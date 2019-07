Padnete: Čtyři umělci z Národního vyjeli čtyřmi služebními auty na festival do Německa. Víme, kolik to stálo

Ve výkazu cesty je jako způsob dopravy označeno AUS, a to podle metodiky cestovních výkazů znamená právě služební auto.

Ačkoli o této zahraniční cestě nelze prakticky nic dohledat, Národní divadlo z ní neučinilo jakýkoli výstup, ParlamentníListy.cz mají k dispozici podklady, které ukazují, jaké náklady daňové poplatníky cesta do SRN vyšla. Výše zmíněné čtveřici tak bylo podle těchto dokumentů za čtyři služební vozidla zaplaceno vždy 9 028,81 korun. Kompletní suma na zahraniční pracovní cestu vyšla na 36 115,24 korun.

To je částka, která za cestu vozem do Německa budí značné pochyby zvláštně v případě, kdy si jiní zaměstnanci ND nechali za cestu do SRN proplatit například 1.150 korun (jednalo se o vyzvednutí hudebních nástrojů orchestru ND).

Jde však o pouhý začátek dlouhého příběhu, kterým se naše redakce hodlá zabývat v souvislosti s institucí, jež ročně získává z resortu kultury několik stovek milionů korun a v jejímž čele stojí moskevský rodák a někdejší člen KSČ Jan Burian. Materiál, který ParlamentníListy.cz vydají ve středu, bude obsahovat přesné sumy a typy letů, jaké Burian na služebních cestách využívá.

Už nyní lze hovořit o neuvěřitelném papalášství a do značné míry i liknavosti Ministerstva kultury v čele s Antonínem Staňkem, které je zřizovatelem divadla.

Co se zmíněného umělce Špinara a dalších zástupců ND týká, naše redakce má i v jejich případě k dispozici desítky letů a cest po celém světě, jimž se budeme podrobně věnovat.

autor: B. Richterová a T. A. Nový