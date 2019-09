P*čo! Škůdce! Zeman přiložil s Kosovem ještě víc pod kotel a už to jede. Koho nový výrok vytočil? Joch, Pehe a další...

Slova prezidenta Zemana o tom, že se hodlá zeptat, zda by bylo možné „oduznat“ Kosovo, vzbudila poměrně rychle silnou reakci. Ředitel Občanského institutu Roman Joch to komentoval – „Zeman p*čo“ – ve vztahu k tomu, kdo jediný je schopen prohlásit na území jednoho státu, že nemá rád ten druhý. Podle dalších kritiků Zeman kašle na parlamentní republiku.

„Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Myslím, že kosovský premiér na to konto rezignoval. Dovolte mi vyjádřit byť osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí,“ uvedl Miloš Zeman o Kosovu. Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 12% Nemám 88% hlasovalo: 3602 lidí

Před týdnem prezident v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz nevyloučil, že by Česká republika mohla jednoho dne své uznání nezávislosti Kosova z roku 2008 vzít zpět. Srbsko totiž poslední dobou vyvíjí silné diplomatické úsilí, aby státy, které dříve Kosovo jako nezávislý stát uznaly, vzaly toto uznání zpět. Na území jihosrbské provincie Kosovo a Metohije stále žije početná srbská menšina, která čelí tlaku a často i provokacím ze strany kosovsko-albánských úřadů.

Na toto téma padla na Zemana otázka ze strany srbské televize, tedy zda Česká republika může uznání Kosova zrušit. „Nejsem diktátor, mimochodem, v Knessetu jsem říkal, že nejsem diktátor – bohužel. Co můžu udělat, až teď budeme mít za měsíc poradu nejvyšších ústavních činitelů, zeptám se, zda by bylo možné, aby se toto učinilo. Protože jsem rád, že pan ministr Metnar už prohlásil, že je chyba, že byla uznána nezávislost Kosova, ten asi bude na mé straně. Kdo bude na té straně druhé, se za měsíc uvidí,“ uvedl český prezident.

Psali jsme: „Nejsme loutky!“ Zeman v Srbsku silně udeřil o Kosovu, Západu, Rusku a Číně

Jeho slova pak na sociální sítě tlumočil mluvčí Jiří Ovčáček.

Pan prezident se na nejbližší poradě nejvyšších ústavních zeptá, zda by bylo možné učinit krok v podobě oduznání Kosova, uvedl na dotaz novinářů na tiskové konferenci v Bělehradě. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 11, 2019

Komu Zemanova slova šla opravdu proti srsti, byl ředitel Občanského institutu Roman Joch. Zeman prý škodí České republice. „Našim národním zájmem není řešit spor Srbsko–Kosovo, ale dělat to, co je dobré pro ČR. Mít dobré vztahy se všemi zeměmi. Až český řidič bude zastaven v Kosovu za banální dopravní přestupek, za výši pokuty či hodiny na stanici se může poděkovat Zemanovi. Zeman škodí.“

A věnoval se i Zemanovu výroku: „Mám rád Srbko a srbský národ a nemám rád Kosovo.“ „Pro srovnání: co za ‚obhájce‘ (škůdce) národních zájmů by byl prezident, premiér, ministr, jenž by prohlásil v Tokiu: ‚mám rád Japonsko, nemám rád Koreu‘; v Mexiko City: ‚mám rád Mexiko, nemám rád USA‘; či v Pekingu: ‚mám rád Čínu, nemám rád Hong Kong, Tchaj-wan‘,“ polemizoval Joch s vhodností výroku. „Jedině Zeman, p*čo!“ odtušil publicista a aktivista, kdo takové výroky šíří.

Pro srovnání: co za "obhájce" (škůdce) národ. zájmů by byl prez., premiér, ministr, jenž by prohlásil v Tokiu "mám rád Japonsko, nemám rád Koreu"; v Mexiko City "mám rád Mexiko, nemám rád USA"; či v Pekingu "mám rád Čínu, nemám rád Hong Kong, Tchaj-wan." - "Jedině Zeman, p*čo!" https://t.co/nZJQqOgtZZ — Roman Joch (@JochRoman) September 11, 2019

Není to poprvé, co Roman Joch útočil na prezidenta. Okřídlený je také jeho výrok o „ufňukané kremlofilní bábě“, který vypustil v blogu na serveru iDNES poté, co byl prezident Václav Klaus napaden airsoftovou zbraní. Joch se pak bránil, že to o prezidentovi přímo neprohlašoval.

Ozval se také Vít Rakušan, předseda STAN. „Zeman se svými silnými výroky o Kosovu jen snaží odvádět pozornost od jiných problémů a zalíbit hostitelům. Možná by nebyl rád, kdyby se připomínalo, že on a ministr Kavan stáli za rozhodnutím České republiky o bombardování Srbska.“

Zeman se svými silnými výroky o Kosovu jen snaží odvádět pozornost od jiných problémů a zalíbit hostitelům. Možná by nebyl rád, kdyby se připomínalo, že on a ministr Kavan stáli za rozhodnutím České republiky o bombardování Srbska. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 11, 2019

„Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda míní, že taková prohlášení, jaká Zeman učinil na adresu Kosova, nepatří do výbavy prezidenta parlamentní republiky... Potíž je, že Zeman na parlamentní republiku kašle a současná Sněmovna mu to dovolí, až bude projednávat ústavní žalobu,“ mínil o prezidentovi komentátor Jiří Pehe.

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda mímí, že taková prohlášení, jaká Zeman učinil na adresu Kosova, nepatří do výbavy prezidenta parlamentní republiky...



Potíž je, že Zeman na parlamentní republiku kašle, a současná Směmovna mu to dovolí, až bude projednávat ústavní žalobu — Jiří Pehe (@JiriPehe) September 11, 2019

Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

Psali jsme: Zemanova bomba o Kosovu: Mumlá! zní ze STAN. Slovo si vzal i Petříček. A připomněl, co Češi podepsali Prezident Zeman vyznamená filmaře Kusturicu medailí Za zásluhy Kosovo odvolalo účast na summitu V4 a západního Balkánu v Praze Izrael? A co Rusko? Silná slova od komunistů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas