Senátor Valenta: Arogantní chování generálního ředitele je jen špičkou ledovce

23.10.2018 10:23

Odchod generálního ředitele Finanční správy by sice byl malým vítězstvím, bohužel se ale domnívám, že na přístupu státu k podnikatelům by to vůbec nic nezměnilo.