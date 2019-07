Pane Hamáčku, baví vás to ještě? Předseda ČSSD se nadechl a spustil...

„Pane vicepremiére, baví vás to ještě?“ zeptala se Bastlová s odkazem na spor o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Hamáček pravil, že ho to nebaví, protože jde o standardní personální výměnu, která k politice patří, ale v České republice se tuto výměnu prozatím nedaří provést, z čehož je Hamáček subjektivně znaven. „Ale není to o tom, že bych odtud odjížděl sanitkou,“ dodal pro dokreslení.

Sociální demokraté si i nadále budou trvat na tom, že ministrem kultury má být starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pokud ho ČSSD nedokáže prosadit, nebude mít smysl zůstávat ve vládě. Jedním dechem však Hamáček dodal, že na silná gesta je ještě čas. „Prásknout dveřmi umí každý, politika je od toho, aby se jednalo. Dnes jde spíš o politiku silných gest, která vedou ke konfliktu, ale svého času byla politika o jednání,“ zaznělo z úst hosta.

A kdy Hamáček přestane jednat? „Až seznám, že to nemá smysl,“ vysvětlil šéf ČSSD. V tuto chvíli to vidí tak, že na jednání je k dispozici příštích čtrnáct dní. „Pan premiér k tomu přistupuje docela zvláštně. On sice dodržuje koaliční smlouvu, to mu nemohu vyčítat, ale jinak se z toho snaží vyvázat, a to nejde, protože to je jeho vláda. Pan premiér prostě bude muset nést nějaké náklady,“ zdůraznil Hamáček s tím, že pokud Babiš nebude ochoten politickou cenu zaplatit, tak se od prvního srpna dál mohou dít různé věci.

Pár slov přidal i k trestním kauzám premiéra Babiše. Šéfovi ČSSD a ministrovi vnitra stačí, že pracuje tak, jak má, ale jak se vyřeší problémy předsedy vlády Andreje Babiše, je především kříž samotného Andreje Babiše. Hamáček je pouze připraven dohlížet na to, aby strážci zákona pracovali tak, jak mají.

Kdyby byl Babiš v některé ze svých kauz obžalován a docházel by k soudu, podle koaliční smlouvy to pro ČSSD není důvod k ukončení vládního angažmá. „Je to spíš o tom, jestli by na to měl žaludek pan premiér, pokud by z jednání vlády odcházel k soudu,“ vysvětlil Hamáček.

