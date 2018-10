Nový ministr Petříček o přijímání uprchlíků a situaci v ČSSD. Možná vám uniklo

Na Aktuálně.cz se projevil náhradník Miroslava Pocheho na postu ministra zahraničí, Tomáš Petříček. Věří, že by sociálním demokratům pomohlo, kdyby na březnovém sjezdu obměnili vedení strany. Měl tím na mysli místopředsedu a bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. „Nemyslím si, že by Jiří Zimola měl být nadále ve vedení sociální demokracie,“ prohlásil na jeho adresu. Budoucnost vidí v politicích, jako je například předseda Hamáček nebo pardubický hejtman Netolický. A v Hospodářských novinách se rozpovídal o sirotcích...

Petříček stejně jako Miroslav Poche patří do pražské organizace ČSSD, která je k Zimolovi kritická. „Vzhledem k tomu, že se v řadě názorů rozcházíme, nemyslím si, že by Jiří Zimola měl být nadále ve vedení sociální demokracie,“ řekl ministr Petříček pro Aktuálně.cz. Dále se svěřil, že budoucnost strany je v lidech jako Jan Hamáček, Martin Netolický, Jana Maláčová nebo primátor Plzně Martin Zrzavecký. K nim dodal ještě Jakuba Landovského z pražské ČSSD, která ale voliče příliš nepřesvědčila.

Že strana udělala chyby, Petříček připouští, přičemž jednou z nich je pro něj nejednotnost. „Sociální demokracie nehovoří jedním hlasem. Je pro voliče nesrozumitelná. Je lepší deklarovat, že strana je proevropská, a nezpochybňovat to,“ tvrdí. Zimola mu to vrátil. Na jednání strany v sobotu Janu Hamáčkovi navrhl, aby odvolal ministry Tomáše Petříčka a Antonína Staňka. Místo nich by podle něj měl ve vládě zasednout právě Zimola.

„Tomáš Petříček byl jmenovaný vcelku nedávno, takže to může způsobit pozdvižení obočí. Ale s předsedou Hamáčkem jsem o tom hovořil v týdnu po komunálních volbách, kdy ještě byl čas změnit nominaci. Byl by to významný signál pro veřejnost,“ reagoval na otázku Aktuálně.cz Zimola.

V Hospodářských novinách se v rozhovoru Tomáš Petříček vyjádřil i k 50 syrským sirotkům. V dřívějších vyjádřeních se novopečený ministr zahraničí podle HN vyslovil pro návrat zahraniční politiky do 90. let. „V těch letech si naše společnost definovala základní hodnoty, na kterých začala budovat zahraniční politiku. Přihlásila se k tomu, že jsme liberální demokracií,“ řekl Petříček a dodal, že by nebyl rád, kdyby se otevřela debata o alternativách liberální demokracie.

Když přišlo na konkrétní téma padesáti sirotků, Petříček uvedl, že Česká republika jako desetimilionový stát by byla schopna je přijmout. Ale doplnil, že ve spolupráci s neziskovými organizacemi by byla schopná pomoci dětem k lepšímu životu v uprchlických táborech v Řecku, Libanonu nebo v Sýrii nebo jinde prostřednictvím humanitární a rozvojové pomoci. „V politice jsou gesta důležitá, nicméně v praktické rovině si myslím, že bychom mohli pomoci mnohem většímu počtu dětí tam, kde se nacházejí.“

Pak ale Petříček obrátil a řekl, že právě toto by mohlo být gesto, že jsme solidární. „Partnerství v EU se budují pomocí právě takových gest. Pojďme najít děti, které bychom sem mohli přivézt. Pokud bychom je našli, měly by mít možnost na nějakou dobu najít v Česku útočiště,“ prohlásil ministr. Uvedl, že pokud ho neziskové organizace osloví, je připraven v táborech pomáhat, zvláště nyní, když se blíží zima. „Mohli bychom jim zajistit konkrétní pomoc na místě a zároveň najít děti, které bychom ve spolupráci s Ministerstvem vnitra mohli přivézt do České republiky,“ řekl ministr. Ale téma podle něj utichlo. „Připadá mi, že to prostě byla součást volební kampaně,“ zakončil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

