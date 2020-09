Partie, jakou jste ještě neviděli. Flégr strašil kolapsem zdravotnictví, Žaloudík mluvil o emigraci

reklama

V nemocnicích leží bezmála 300 lidí s nemocí covid-19. Přitom 69 z nich je ve vážném stavu. Co bude dál?

Beran zdůraznil, že se nemáme čeho bát, protože smrtnost spojená s koronavirem je velmi nízká.

„Na druhé straně to ukazuje to, že lidí jsou si vědomi rizik toho viru a dodržují ta opatření, takže to snižuje množství toho viru v populaci a ty průběhy jsou velmi mírné,“ poznamenal Beran. A dodal, že smrtnost na chřipku je okolo půl procenta nemocných, a v tomto srovnání se podle Berana není čeho bát. U nemoci covid-19 je smrtnost na úrovni 0,2 procenta.

Žaloudík se vyjádřil ve stejném duchu a konstatoval, že se zajímá také o čísla počtu lidí, kteří umírají např. na rakovinu. „Kdybych bral tato čísla úplně vážně, tak asi emigruju na východní Sibiř, protože tam je teď asi nejbezpečněji,“ poznamenal k číslům o koronaviru.

Flégr ve studiu pozvedl varovný prst. Upozornil, že s ohledem na to, jak roste počet nemocných, poroste i počet vážných případů a v tu chvíli bude hrozit kolaps zdravotnického systému. Očekává, že už zas měsíc může přijít kolaps českého zdravotnictví.

„V tu dobu už tady bude zkolabovaný zdravotnictví a budeme se bát lidí. Ti lidé, když uvidí, že umřelo tolik a tolik lidí, tak prostě do té práce nepůjdou,“ prohlásil Jaroslav Flégr.

Aby k tomu nedošlo, musí se podle virologa významně posílit kapacity trasování. V tomto dal Beran částečně Flégrovi za pravdu. Ale jinak Beran trvá na tom, že žádný katastrofický vývoj v Česku nesledujeme.

Podle Cikrta se až přibližně za měsíc ukáže, zda má pravdu spíše Beran, nebo Flégr. V tuto chvíli to nemůžeme dnes přesně posoudit, protože toho o viru víme málo.

„On se ten virus chová velmi zvláště. Ona o tom mluvila už (molekulární genetička) Soňa Peková, ale je na indexu, tak se o ní nesmí mluvit,“ poznamenal Žaloudík.

„Tady o ní můžete mluvit, jak chcete,“ sdělila Žaloudíkovi moderátorka.

Profesor Žaloudík pak pravil, že sice dodržuje nařízení vlády ve věci nošení roušek a všem lidem doporučuje, aby dodržovali nařízení státu – ale to neznamená, že by změnil názor na roušky a že by si začal myslet, že rouška může fungovat jako speciální ochrana. Odmítl však, že by on sám fungoval jako protiroušková autorita a zdůraznil, že všechna nařízení státu dodržuje. Přišel s rouškou i do televizního studia a celou dobu si ji nesundal.

Má ale obavu, aby se pro samý boj s covidem nezapomínalo na onkologicky nemocné pacienty.

„Teď se nám to rozjelo takovým tempem, že bych zavedl roušky ve všech vnitřních prostorách a na veřejnosti i venku,“ poznamenal Beran, že to nebude stačit, a pokud se má rozvoj epidemie zbrzdit, je třeba v maximální možné míře omezit fyzický kontakt.

„Já bych to omezil i v rodině,“ pravil Flégr.

I v rodině by to podle Berana mělo být tak, že si lidé napřed omyjí ruce a pak teprve se budou třeba „objímat“.

Beran konstatoval, že je vhodné dodržovat všechna nařízení vlády – ba přidal ještě dvě další. Lidé by měli hodně větrat... a taky by měli sportovat, aby posílili své tělo. I podle něj pomůže, když lidé budou nosit roušky, protože to dle něho „sníží množství viru v prostředí“.

Když se znovu dostal ke slovu Cikrt, poukázal na příklad z USA, kde zdravotníci neumírají na chřipku, protože se proti chřipce nechávají očkovat, ale s nemocí covid-19 už zemřelo v USA asi kolem jednoho tisíce zdravotníků.

Beran znovu zopakoval, že když lidé budou dodržovat nařízení vlády a k tomu hodně větrat a sportovat, množství viru v prostředí se sníží – a sníží se riziko, že by mohl s koronavirem někdo zemřít.

Žaloudík připomenul, že do statistik lidí, kteří umřeli údajně na covid-19, se však započítávají i lidé, kteří už měli např. pokročilou rakovinu slinivky břišní, měli oslabené srdce a tak podobně – a tedy je sporné, zda zemřeli na covid-19.

Cikrt odmítl temné proroctví Jaroslava Flégra. „České zdravotnictví zcela jistě nezkolabuje, to jsem si naprosto jist, protože ty rezervy jsou opravdu velké,“ zdůraznil bývalý mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

Z jeho úst také zaznělo, že stávající ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch a jeho tým chybují v koronavirové krizi v komunikaci.

Flégr však trval na tom, že české zdravotnictví může zkolabovat, protože sice lze vyrobit nové a nové plicní ventilátory, ale v prvé řadě potřebujeme lidi, kteří budou umět tyto ventilátory obsluhovat, a Flégr se obává, že tyto lidi k dispozici mít nebudeme.

Naše zdravotnictví zkolabuje, jestli se každý nezačne chovat zodpovědně. Ale zodpovědně neznamená, že budeme jen dodržovat nařízení vlády, ale že se budeme snažit dělat všechno pro to, aby se množství viru snížilo.

Naproti tomu Žaloudík ve shodě s Cikrtem prohlásil, že koronavirovou epidemii zvládneme. „Jak říkala Merkelová – ‚zvládneme to‘ – a zvládli to. Takže my to taky zvládneme,“ pravil Žaloudík s odkazem na slova německé kancléřky.

Sluší se dodat, že Merkelová to však prohlásila nikoli v souvislosti s koronavirovou pandemií – ale s migrační krizí, když Německo v roce 2015 otevřelo dveře migrantům.

