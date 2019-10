Ovčáček vytočený doběla. Nemocný Zeman cílem drsného vtipu - ze strany nemocnice

Nemocnice v Šumperku v nadsázce zveřejnila twitterový příspěvek, v němž nabízela možnost krátkého „rekondičního pobytu“ pro zdravé lidi, kteří se „cítí dobře“. Stalo se tak v době, kdy dnes po poledni nastoupil na interní kliniku Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích prezident Miloš Zeman právě k takzvanému rekondičnímu pobytu, jak hospitalizaci Hrad nazývá, který potrvá až do neděle. „To je skandál“, „neetické chování“, rozpálil se v reakci na příspěvek nemocnice prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček a zažádal i o reakci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Tweet nemocnice se během pár chvil začal šířit po sociálních sítích a následně jej zaregistroval i Ovčáček. „Tak tohle už je hodně přes čáru. Že se nechutně chovají opoziční politici a někteří novináři, to už je konstanta. Ale aby se neeticky chovala nemocnice, to je skandál,“ rozpálil tweet šumperské nemocnice prezidentského mluvčího. Rozhořčeně pak ještě podotkl: „Co na to říká ministr zdravotnictví?“

Tak tohle už je hodně přes čáru. Že se nechutně chovají opoziční politici a někteří novináři, to už je konstanta. Ale aby se neeticky chovala nemocnice, to je skandál. Co na to říká ministr zdravotnictví @adamvojtechano ? pic.twitter.com/8F42tZWxSv — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 17, 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se ovšem k příspěvku nemocnice nikterak nevyjádřil. Místo toho dnes odpoledne informoval o televizních spotech o škodlivosti pití alkoholu „Nepít je normální“.

Humorně laděná nabídka nemocnice během několika hodin nabrala velké pozornosti médií, načež se ji zdravotnické zařízení rozhodlo smazat. „Pro časté mediální otázky: tweet byl myšlen opravdu jen v nadsázce a nejde o oficiální nabídku nebo stanovisko Nemocnice Šumperk. Přejeme hezký den!“ doplnila nemocnice později.

Pro časté mediální otázky: Tweet byl myšlen opravdu jen v nadsázce a nejde o oficiální nabídku nebo stanovisko Nemocnice Šumperk. Přejeme hezky den! — Nemocnice Šumperk (@Nem_Sumperk) October 17, 2019

Mluvčí nemocnice v Šumperku Hana Hanke později ještě pro server iDNES.cz uvedla pravou příčinu stažení příspěvku. O kritiku ze strany Jiřího Ovčáčka prý nešlo. „Stáhli jsme to z důvodu velkého mediálního zájmu, navíc se objevovaly dotazy, zda jde tedy o skutečně nabízenou službu. Nebylo to kvůli kritice pana Ovčáčka. Je ovšem paradox, že navzdory stamilionovým investicím do vybavení a služeb nemocnice vyvolá mnohem větší pozornost jeden nadsazený tweet.“

Prezident dnes do střešovické nemocnice dorazil krátce před třináctou hodinou. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček řekl deníku Blesk, že hospitalizace nesouvisí se žádným akutním či vážným zdravotním problémem, který by si vyžádal lékařský zákrok. „Čekají ho rehabilitace a infuze, které mu minule velmi pomohly, to znamená vitaminy, minerály,“ řekl mluvčí. Pobyt zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman „absolutně fit“. „Po zkušenosti z minulé návštěvy ÚVN se ukázalo, že takový krátký rekondiční pobyt je žádoucí a pomůže mu načerpat nové síly,“ dodal Ovčáček.

Zeman byl ve střešovické nemocnici 24. září, u lékařů strávil několik hodin. Ovčáček tehdy návštěvu označil za pravidelnou lékařskou prohlídku. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích Miroslav Zavoral, který vede právě interní kliniku, serveru Seznam Zprávy po vyšetření řekl, že lékaři nenašli žádný zdravotní problém s výjimkou mírné známky dehydratace a „určité únavy“. Zeman později řekl, že kvůli dehydrataci dostane několik infuzí, které mu dodají minerály.

Podle Pražského hradu prezident špatně chodí kvůli diabetické polyfunkční neuropatii. Na veřejnosti někdy působí unaveně. Problémy má také s nízkým tlakem a hůř slyší. Kvůli svému zdraví omezil kouření.

Ovčáček uvedl, že do nemocnice k Zemanovi nebude mít přístup nikdo s výjimkou rodiny. Připustil, že k návštěvě nemocnice Zemana, který k lékařům nerad chodí, přiměla jeho dcera Kateřina. Ta v posledních letech žila v zahraničí, v poslední době byla ale několikrát v okolí prezidenta vidět. „Je to dočasný pobyt, aby byla s tatínkem a dodala mu sílu a byla mu oporou,“ řekl Ovčáček Blesku.

