Pavel Novotný: Češi nejsou kompetentní si volit prezidenta. Vyhrál by Babiš

Řeporyjský starosta Pavel Novotný, který je pro své kontroverzní vystupování jednou z nejviditelnějších tváří ODS v podcastu Dycky Praha! moderovaný Alexandrou Udženijou (ODS) a Jiřím Pospíšilem (TOP 09), promluvil o tom, jak vidí svou budoucí politickou dráhu. Probíraly se jeho aféry s ruskou stranou. Zasnil se také nad tím, co vše by změnil, pokud by se stal pražským primátorem, ve skutečnosti ale o tuto funkci prý usilovat nehodlá, hodlá obhajovat svůj současný post. Kromě jiného také prozradil, kdo je jeho favoritem v prezidentských volbách 2023.

Za starostování Novotného se Řeporyje proslavily a staly se doslova centrem Prahy i světa. Podle svých slov s nimi má i dál velké plány. „Máme volební rok, v březnu chystám velké překvapení. Já jsem vždycky chtěl, aby byly Řeporyje světový, ony vždy byly takový chudý, okopávaný, kradlo se tam. Takže vždycky jsem chtěl, aby byl takový světový,“ řekl jejich starosta.

Má pocit, že se podařilo Řeporyje proměnit ve světové? „To musí posoudit jiní, já jsem se o to ale vždycky snažil,“ nechal posudek na ostatních.

„Řeporyje pod tvým vedením vzkvétají, o obec se opravdu staráš," vysmekl mu vzápětí poklonu Pospíšil, podle kterého Novotný dělá nevídanou show. „Ta šlehačka, ta show, to je něco, co ti k tomu pomáhá," řekl k jeho taktice.

Celá podcast najdete ZDE

Spolu s tím nešla zmínit Novotného ruská aféra. „To, jak si někdo natřel Putinův režim na chleba, a jak jsi to udělal kolem pomníku vlasovců, klobouk dolu, jo. Rusové jenom zírali,“ řekl dál Pospíšil s obdivem k Novotnému a zajímalo jej, zda má tato přestřelka pokračování. „Myslím, že to už skončilo. Rusové ale zaútočili na nás, na Řeporyje, my jsme je bránili. Navíc nejsem autorem pomníku vlasovců, zpětně mě tyto dvě věci fascinují,“ uvedl řeporyjský starosta.

Tuto aféru hodnotí jako obrovskou politickou zkušenost. Něco podobného by měli zažít i čeští novináři. „Všem novinářům bych přál, aby se také setkali s těmi ruskými novináři, ti se bojí o existenci. Uvědomili si, jaký maj v Česku skvělý život. V TV Rossija jsem jen řekl pravdu,“ poznamenal.

„Až budeš ty dělat zahraniční politiku, doufám, že se toho dožiju, tak možná už konečně budeme světová velmoc,“ zasmál se Pospíšil.

Andrej Babiš hlavou státu? Národu sebrat přímou volbu prezidenta!

V kontextu toho se pozornost stočila na osobnost, která má velké šance, že by mohla usednout v čele státu a vystřídat tak proruského Zemana; je jí expremiér Andrej Babiš (ANO), i proto Novotný volá po zrušení přímé volby prezidenta. „Já se totiž domnívám, že tento národ není kompetentní si volit prezidenta. Babiš je mimořádný favorit a tento národ je opravdu schopen všeho. Okamžitě sebrat tomuto národu přímou volbu prezidenta je jediná naděje,“ zopakoval Novotný.

Kdo by podle něj měl šanci Babiše v boji o Hrad porazit? „To by musí být titán, těžká váha, ty se ale nehlásí. Kdo by ho mohl v druhém kole porazit, je Kalousek...“ míní Novotný, který od své prezidentské kandidatury ustoupil. „Já chci jen motivovat ostatní, kandidaturu neohlásím,“ uvedl.

Má prý v plánu obhájit svůj post starosty Řeporyjí a zároveň vyloučil spekulace o své kandidatuře na pražského primátora. „Určitě budu chtít obhájit starostu Řeporyjí a budu pozorovat boje o magistrát, budu pozorovat ty hry o trůny a budu mluvit slušně,“ řekl řeporyjský starosta. Je si vědom, že by nebyl tak úspěšným starostou, pokud by nepůsobil na sociálních sítích: „Nebyl by tam pak takový přesah.“

Udženija se poté zajímala, co by Novotný, pokud by se stal primátorem hlavního města Prahy, za jeden měsíc v této funkci udělal. „Nechci být jako prvoplánový protipirátský, ale vadí mi, jak jsou v módě parkoviště P+R, oni už parkují i v okrajových částech, i v těch Řeporyjích. V první řadě bych se pustil do tohohle,“ přemítal Novotný. Další věc, která jej napadla, byla nechat přemluvit také hlas pražského metra, který patří Evě Jurinové.

