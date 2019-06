Pavel Novotný: Foldyna je šmejd a krysa. Babiš je satan, čiré zlo. Generál Blaško je cvok. Trocha hladu nás nezabije. Zeman bude v pekle, Vondra prezident a čtenář PL v prdeli

Předně dovolte, abych vám pogratuloval k výsledku ODS v eurovolbách – 14,5 procenta, druhé místo – jste spokojen? Za lídrem Janem Zahradilem se do EP dostal třeba i chartista Alexandr Vondra…



Protože cítím, že vaším prostřednictvím gratuluje redakce a čtenáři PL skutečně upřímně, dovolte, abych i já, na revanš, ocenil určitou sebereflexi a pokoru, které v té gratulaci cítím. Jsem spokojen, neboť jdeme jako strana po přirozené cestě k prvenství v příštích krajských a parlamentních volbách, tak jak je nejsilnější politické straně předurčeno. Je to cesta přežití. Ano, naděje na přežití. Nikdo jiný než pan Fiala nás z totální bídy a super utahování opasku, které díky Babišovi přijde, vyvést nemůže. Jen vláda diktovaná ODS s premiérem Fialou v čele a možná nejlepším ministrem financí naší historie, Miloslavem Kalouskem, nás mohou v poslední chvíli spasit od jistého hladomoru, který nás pravděpodobně díky nešťastnému, pomatenému elektorátu ANO, který už se ale soudně po procitnutí z hypnózy vrací do náruče ODS, čeká.

O Janu Zahradilovi jsem stejně jako o Sašovi Vondrovi neměl pochyb. EU je skvělá věc a Honza je tam slyšet. Mandát bohužel nedokončí, ale než napochoduje do Černínského paláce coby nový ministr zahraničí ve vládě pana profesora Fialy, bude opět tím nejlepším možným zástupcem Čechů, a to všech, i těch, co proti EU brojí, protože jí rozumějí jako koza petrželi a jen diktát z Bruselu či zaražené vycházky mimo areál léčebny jim nedovolil zúčastnit se voleb.



Saša Vondra byl předem jasný, tam nebylo pochyb. Statečný chartista, Havlův člověk, muž pevných zásad a vzor. Kdo jiný by měl být zvolen? Já mu tu gratulaci od PL samozřejmě vyřídím hned, jak domluvíme, ale bude to zbytečné, je přirozená. Byla to očekávaná moudrá volba národa, kterého si svět váží jen a pouze kvůli Václavu Havlovi. Jednou bude dobrým prezidentem. Jako náš nejlepší ministr obrany všech dob stane tento Havlův následovník v čele ozbrojených sil. ODS prostě dodala europarlamentu ty nejlepší zástupce České republiky. Mimochodem, mimořádně zodpovědně se opět projevily Řeporyje. ODS drtivě, o sedm procentních bodů před Piráty a koalicí STAN/TOP. Inu, šťastní, zodpovědní lidé, kteří se orientují podle informací České televize a týdeníku Respekt. Chtějí pro své děti krom prosperujících Řeporyjí, kde je díky schopnému starostovi vše nové, zlaté, a poletují tam motýle a pečení holubi také sebevědomou, proevropskou a jasně proamericky a proukrajinsky orientovanou Českou republiku.



O víkendu byl v metru napaden Ladislav Jakl, člen Rady ČT a senátní kandidát za SPD, útočníci prý jednali na základě Jaklových politických preferencí. Jde tak po potyčce Dominika Feriho s dvěma muži v moravských Boršicích o druhý podobný případ v krátké době. Jde taková věc nějak omluvit? Hrubne kromě „hospody“ i „kavárna“?



Předvčerejší a včerejší, případně dnešní a zítřejší napadení pana Jakla odsuzuji i přesto, že pan Jakl kandidoval za SPD, což je buď znakem nechutné vypočítavosti, či nějaké zvrácené touhy zostudit pět generací potomků. Není možné někoho pošťuchovat z politických důvodů. To se mi příčí stejně jako každému slušnému člověku. Normální je si na takového kandidáta SPD ukazovat jako na prospěchářské koště, či si v případě kandidátů KSČM odplivnout a přejít na druhou stranu, ale člověk jako já, člen ODS, člověk vyžadující noblesu, ten tohle odsuzuje. Voliče SPD stejně tak není namístě urážet. Dělával jsem to na vašem webu, protože jsem člověk pravdy a spravedlnosti a někdo na PL tu pravdu napsat musel. Ale jinak takové nebožáky, tupé jak řimbaba, s vymytým zbytkem mozku Tomiovo pohádkami prostě obejmu, nebo jim na dálku pošlu lásku. To bych rád i teď. Mohu voličům SPD z řad vašich čtenářů něco vzkázat? Díky!



