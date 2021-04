Pán z výkopu hvězdou Novy. Sputnik a Babiš: Lid z ulice to sečetl

Televize Nova dala prostor občanům, aby se vyjádřili k tomu, co si myslí o výměně ministra zdravotnictví a o Petru Arenbergerovi, který tento post od včerejšího dne zastává. Někteří si myslí, že to způsobí pouze další chaos. „Mě jenom mrzí to, že se tady politické zájmy staví nad zájmy zdraví všech občanů této republiky,“ pověděl muž, který mluvil z výkopu. „V Rusku určitě jsou dobří vědci,“ pravil. Z Ruska je ale prý dobrá jenom vodka, dodal muž ve žluté vestě. Pokud jde o premiéra Babiše, ten už prý jen ,,kope kolem sebe" a bere si do vlády ,,loajální pitomce," pravil ,,hlas lidu" v Televizních novinách, nejsledovanější zpravodajské relaci českého televizního trhu.

Ve středu opět došlo k další vládní rošádě, kdy proběhla výměna na pozici ministra zdravotnictví. Úřad opustil Jan Blatný a byl nahrazen šéfem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petrem Arenbergerem. Jen co se ujal ministerstva, tak musel odmítnout všechny domněnky, že byl kdy spolupracovníkem StB. Přišlo se totiž na to, že byl veden ve svazcích StB pod krycím jménem Kůže jako kandidát tajné spolupráce, což například dle historika Petra Blažka nic neznamená. Kromě toho byl před rokem 1989 členem KSČ.

Jak to tak už bývá, tak kolem Petra Arenbergera se točila většina zpráv včetně těch večerních na Nově. Nejdříve moderátorka informovala obecně o vládní rošádě, následně ovšem došlo na názory občanů a některé byly skutečně zajímavé. Nejprve se o svůj názor podělila maminka s malým dítětem. Dle ní jde o naprostou katastrofu, jelikož se tam lidi střídají jako na běžícím páse. „Pan Babiš ztrácí podporu, tak kolem sebe kope a nechává si tam jenom loajální pitomce,“ prohlásil pracovník na stavbě.

Pracovník na stavbě kritizující premiéra Andreje Babiše

Celý záznam středečních zpráv na Nově ZDE

„Měl by tam být ministr, který tomu rozumí a měl by vydržet celý to období,“ má za to řidič dodávky. Lékař v ordinaci má za to, že to byla populace, kdo si vyžádal změnu ministra. Je to tedy dle něj vhodné. „Způsobuje to za mě jenom chaos,“ pověděl zaměstnanec kavárny. Pak ovšem přišel na řadu muž pracující ve výkopu. „Mě jenom mrzí to, že se tady politické zájmy staví nad zájmy zdraví všech občanů této republiky,“ pověděl.

Reportér Novy David Pik následně doplnil, že mezi lidmi se nejvíce diskutuje o tom, zda by nový ministr měl povolit očkování neschválenými vakcínami, tedy vakcínou Sputnik V a Sinopharm. Na to prý tlačí prezident Miloš Zeman.

„Pan prezident by si měl hleděti úřadu svého a kompetentním ministrům nemluvit do své práce,“ má jasno kavárník. Lékař, dle kterého byla výměna ministra vhodná, je pro to, aby populace České republiky byla proočkována co nejdříve. Jiná zaměstnankyně nemocnice nesouhlasila s tím, abychom zde očkovali nepovolenou vakcínou. „V Rusku určitě jsou dobří vědci,“ zdůraznil muž z výkopu. Následoval prostřih na muže pracujícího na stavbě. „Sputnikem ne. No z Ruska je jenom vodka něco dobrého,“ pověděl.

Zaměstnanec kavárny kritizující prezidenta Miloše Zemana

Prodavač s ruským původem byl ovšem proti ruské vakcíně. „Já jsem Rus, dokonce, takže já jsem proti Sputniku. Ty jeho podklady k tomu, aby se užíval, jsou sporné, tak jako celé Rusko. Pan prezident strašně lobbuje ruské zájmy v České republice,“ dodal.

Nový ministr Petr Arenberger se ruské vakcíně hodlá věnovat a chce najít cesty, jak nabídnout dosud v EU neregistrovanou ruskou vakcínu Sputnik lidem, kterým by nevadilo, že dosud nebyla prověřena Evropskou lékovou agenturou. „Jak jsme si zjišťovali zatím orientačně, tak ten zájem je relativně veliký. Ty statistiky sice nejsou tak úplně přesné, ale zájemců se pohybuje mezi 10 až 26 procenty z těch, kteří by se chtěli nechat naočkovat. A to už je přece jenom zajímavé číslo a kdybychom je už měli naočkované, tak zase tu pandemii trochu posuneme,“ uvedl Arenberger.

Pokud by lidé souhlasili s tím, že se nechají naočkovat dosud neprověřenou vakcínou, že by se fakticky stali účastníky klinického testu této vakcíny v Česku, pak nechť tito občané Sputnik dostanou. Tak to vidí Arenberger.

S vedením Státního ústavu pro kontrolu léčiv si chce Arenberger sednout a najít způsob, jak Sputnik do Česka dostat. Výhledově by přivítal také možnost vyrábět vakcíny v Česku, protože se může stát, že už na podzim budeme potřebovat nové várky vakcíny kvůli možné podzimní vlně koronaviru.

