostanou státní vyznamenání,“ sdělil Ovčáček.

Závěrem se pak Ovčáček vyjádřil také k projevu prezidenta Zemana u příležitosti 28. října. „Projev pana prezidenta bude pronesen spatra. To znamená, v tuto chvíli nemohu nic prozradit,“ uzavřel Ovčáček.

