Pane Drahoši, to chcete transparentnost? Witowská přitlačila Drahoše kvůli jeho spolupracovníkům

Jiří Drahoš se dostal do střetu s moderátorkou prezidentské debaty Světlanou Witowskou. Odmítl jí totiž sdělit, koho si přivede na Hrad jako spolupracovníky.

Především šlo o Jakuba Kleindiensta, kontroverzního pracovníka jeho kampaně, namočeného do korupční kauzy Davida Ratha.

„S Jakubem Kleindienstem jsem se seznámil na ministerstvu kultury, pak jsem si na něj vzpomněl, když jsem hledal někoho do týmu. A on mě přesvědčil,“ poznamenal Drahoš k postavě svého šéfa volební kampaně.

Kleindienst má velmi bohatou minulost, kdy například figuroval ve vedení firmy, která hrála roli v kauze Davida Ratha. „Věřím mu, mediální spekulace nechávám stranou,“ poznamenal Drahoš a odmítl, že by nyní Kleindiensta upozaďoval.

Později se Drahoš dostal do střetu s moderátorkou Witowskou, jíž odmítl sdělit, koho by si vzal s sebou na Hrad jako spolupracovníky. „A to chcete transparentnost?“ zeptala se jej Witowská. Drahoš však oponoval, že ještě není rozhodnut.

autor: jav