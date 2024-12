Pár slov stačilo, aby Elon Musk vyvolal v Německu pozdvižení. Kavárna vytočená do běla

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15480 lidí

Poznamenala, že Merz sice prohlašuje, že chce posunout Německo kupředu, jenže stejně hlasitě říká, že nebude na uzdravení Německa spolupracovat s AfD. Merz totiž už oznámil, že odmítá vytvořit koalici s AfD nebo se s ní dokonce zapojit do jakékoli diskuse o politickém rozhodování v nadcházející vládě.

„Kromě toho má Fridrich Merz v úmyslu zvážit spolupráci se Stranou zelených, se stranou zbabělců a ekonomických imbecilů, což by znamenalo, že spácháme národní sebevraždu,“ poznamenala youtuberka.

Politická aktivistka je toho názoru, že by se Německo mělo inspirovat u Javiera Mileie, u argentinského prezidenta, který se pokusil argentinskou ekonomiku ozdravit s motorovou pilou v ruce. Tvrdě osekal státní výdaje. O totéž se chce v USA pokusit miliardář Elon Musk, jako člen administrativy Donalda Trumpa, a Seibtová má za to, že by se Německo mělo pokusit o totéž: Jenže jedním dechem dodala, že v Německu je byrokracie zakořeněna tak hluboko, že to půjde jen těžko.

Netrvalo dlouho a o slovo se přihlásil sám Elon Musk. „Německo může zachránit jen AfD,“ napsal americký miliardář.

Slovo na videu dostal i samotný Milei, který prohlásil, že socialismus selhal a státy se ho musí zbavit. Podle argentinského prezidenta se to ukázalo nejpozději v roce 1961, kdy v tehdejším východním Německu museli postavit Berlínskou zeď, aby zastavili odchody lidí z východního Německa do západního.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

Když komunista Jiří Dolejš viděl, jak Elon Musk podpořil AfD, netajil se tím, že se mu z toho dělá nevolno, že se mu to „ekluje“.

„Nejdřív jsem si říkal, proč nám tu tenhle Trumpův propagandista kéruje v Evropě do voleb. Ale vzhledem k tomu, jak algoritmy na X teď tlačí protofašistický obsah, to vlastně zapadá do sebe,“ nenechal si pro sebe myšlenku senátor David Smoljak.

Nejdřív jsem si říkal, proč nám tu tenhle Trumpův propagandista kéruje v Evropě do voleb. ??



Ale vzhledem k tomu, jak algoritmy na X teď tlačí protofašistický obsah, to vlastně zapadá do sebe. ??‍>? pic.twitter.com/G1qhWAYGVE — David Smoljak (@DavidSmoljak) December 20, 2024

„Ano! Máte naprostou pravdu, Elone Musku. Podívejte se prosím také na můj rozhovor o prezidentu Trumpovi, jak socialistická Merkelová zničila naši zemi, jak socialistická Evropská unie ničí ekonomickou páteř zemí a nefungující Německo!“ napsala Weidelová.

Ve stejném duchu se vyjádřila i berlínská AfD. „Má pravdu,“ napsali politici AfD v Berlíně. Zařadil se mezi ně o Martin Hess, jeden z berlínských politiků AfD. „Dnes Elon Musk napsal na X: ‚Pouze AfD může zachránit Německo‘. K tomu není co dodat,“ pravil politik AfD.

Da hat er recht. https://t.co/x3jR1TaC7T — AfD Berlin (@AfDBerlin) December 20, 2024

Vedle pochval si ale Musk vysloužil i kritiku. Martin Schirdewan z krajně levicové Die Linke, zdůraznil, že „fašisté Německo nezachrání“.

„Nesmysl, Elone Musku. Fašisté Německo nezachrání. To už jste se měli poučit z historie. A od této chvíle: Prosím, starejte se o své věci a přestaňte se vměšovat do věcí dospělých, jako je politika,“ uvedl doslova.

Nonsense @elonmusk. Fascists won't save Germany. That much you should have learned from history.

And from now on: please mind your own business and stop interfering in grown up things like politics. https://t.co/g5IOuJnXGh — Martin Schirdewan (@schirdewan) December 20, 2024

Parlamentní asistent v Evropském parlamentu v Bruselu Dirk Ehnts upozornil, že Musk v jedné větě odhalil podstatu zásadního problému. „V jednom tweetu je odhaleno, proč je majetková nerovnost problém,“ konstatoval.

