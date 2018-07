Ožrala a zloděj zlodějská? Kalousek se dnes postavil za přijetí uprchlíků

On do mě kamenem, já do něj chlebem. Tak by se dal popsat přístup italského premiéra Conteho, který odpověděl Andreji Babišovi na jeho dopis, ve kterém Babiš kategoricky odmítl možnost přijímat migranty. Zve ho do Říma k dialogu. A Kalousek si to nenechal ujít. Zprávu přinesly novinky.cz.

Celá aféra začala záchranou 450 migrantů ze Středozemního moře. Itálie žádala o pomoc další země, zda by byly ochotné se zachráněných ujmout. Francie, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko si vzaly po padesáti uprchlících, odmítavá reakce přišla od českého premiéra Babiše a z Maďarska. „Takový přístup je ale cesta do pekel. To jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy,“ napsal tehdy Andrej Babiš na Twitteru a pokračoval, že jediná možnost, jak migrační krizi vyřešit, je australský model.

Fotogalerie: - Opouštění calaiské džungle

Jen motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy. Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 15, 2018

Italský premér Conte nyní Babišovi odpovídá: „Nevydali jsme se na cestu do pekel, ale zvolili jsme cestu legality a společné odpovědnosti.“ „Kdo vstoupí do evropské země, vstoupí do Evropy. A nikdo z nás si nemůže myslet, že to zvládne sám! Promluvme si, milý Andreji. Zvu Tě do Říma, jestli chceš, abychom probrali italský návrh na evropský přístup (k migraci),“ přidal premiér pozvání k dialogu.

Babiš se zatím k celé věci na sociálních médiích nevyjádřil. Probudil se ale Miroslav Kalousek. Na Twitteru Babiše vyzývá, aby s Contem jednal, byl slušný a myslel na zadní kolečka. „Promluv si s ním, Andreji. Hlavně na něj, prosím, hystericky neřvi, že je to ožrala a zloděj zlodějská. A měj na paměti, že může přijít chvíle, kdy pomoc budeme potřebovat zase my. Při rozpočtové politice Tvé vlády je to dost pravděpodobné,“ zní jeho příspěvek.

Promluv si s ním, Andreji. Hlavně na něj, prosím, hystericky neřvi, že je to ožrala a zloděj zlodějská. A měj na paměti, že může přijít chvíle, kdy pomoc budeme potřebovat zase my. Při rozpočtové politice Tvé vlády je to dost pravděpodobné. https://t.co/b2ZFIZMvqg — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 18. července 2018

A když už byl vzhůru, přidal předseda poslaneckého klubu TOP 09 k lepšímu i další komentář k Andreji Babišovi a StB. Odpovídá Janu Pšeničkovi, proč nemusí mít Andrej Babiš negativní lustrační osvědčení a proč za to může Sobotkova vláda: „Protože v r. 2014 schválily ANO, ČSSD a KDU-ČSL zákon o státní službě, který sice jmenovaným úředníkům povinnost mít lustrační osvědčení ponechává, členové vlády ho však mít nemusí. Byl to Lex Babiš, kterým ty strany umožnily estébákovi zasednout ve vládě. Do té doby to nešlo.“

Protože v r. 2014 schválily ANO, ČSSD a KDU -ČSL zákon o státní službě, který sice jmenovaným úředníkům povinnost mít lustrační osvědčení ponechává, členové vlády ho však mít nemusí. Byl to Lex Babiš, kterým ty strany umožnily StBákovi zasednout ve vládě. Do té doby to nešlo. https://t.co/nu6j9cSeX8 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 18. července 2018

autor: kas