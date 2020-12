PES může mít štěňata, obává se jeho autor. Rozvolňuje se prý příliš rychle

reklama

Levínský vnímá, že současná společnost je velmi rozdělená, navíc mnozí jsou velmi omezeni současnými opatřeními. „Nezbývá než to řešit společně. To znamená, že opravdu mě ani trošku netrápí, že někdo v tomto kontextu vysloví moje jméno. Mnohem víc mě trápí na té odborné úrovni ten tlak lobbistů,“ dodal.

Tlaky na rozvolňování dle něj opravdu jsou. „Je potřeba ty věci komunikovat, to je v pořádku. Ale je také třeba umět říct dost. A ve chvíli, kdy ta tabulka vznikne a byla velice široce komunikovaná se všemi, tak aby nevzniklo to, že teď musíme udělat tiskovou konferenci... A zase je to pochopitelné, že všichni tito lobbisté chtějí ukázat dovnitř té své komunity, že oni bojují a oni se snaží. Ale ve své podstatě je tohle chování strašně toxické, takže všechno, co uřízneme navíc, tak to brždění bude méně efektivní. Já to vidím třeba teď, když se vytváří ty rezortní tabulky, takzvaná štěňata, s tím už opravdu nemáme nic společného, kdy se postupně ořezává každá maličkost ve fitcentrech a tak dál a najednou z toho stupně 3, který byl koncipován jako brzdící a měl směřovat do té dvojky, se stává vlastně poměrně stabilní systém a už se prostě asi nikam dál, pokud nebudou další nástroje typu testování, nebudeme dostávat. A to je vlastně škoda,“ dodal Levínský. Z trojky se dle jeho slov stává 2,5.

„Každý ten plátek salámu, který nevidíme, ale který uřízneme a kterým to trošičku zmenšíme, ten brzdící efekt trojky, a vlastně na úkor toho, že budeme moci třeba ve fitcentrech lépe a pohodlněji cvičit, tak oddálíme otevření divadel třeba o 14 dní. Je to vlastně vždycky něco za něco a tohle je trochu problém, který v tuto chvíli vidím,“ dodal.

Dle slov Levínského přišlo Česko v minulosti poměrně pozdě s lockdownem. „Když Izrael přišel s lockdownem na 2000 přírůstcích a vypnul ho, když jich bylo 400, tak to je v pořádku. My jsme s ním přišli strašně pozdě a teď už to prostě ti lidé nevydrží. Upřímně řečeno, to dodržování těch opatření by nějakým způsobem erodovalo tak jako tak. Bohužel z těch 15 tisíc se nám podařilo doklesat na nějakých 5100, je to samozřejmě příliš brzy,“ uvedl Levínský. Podle něj je asi 20procentní riziko, že se epidemie rozjede znovu do Vánoc. „Zda přijde třetí vlna, je věštění z křišťálové koule,“ dodal.

Levínský rovněž míní, že k lidem, kteří jdou do karantény, bychom se měli chovat tak jako k dárcům krve. „Měli bychom jim dávat kompenzaci, měli bychom mít call centra, která každý den těmto lidem zavolají a ptají se jich, jak se mají, zda je všechno v pořádku. Měli bychom mít dobrovolníka, který člověku nakoupí, hotely, kde by mohli zadarmo bydlet lidé, kteří jsou pozitivně testováni a nechtějí být s rodinami. Měli bychom tyto věci lidem osladit. Lidé totiž hlásí jen asi 0,8 kontaktu, přitom vidíme ze sociologických dat, že ten průměr je třeba 5,“ vyprávěl Levínský.

Závěrem se pak řeč stočila i na očkování, kdy podle něj je nutné, aby se již brzy v Česku proočkovalo půl milionu lidí týdně. On doufá, že se na to země připravuje. „Je potřeba také říkat zcela otevřeně, že se lidé nejdou očkovat kvůli sobě, ale kvůli své babičce. A myslím si, že tohle je komunikovatelné. Ale je třeba si to odpracovat,“ sdělil.