Why wealth inequality is a problem in one tweet. https://t.co/fSQTw110g1 — Dirk Ehnts (@DEhnts) December 20, 2024

Novinář deníku Bild Julian Röpcke prohlásil, že americký miliardář nepřijatelně zasahuje do německé předvolební kampaně.

„Jde o zásah do německé volební kampaně ze strany technologického miliardáře, který pomocí algoritmů rozhoduje o tom, co bude viditelnější. Pokud federální vláda a demokratická opozice nevyrukují s dostatečně silným trestem, naší erodující demokracii již nelze pomoci,“ konstatoval známý německý novinář.

A hned přidal další poznámku.

„V neposlední řadě Musk šíří nejen vlastní názor, ale také volební reklamu pro AfD tohoto známého aktivisty spřízněné s AfD. To samo o sobě je pro sociální sítě zakázáno pomocí algoritmů podle práva EU. Prostě to ignoruje,“ doplnil.

Das ist Einmischung in den deutschen Wahlkampf von einem Tech Milliardär, der mittels Algorithmen über das Hörbare entscheidet.

??Wenn Bundesregierung und demokratische Opposition darauf nicht mit Strafen reagieren, ist unserer erodierenden Demokratie auch nicht mehr zu helfen. pic.twitter.com/p2qJCkeU4a — Julian Röpcke???? (@JulianRoepcke) December 20, 2024

A pak přišlo další ocenění

„Garantuji vám, že právě teď, když spolu mluvíme, probíhá stovka horečných telefonátů mezi NATO StratCom v Rize, NATO Hybrid CoE v Helsinkách a komisaři Politického výboru NATO v centrále NATO v Bruselu, všichni v šíleném shonu, který odstartoval tento tweet,“ ozval se výkonný ředitel společnosti na obranu svobody v on-line prostoru Mike Benz.

I guarantee you, right now, as we speak, there are 100 frantic phone calls being made between NATO StratCom in Riga, NATO Hybrid CoE in Helsinki, and NATO Political Committee czars at NATO HQ in Brussels, all ablaze and scheming in a maddening flurry, all set off by this tweet. https://t.co/6cQt9GSlCy — Mike Benz (@MikeBenzCyber) December 20, 2024

Poslanec Evropského parlamentu Dennis Radtke (CDU) poznamenal, že Elon Musk zaútočil na demokracii.

„Musk, kterého tady někteří hlasitě oslavují, vyhlašuje válku demokracii. Tento muž je hrozbou. Trump, Farage a nyní AfD. Plus Putinovo vměšování. Eroze naší demokracie je podporována zevnitř i zvenčí. Následky? Zatím žádné,“ poznamenal europoslanec.

#musk, von einigen hier heftig gefeiert,sagt der Demokratie den Kampf an. Dieser Mann ist eine Bedrohung. Trump,Farage u nun die #afd. Dazu noch die Einmischung von Putin. Die Erosion unserer Demokratie wird von innen u außen befeuert. Konsequenzen? Bisher keine pic.twitter.com/ByVNhyyP9Z — Dennis Radtke (@RadtkeMdEP) December 20, 2024

Někdejší pravodaj ČT v Německu Martin Jonáš na Muskovu adresu také nešetřil kritikou.

„Aha, takže v tom adorování AfD jede i Elon. Volby v Německu za rohem, kampaň jede a autistický excentrik, abych neřekl přímo fachidiot, má k dispozici celou tuhle síť,“ poznamenal Jonáš.

Aha, takže v tom adorování AfD jede i Elon. Volby v Německu za rohem, kampaň jede a autistický excentrik, abych neřekl přímo fachidiot, má k dispozici celou tuhle síť: pic.twitter.com/fcqndP6uOE — Martin Jonáš (@MartinJonas19) December 20, 2024

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler si také přisadil. Postavil se na Muskovu stranu.

„Asi se v USA změnil pohled na německou politickou scénu i frakce v EU. CDU ví, že kdyby chtěla splnit svůj volební program, musí se spojit s AfD, ale za to dostane mediální ‚čočku‘. Vsadí ve strachu CDU na svůj antiprogram – tedy spolupráci s levicí a proti USA?“ zeptal se Šmucler.

Asi se v USA změnil pohled

na německou politickou scénu i frakce v EU. CDU ví, že kdyby chtěla splnit svůj volební program, musí se spojit s AfD ale za to dostane mediální “čočku”. Vsadí ve strachu CDU na svůj antiprogram - tedy spolupráci s levicí a proti USA? https://t.co/6caB0WoDez — Roman Šmucler (@smucler) December 20, 2024

