Parlament se snadno shodne jen na ústavních úpravách svého chodu

Předsedkyně sněmovní komise Kateřina Valachová (ČSSD) předpokládá dosažení shody na rozšíření okruhu zákonů, k jejichž přijetí je třeba souhlas obou komor. Nyní to platí jen pro volební zákony a jednací řád Senátu. Horní komora by to chtěla rozšířit na zákony o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ) a České národní bance, případně na zákony týkající se soudců a státních zástupců.

Na tomto rozšíření do značné míry závisí rozšíření ústavních pravomocí NKÚ; senátoři chtějí zabránit duplicitním kontrolám a kvůli tomu chtějí mít kontrolu nad prováděcím zákonem, uvedl předseda senátní komise Jiří Dienstbier (ČSSD). Šéf KSČM Vojtěch Filip s tím nesouhlasil. „Nedovedu si představit, že budeme handlovat o tom, kolik pravomocí si vztáhne na sebe Senát,“ řekl.

Sněmovna a Senát by se mohly podle poslance TOP 09 Dominika Feriho hladce shodnout na rychlejším vysílání českých vojáků do ciziny rozhodnutím vlády, které by Parlament projednal dodatečně. Návrh předložili zástupci stran, které mají v obou komorách ústavní většinu, uvedl Feri. Podle Dienstbiera ale návrh není ideální z hlediska provedení.

Souhlas mezi zákonodárci panuje i na zavedení pevných termínů voleb. Pochybnosti z hlediska rovnosti volebního práva ale vyvolala snaha vlády vymezit ústavním zákonem pevné senátní obvody bez možnosti jejich změny.

Hlavně poslanci vládních uskupení by chtěli zavést klouzavý mandát kvůli členům dolní komory, kteří by usedli ve vládě. Chtěli by umožnit, aby za takové ministry mohli dočasně do Sněmovny nastoupit náhradníci. Senát by chtěl zase dvouměsíční lhůtu pro projednání zákonů využít u komplikovanějších norem. Komise se k těmto úpravám znovu sejdou příští měsíc, kdy by na dalším zasedání měly probrat otázky týkající se prezidenta včetně možnosti, že ústavní žalobu na něj by podával jen Senát.

