Pan Havel nedovedl většinový systém jako v Americe. Tam to pan Trump řídí všechno, zasnil se Andrej Babiš před lidmi

„Nejedná se o akci Úřadu vlády, ale hnutí ANO,“ předeslal na začátek debaty s občany v Olomouci poslanec Aleš Juchelka, který, jak už bývá zvykem při výjezdech vlády, setkání s občany moderoval. Za bouřlivého potlesku představil členy kabinetu. „Je důležité, že jsme zjistili investiční potenciál celého Olomouckého kraje. Pan hejtman udělal dotazník, většina obcí to vyplnila. Potenciál je 35,5 miliardy, obce chtějí samozřejmě hlavně opravovat kanalizace, chtějí čističky odpadních vod, kanalizace, chodníky, sportovní areály, sociální služby…“ vyjmenovával premiér Andrej Babiš. Věnoval se pak dopravě i průmyslové zóně v regionu. „Máme největší problém, že nejsou lidi. Nejsou lidi všech profesí, nejen doktoři a sestřičky, ale veškerých profesí, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě,“ podotkl také Babiš. Co se týká Olomouce, ocenil, že region má jednu z nejlepších nemocnic. Tady mají zaměstnanců dostatek. „Důležité je muzeum umění, to je skvělý projekt za 550 milionů, který podporujeme,“ uvedl premiér. Zmínil, že chtějí udělat desetiletý investiční plán. „Měli bychom znovu začít plánovat,“ ujistil.

Ministryně Alena Schillerová si pochvalovala připravený rozpočet. „Důchody jsou absolutně na prvním místě. Splácíme dluhy všech předcházejících vlád,“ zmínila Schillerová s tím, že je potřeba navíc do celé problematiky razantně vstoupit důchodovou reformou. Důchodci nad 85 let dostanou přidáno ještě tisícovku. Zmínila i to, že zachraňují reformu školství. Hejtman Olomouckého kraje připomenul, že region se vylidňuje a s vládou hovořil i o opatřeních, aby venkov „zůstal žít“.

Lidé se ptali premiéra i na dvě funkce olomouckého hejtmana. „No, já mám na to negativní názor,“ podotkl Babiš. „Já jsem tady ale na návštěvě, nemůžu kritizovat,“ dodal. Další dotaz byl zaměřen na sestavování vlády. „Já to moc nekomentuju. Jména do vlády zveřejním v pátek odpoledne. Novináři stále slídí, co se děje, aby mohli dělat kampaně a chudáky nové ve vládě terorizovat. Jsou z toho nervózní. Klíčové je setkání pana prezidenta s panem Pochem,“ reagoval Babiš. „Máme dva problémy, že nebyla vize po revoluci, tu napsal Baťa, 1937, a že pan Havel nedovedl většinový systém tak jako v Americe. Tam vyhrál Trump, ten to řídí, všichni to vědí, je odpovědný,“ popisoval premiér. „Doufejme, že do konce června bude vláda jmenovaná,“ dodal.

Babiš: I Merkelová řekla, že kvóty jsou špatně

Připomenul i evropské záležitosti. „Od 14. prosince neustále mluvíme o migraci. Všechno se mění. I Merkelová řekla, že kvóty jsou špatně. V Rakousku se to změnilo, Belgie řekla, že je to problém. My říkáme od roku 2015, že je potřeba migraci řešit mimo Evropu,“ uvedl Babiš i s odkazem na australský model. „My stále zbrojíme, a když jsem se ptal v srpnu 2015, na co máme NATO, tak si všichni řekli, že jsem se zbláznil.“ „Jsme obraný pakt, tak na koho čekáme?“ ptal se Babiš. „Náš nepřítel je terorismus a další věci. Přece po druhé světové válce jsme založili OSN a my jsme bojovali za mír a proti chudobě. Evropa zaspala,“ dodal s tím, že se objevili noví lídři, například v Rakousku: „Tam vítali uprchlíky a teď Kurz říká stejné věci jako my,“ popisoval premiér.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP

Ministryně financí v demisi

ministryně financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Členové vlády odpovídali na otázky lidí, které zajímal rozpočet, životní prostředí, podpora elektromobilů a fungování Senátu. Premiér v reakci podotkl, že lidé nemají o senátní volby zájem. Další otázka zněla: „Pane premiére, chci, aby vláda prosadila lepší zákony ohledně justice, aby tady byl konečně pořádek.“ „To my bychom chtěli taky. Jsme ta antisystémová strana. Jsme šli do politiky bojovat proti korupci, proti plýtvání a myslím si, že se nám to celkem daří. Také jsme něco ve vládě udělali: výběru daní, EET, kvůli tomu mě plno lidí nesnáší… kontrolní hlášení. Máme výborné výsledky nejnižší nezaměstnanost, velký růst, jedno z nejnižších zadlužení, rosteme, bohatneme, jsme šestá nejbezpečnější země na světě, kriminalita klesá, jsme sedmá nejklidnější země na světě,“ vypočítával Babiš s tím, že je jistě plno věcí, které ještě nefungují.

„Trest smrti určitě ne.“

„Bojujeme za to, aby byla bezpečná Evropa, odmítáme multikulturní model, který oni tam mají. Chceme sami rozhodovat, kdo bude tady pracovat, kdo tady bude žít. To je dneska tady priorita…“ Z publika ale přerušila premiéra autorka dotazu. „Myslela jsem to tak, aby se změnily zákony, co se týká trestních věcí. To je hrůza, když to kolikrát slyšíte, když jedete elektrikou nebo autobusem, jak se ti mladí baví… nebo v televizi, co se děje. Hrůza. Nechci vzpomínat, co bylo za komunistů, ale taková hrůza a nepořádek nebyly, jak je dneska. Žádná úcta, slušnost. Jakoby to vymizelo. Tvrdší zákony a trest smrti!“ způsobila rozruch v sále starší dáma. „Trest smrti určitě né,“ podotkl premiér. Paní se ale nedala a vysvětlovala, že je nutné, aby byl pořádek, nikdo si nedovoloval na policii a děti si vážily učitelů. Moderátor už dámu přerušil a předal slovo premiérovi. „Paní má pravdu, žili jsme v jiných časech, když jsme neposlouchali ve škole, falešně zpívali, dostali jsme facku, učitelé měli respekt, i rodiče. Dnes je jiná doba,“ reagoval premiér. Vše podle něj začíná u výchovy dětí.

Na setkání s vládou v Olomouci. Foto: Daniela Černá

V debatě řešili členové vlády problematiku dopravy. „Můžu povídat dlouho, kde všude chybí obchvaty. Musíme změnit zákony, ale je to samozřejmě problém,“ podotkl Babiš. „Dostáváme petice, lidi chodí demonstrovat hlavně proti mně, ani nevědí proč. A když je petice podepsaná sto tisíci lidmi a my máme soud, který trvá deset let, tak možná bychom mohli protestovat proti tomu, že se nestaví,“ uvažoval Babiš. A kdy budeme stavět jako v Německu? „Dobrá otázka na pana Ťoka. Ani v tom Německu to nejde tak rychle, kdybychom stavěli jako v Číně, to by bylo. Ale i Poláci to zvládají,“ upozornil Babiš.

Psali jsme: Gajdůšková: Poche ministrem? To je závazek vůči členům ČSSD, kteří hlasovali v referendu Čtěte jen u nás, co Merkelové vzkázal Babiš po jejích nových slovech VÍME PRVNÍ Zeman přijme Hamáčka. Sdělí mu osud Pocheho Andrej Babiš: ČT říká nepravdu. Jedu řešit migraci. Co psaly noviny, mě nezajímá



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá