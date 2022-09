Parlament nezajímá. Lidem jde o kejhák. Jiří Mikeš zažil v obchodě, jak to chodí. Bída přišla

„Toto se všechno očekávalo. Co řekl Babiš, jak reagoval Fiala. Problém je v tom, že lidi už to moc nezajímá. Parlament se dle mého názoru stal jakousi žvanírnou. Je to podle mě boj nikoliv za demisi vlády, ale kdo vyhraje v komunálních volbách. Je to taková dělostřelecká příprava,“ okomentoval pro PL.cz diskuzi předcházející hlasování o nedůvěře vládě Jiří Mikeš, mediální expert, bývalý prezident Rady pro reklamu. Lidi podle něj zajímá něco jiného. „Zda v zimě nezmrznou, jestli si budou moci koupit na co byli zvyklí,“ konstatoval.

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9404 lidí

Hned po něm vystoupivší Petr Fiala si nejdříve rýpnul do Andreje Babiše, že do sněmovny moc nechodí a pak uvedl: „Hlavním důvodem této schůze - a to je potřeba si říct, je to, že máme před volbami - žádné faktické důvody pro to nejsou. A dalším důvodem té schůze je, že se Andrej Babiš chce vymluvit, nebo chce něčím zakrýt svoje problémy, svoje osobní problémy, které má. A když tady, pane předsedo, mluvíte o tom, že jsme na vás vyvolali, zařídili v České republice trestní stíhání a podobné věci, to jste říkal samozřejmě tady ve svém projevu, tak nevím, jestli váš přítel Emmanuel Macron vyvolal vyšetřování praní špinavých peněz ve Francii a budete mu to také předhazovat. To prostě není pravda, jenom to ukazuje, v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žijete,“ řekl předseda vlády.

Není to boj o demisi vlády, ale dělostřelecká příprava na komunální volby

„Toto se všechno očekávalo. Co řekl Babiš, jak reagoval Fiala. Problém je v tom, že lidi už to moc nezajímá. Parlament se dle mého názoru stal jakousi žvanírnou. Víc lidi bude zajímat jak se uděje a bude probíhat demonstrace na Václaváku a jak ji budou komentovat média, zvláště mainstream. Myslím, že Babiš pochopil jaké jsou odezvy na vystoupení v parlamentu, a proto jezdí za lidmi. Toto všechno je podle mě boj nikoliv za demisi vlády, ale kdo vyhraje v komunálních volbách. Je to taková dělostřelecká příprava,“ okomentoval Jiří Mikeš. „Všichni ví, že oni si to odsouhlasí, kapři si rybník sami nevypustí. To musí udělat voliči. Lidi stejně už ví, že složení vlády - ať si profesor Fiala říká co chce ať působí jakkoliv elegantně - je problematické. Mnozí ministři jsou neschopní. Lidi pochopili, že celá tato vláda jsou pěšáci, podůstojníci bruselské vlády a dělají co jim je přikázáno a určeno. Lidí ví, že nám hrozí, že budeme držet hubu a krok. Proto je bude záležet jak se k tomu postaví voliči a zda řeknou máme toho všeho dost,“ domníval se. Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23020 lidí

Vládu kritizoval za vysoké ceny energií bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček: „Fakta. Co se týká aktuální ceny elektřiny, patnáctinásobně víc než před dvěma lety. Záměrně říkám ty dva roky, protože to je obvyklá doba fixace. Aktuální cena třicetinásobně vícekrát než před dvěma lety. Teď se uklidňujeme v posledních dnech, že už se to lepší. Už to není třicetisedminásobně víc, už je to třicetinásobně víc,“ pokračoval Havlíček. „Co se týká elektřiny, už jsme číslem jedna. Jsme na bedně, jsme první, nejvyšší ceny v Evropské unii. Co se týká plynu, tak máme páté nejvyšší ceny v Evropské unii,“ zrekapituloval exministr. Připomněl i vysoké ceny benzínu a inflaci, která je čtvrtá nejvyšší v celé EU.

Sledujeme volný pád Česka, náraz bude velmi tvrdý

„Sledujeme volný pád Česka, a ten náraz bude tvrdý. Velmi tvrdý. Před tím, než se pustím do koalice, tak je férové říct, co děláme my jako opozice, protože koalice nás velmi často častuje tím, že jsme populisté, a pan premiér zde řekl, že absolutně nejsme konstruktivní opozicí,“ doplnil Havlíček a vyjmenoval všechna energetická opatření, která od zimy opozice navrhuje. Například odpustit platby za obnovitelné zdroje, zastropovat ceny energií a přijmout další sociální opatření. Jako zdroje, ze kterých všechny tyto nástroje podpory zaplatíme, zmínil využít dividendu v ČEZ, využit nerozdělený zisk z ČEZ, emisní povolenky a další.

„Toto téma lidi určitě zajímá, protože jim jde o kejhák, zda v zimě nezmrznou, jestli si budou moci koupit na co byli zvyklí. Když jdu někam do odchodu, sleduji jak lidi mají papírky a kupují si jen co skutečně potřebují. Podívají se na cenovku, odloží co si chtěli koupit a jen se podívají do stropu. Lidi vědí oč jde a Havlíček je velice rozumný. On je narozdíl od předsedy vlády nejen teoretik, ale i praktik. Manažer, který se skutečně pohyboval v ekonomické sféře. Prožil a ví, co to je to problematika podniků. Profesor Fiala je prostě akademik. Říká se, že když se sejdou tři akademici, tak je tam pět názorů,“ upozornil Jiří Mikeš.

Ministra zdravotnictví Vlastimila Válka u hnutí ANO snaha shodit vládu mrzela: „Mrzí mě to v případě hnutí ANO, protože já před vás předstupuji během českého předsednictví Radě Evropské unie pouhých několik dnů před jednáním ministrů zdravotnictví Evropské unie, které mě čeká příští týden.“ Stranou podle Válka nelze nechat, že opoziční poslanci kráčejí v šlépějích Jiřího Paroubka a jsou ochotni usilovat o shození vlády během českého předsednictví Radě Evropské unie a riskovat tím ostudu. „Ostudu nás všech, ostudu České republiky, a to zvláště v současné velmi těžké geopolitické a energetické situaci, kdy nás krize svírá ze všech stran. Pro mě je to zklamání, a mám pocit, že vám na naší zemi nezáleží. A mrzí mě to o to více, že řady z vás si odborně i lidsky velmi vážím. Nikdy jsem neváhal pochválit, nikdy jsem neváhal být vstřícný. Rozumím tomu, že jste opozice. Nerozumím tomu, že jste se k něčemu takovému, jako je dnešní schůze Sněmovny, propůjčili. Nehledě na to, že do toho jdete s přístupem ‚po nás potopa‘. Aneb, shodíme vládu, a pak se uvidí,“ pokračoval Válek.

Vystoupení Vlastimila Válka sledoval i Jiří Mikeš. „Jeho projev byl velice uvážlivý a seriózní. Nebylo to nějaké rozhazování signálů. Byl jsem docela mile překvapený jak vystoupil a jak reagoval. Mluvil jasně, věcně. Mě překvapil,“ uzavřel Jiří Mikeš.

