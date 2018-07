Paní Malá předstoupí v pondělí před poslance, ohlásil Babiš. Jestli nedokáže vysvětlit své diplomky, měla by odstoupit

Kauza akademických prací ministryně spravedlnosti Taťány Malé se možná již brzy dočká rozuzlení. V pondělí má celou věc vysvětlit svému poslaneckému klubu. V případě, že by se prokázalo obvinění z plagiátorství, měla by Malá odstoupit z funkce ministryně, míní premiér Andrej Babiš. Rozhovor s ním přinesl server iRozhlas.cz.

Jakou podobu by mělo mít plánované setkání Taťány Malé s Andrejem Babišem a s dalšími poslanci hnutí ANO? „Setkám se s paní Malou v pondělí. Samozřejmě ji pozveme na klub, aby to vysvětlila, protože určitě naše poslance to bude zajímat. Doufám, že se obhájí a že je to jenom, řekněme, nevím, jak to říct, nechci použít to klasické slovo kampaň, jako Čapí hnízdo. Ale v tom má Česká televize a Český rozhlas velké zkušenosti, takže jí držím palce, aby se obhájila,“ doufá Babiš.

Reportér Thomas Kulidakis se poté Babiše zeptal, zda se domnívá, že Taťána Malá byla na post ministryně spravedlnosti dobrou volbou. Je to osoba, která rozumí spravedlnosti? Premiér Babiš odpověděl, že to není o tom, zda tomu někdo rozumí. Pro ministra je důležité, aby byl pracovitý, měl tah na branku, emoční inteligenci a organizační schopnosti. Musí jít podle Babiše o normálního člověka, se kterým můžete jít na pivo. Domnívá se, že Taťána Malá tyto podmínky splňuje. Babiš podotknul, že podobně si lidi vybíral do svých firem. Pokud by se ovšem prokázalo, že Malá opisovala, měla by podle Babiše odstoupit.

Vzhledem k tomu, že ministryně Malá tvrdí, že neopisovala, jde momentálně podle Babiše o tvrzení proti tvrzení. Je tedy možné, že pondělní schůzka Malé s poslanci hnutí ANO do celé věci vnese trochu světla.

autor: mak