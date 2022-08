Paroubek jde do boje o Hrad. Jen mu chybí peníze

Do boje o Hrad se hlásí další uchazeč. Expremiér za ČSSD Jiří Paroubek. Do vlády Petra Fialy (ODS) se pořádně obul. A prozradil, jak bude postupovat, stane-li se prezidentem.

Expremiér za ČSSD Jiří Paroubek se otevřeně přihlásil do boje o Hrad. V rozhovoru pro Lidové noviny prohlásil, že je organizačně bezezbytku připraven na start prezidentské kampaně. Jedna věc mu ale chybí. Peníze. Prozradil, že pokud je sežene, vrhne se naplno do kampaně za své zvolení v září. Pokud jde o peníze, prý o získání finančních prostředků na kampaň vyjednává.

Pokud ostrou prezidentskou kampaň odstartuje, zvedne prý např. téma bydlení.

„K bytové politice nyní vláda přistupuje jen deklaratorně. Nedělá nic. Nemají ani představu, jak by ji dělali. Pokud to nebude řešeno legislativní normou, jako je to třeba v Rakousku, v Německu nebo v Holandsku, tak nevyřeší nic. Co kolem toho říkají, jsou jen staré pověsti české,“ nešetřil kritikou vlády Paroubek.

Obecně by se prý věnoval ekonomickým tématům, neboť má pocit, že žádný z kandidátů ekonomice pořádně nerozumí a to je v současné ekonomické krizi problém. Tak to vidí Jiří Paroubek.

Pokud by se prezidentem stal, zdaleka by prý nebyl jen kladečem věnců. „Prezident by měl být schopen duchovně-morálního vedení země. To znamená, že by se měl snažit upozornit na některé problémy, které jsou a které by měla vláda řešit,“ vyložil svůj náhled na prezidentský post.

