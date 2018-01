Padlo u Moravce po volbách: Ožily tu určité obrazy z postbrežněvovského období, kdy vládla určitá gerontokracie a starci si tady mohli dělat, co chtěli

Moderátor Václav Moravec si do Žižkovské věže pozval předsedu sněmovny Radka Vondráčka (ANO), předsedu senátu Milana Štěcha (ČSSD) a politologa Michala Klímu. Politici se shodli na tom, že je prezidentská volba referendem o prezidentu Zemanovi. Štěch konstatoval, že premiér Andrej Babiš (ANO) vrazil prezidentu Zemanovi „kudličku do zad“. Pak se nadechl politolog Klíma a nastala mela.

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) a předseda senátu Milan Štěch (ČSSD) se shodli na tom, že přímá volba prezidenta je letos v podstatě referendem o Miloši Zemanovi. Podle Vondráčka je to ale trochu škoda. Štěch poznamenal, že by volby mohly ovlivnit i dezinformace.

„Vezměte si lithium. Z lithia se udělal před volbami velikánský případ a z lithia není vůbec nic. Nakonec se tu lithium nakonec těžit možná ani nebude... Nafoukly to některé weby, ale nafoukli to i někteří politici. Občan to nemůže rozpoznat. Já jim to ale nevyčítám,“ řekl Štěch.

Když se dostal ke slovu Michal Klíma, nešetřil ostrými slovy. Prezident Zeman dal prý klamavý pokus na sestavení vlády Andreji Babišovi, protože bylo dopředu všem jasné, že na první pokus vláda důvěru nezíská. Babiš a Zeman uzavřeli spolu pakt o pragmatické spolupráci. Zeman tu spolupráci potřebuje pro vítězství v prezidentské volbě. A to ještě není to nejhorší.

„Ožily tady určité obrazy z postbrežněvovského období, kdy tady vládla určitá gerontokracie a starci si tady mohli dělat, co chtěli, mohli se naprosto izolovat, mohli urážet a tak dále. Na druhé straně tady obživly některé obrazy z pozdně jakešovského období, kdy najednou do politiky se dostávají lidi, kteří jsou naprosto hloupí... Někteří experti na kulturu z nějaké nové strany v podstatě nemají vůbec co říct a prostě najednou se tyhle lidi dostávají do popředí tohoto systému,“ prohlásil Klíma. Žádné konkrétní jméno nevyslovil, ale v narážce experta na kulturu z nové strany mohl poukazovat na Miloslava Roznera z Okamurovy SPD, který se proslavil svým předvolebním vystoupením v České televizi na téma kultura.

Nemluvě o tom, že na konci svého mandátu jel Miloš Zeman na návštěvu do Ruska, kde se nechal prý oslavovat v podstatě jako geroj, jako hrdina České republiky. I to Klímovi přišlo zvláštní. Ještě se tady švindluje, hraje se tady nějaká hra. Dávají se tady nějaké dva pokusy předem nějakému politikovi bez podmínek, přičemž není jasný smysl toho prvního pokusu, dodal politolog.

Vondráček svého premiéra a stranického šéfa okamžitě hájil. Zdá se mu, že politolog Klíma přehání, když mluví o tom, že tu existuje nějaké spojenectví pánů Andreje Babiše a Miloše Zemana. Pánové spolu jen diskutují, což je podle předsedy dolní komory parlamentu správně.

„To je naopak žádoucí stav. Lidé by spolu měli komunikovat. Pro mě bylo těžko stravitelné, když se spolu premiér a prezident nebavili. Já se omlouvám tady panu profesorovi, ale vy tady slyšíte trávu růst, že to bylo celé takhle připravené,“ ohrazoval se Vondráček.

„Andrej Babiš nemá žádné překážky, ani pragmatické, ani morální. On velmi často mění názory. Víte, tady se silně věřilo na to, že Miloš Zeman vyhraje v prvním kole. Silně na to vsadil a taky tomu pomáhal. Ale když se ukázalo, že to nedopadlo, tak Andrej Babiš zareagoval typicky a ještě vrazil prezidentovi kudličku do zad. To neznamená, že to, co říká, není pravda. Je to pravda. My na to upozorňujeme dlouhodobě,“ rozjel se Štěch. Narážel na to, že někteří lidé v ČSSD poukazují na problematičnost pana Vratislava Mynáře či Martina Nejedlého a Andrej Babiš k tomu dlouho mlčel. Vytáhl to až teď. Kdyby Miloš Zeman vyhrál v prvním kole, tak by žádný podobný projev Babiš nevyslovil, vyjádřil jasně svůj názor Štěch.

