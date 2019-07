Parchanti? Teď to má Zeman jednoduché. Erik Best už vidí konec vládní krize

K lithiu a také k nominantovi na ministra kultury Michalu Šmardovi se vyjádřil na svém blogu fsfinalword.cz americký novinář žijící v Česku Erik Best.

„Zákulisní reportáž o dění na ministerstvu financí za Andreje Babiše z pera jeho bývalého náměstka Ondřeje Závodského zmizela z očí veřejnosti stejně rychle, jako se v den hlasování o nedůvěře vládě z 27. na 28. června objevila,“ poznamenal úvodem Best a věnuje se i knize Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel, kde je vysvětlováno, jak Babiš vytváří problémy svým rivalům z řad oligarchů, třeba zvyšováním daňových sazeb pro hazard. Snížení těchto sazeb pak podle Besta zobchoduje výměnou za něco jiného.

A Best připomíná, jak Babiš v sobotní MF Dnes pěl ódy na ČEZ. Důvod? „Firma mu totiž pomůže dovést ke vzájemně výhodnému zdárnému konci předvolební aféru lithium, která ho postavila proti říši Romanovců. Závodského kniha zmizela z očí veřejnosti především proto, že žádný z oligarchů, Romana nevyjímaje, nechce, aby lidé pochopili, jak a proč se dělají skutečné významné obchody,“ dodal.

Své pak Best napsal také k nominantovi na ministra kultury Michalu Šmardovi, který včera dle jeho slov na sociální síti označil koaliční partnery za parchanty, kterým jde o moc. „Proč se rozhodl hrát roli nekulturního ministra, je otázka pro něho a jeho řídící důstojníky. Rozhodně takové chování není hodné ministra a Zeman na to může snadno poukázat, pokud se rozhodne upřít Šmardovi křeslo kolem vládního stolu. Šmarda Zemanovi nahrál i pro případ, že ho prezident jmenuje, jak požadují sociální demokraté i Ústava,“ poznamenal Best se slovy, že Šmarda se dostatečně zdiskreditovat a Zeman s Babišem mohou být v klidu.