Prozradil, že před pěti lety ve druhém kole volil prezidenta Zemana, ale dnes vidí situaci zcela jinak. „Dnes je situace jiná, dnes tady máme jinou personu, která nemůže být tak napadána jako expremiér Fischer,“ řekl předseda senátu.

„Vy máte jasno, ale víte, já jsem objel s Andrejem Babišem kampaň a on tohle říkal celou dobu, jsou na to tisíce svědků, takže vaše kritika vychází z neznalosti,“ bránil znovu svého šéfa Vondráček. Politici by se podle jeho názoru takto neměli hádat a měli by pracovat pro lidi. Štěch kontroval, že není možné mít v této zemi trestně stíhaného premiéra. To se mu jeví jako morálně nepřijatelné.

Politolog Klíma vyjádřil názor, že by strany, které si říkají demokratické, měly zakopat válečnou sekeru s hnutím ANO a jednat o vládě. Jinak hrozí, že tu vznikne vláda ANO, SPD Tomia Okamury a komunistů, přičemž komunisté a Okamura tíhnou k Rusku. To může ohrozit směřování České republiky z posledních 28 let.

„Já si myslím, že by demokratické strany měly nabídnout spolupráci Babišovu ANO za jasně daných podmínek. Měl by skončit tady ten antibabišismus,“ vyzýval politiky Klíma s tím, že jinak opravdu hrozí oslabení role Česka v západních strukturách. Jistě že je třeba ctít principy právního státu, jenže voliči dopřed věděli, že Babišovi hrozí trestní stíhání. Občané toto všechno věděli, a přece mu dali takřka třicet procent,“ podotkl politolog.

„Hrozí tady osudový zvrat směřování republiky. Navrhujeme, aby se předsedové stran stáhli z vlády,“ zazněl z úst hosta návrh, jak by se mohli demokratičtí politici zachovat. „A pokud na tom Babiš bude trvat, že zůstane ve vládě, tak i pak by ty strany měly jít do vlády s hnutím ANO,“ zdůraznil Klíma, podle něhož je důležitější zachovat zakotvení Česka na cestě, kterou jsme nastoupili před 28 lety.

Vondráček ocenil, že tato slova nezazněla od něj, ale od nezávislého odborníka, protože to bude mít větší váhu. Osobně má za to, že by bylo nejlepší, kdyby vznikla vláda ANO a ODS, a Vondráčkovi je líto, že to nakonec neklapne. Předseda sněmovny bude čekat, zda se teď sociální demokraté zachovají státotvorně.

„Ale nemyslím si, že bychom byli na křižovatce. My se pořád podceňujeme. Uvědomme si, že jsme tady déle, než byla první republika. Jsme tam, kde jsme, Rusko je tam, kde je,“ zaznělo z úst Vondráčka. Podle jeho názoru nemá smysl strašit se Ruskem. Předseda sněmovny zdůraznil, že hnutí ANO patří mezi zastánce našeho pevného členství v NATO.

Nezdálo se však, že by Štěch chtěl vyslyšet Klímovu výzvu. Andrej Babiš má dnes podle jeho názoru tolik problémů, že i hnutí ANO musí přistoupit na velký kompromis. Předseda senátu se neobává, že dojde ke škodlivým změnám ústavy, protože tu stále ještě máme senát, ve kterém drží demokratické síly většinu, ANO, SPD a KSČM většinu nedrží.

Klíma si však trval na tom, že důležitější než trestně stíhaný premiér je to, že tu hrozí koalice ANO, SPD a komunistů, přičemž SPD prosazuje samá referenda, která by ještě více polarizovala společnost. Babiš by se měl podle politologa stáhnout z politického výsluní. Za zásadní považuje vytvořit co nejširší vládu, která nás udrží na Západě. Jinak prý hrozí, že v České republice může dojít k naprosto nepředvídatelnému vývoji. „Je třeba najít cestu pro pana Babiše, kde by nešlo o to ho zašlapat,“ podotkl Klíma.

Poté znovu zopakoval, že zastupitelská demokracie u nás může být ohrožena už tím, že bude v Česku dlouhodobě vládnout vláda bez důvěry, což už se tady rýsuje. Ke změnám ústavy přitom dojít nemuselo.