Ahoj. Ty byt dobry člověk. Ale Tomio tě obelhat. On zlo. On chtít peníze, hamty, hamty. NE tvoje dobro! Tebe mít na salamu. Merkelová mu byt ukradená. Turecká telenovela, Koranteng, Al Jazeera, Sindibad, Most, na to on ve skutečnosti koukat v televize. Na hranicích nikdo nebyt. Všechno lež. Ty byt velky pitomec. On toho zneužít. Tebe zneužít!!!! Ja tě mit rad. Já pravda a laska. Tomio lež a misto fitka bordel. Za nic nemůžeš. Tys to myslel dobře. Na tvoji duši ja vidět šrámy. ODS všechno vyléčit. Pan Fiala slunce a prosperita. Pan Fiala dělit druhe na dobré a špatné, ne černé a bílé! Pan Fiala nikoho neobelhavat a nestrasit. Havel Buh. Fiala a Marek Wollner andělé. ODS ňuňu. Tomio fuj thajksl!!!



Díky. K dalším otázkám. Jakl jednoznačně nemohl být napaden kvůli nadějným preferencím. Jakl-SPD a nadějné preference je čistý protimluv. Kravina na kvadrát. Když to zkrátíme třeba na SPD – naděje, nebo Jakl-SPD a naděje, tak jde v obou případech o tak zvaný oxymóron. Prostě spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje. Třeba jako byste řekl abstinující Zeman nebo intonující Ortel.



Prosím nesrovnávat útoky na Jakla a napadení Dominika Feriho. Jakla napadli, protože je od SPD. Feriho, protože je od pana Kalouska. To je obrovský rozdíl. Být součástí týmu SPD je cejch, je to zostuzení rodiny, je to zvrhlé a směšné. Být součástí týmu Miroslava Kalouska je prestiž, víc už je jen členství v ODS či adresa v Řeporyjích. Kalousek je moudro, poctivost a pravda. Útočník na Feriho musel být ožralý, rasistický blb. Na Jakla musel útočit v obou případech střízlivý blb bez rasových a náboženských předsudků. Veliký rozdíl.

Na poslední část otázky se mi nechce odpovídat. Nesouhlasím s dělením na hospodu a kavárnu. Nebo Prahu a zbytek. Kdepak, i na venkově, dokonce i ve Slezsku, třeba, se najde inteligence, která rozumí tomu, že Praha je v pořádku a nebýt Prahy, hryže zbytek republiky kůru. A naopak v Praze, já nevím, třeba v okolí pražské Letné, nebo v Hostivaři u přehrady může žít nějaký hlupák, co nevolí pravici, kohokoli proti Zemanovi, nebo třeba tohle dělá, ale šťouchne Jakla, protože si dá šest velkejch a potká zrůdu, co se podílí na podvádění těch nejzranitelnějších primitivů. Rozumíte? Mohl to být i „kavárník“. A jestli se hrubne? Spíš je společnost rozdělená, za politický názor je každý hned paušalizován. Volils Zemana? Jsi blb. Nikdo neřeší, že prostě mohl být ten člověk jen zfetovaný, nebo nemá všech pět pohromadě. Nebo volič Babiše. To nemusí být nutně pitomec, je jen obětí sofistikované kampaně, k tomu dostal v metru koblihu, čtyři kila k důchodu, a že půjde do pekla, vědět nemůže. Nesnáším paušalizování a předsudky. Dokonce i čtenář PL je pro mě lidská bytost, které jsem asi v minulosti neměl tolik nadávat. Jistě, je to póvl, ale pořád lidská bytost. Snažím se být velkorysejší. Čteš Parlamentní listy? Volíš Okamuru? Eklují se ti muslimové? Myslíš, že Česká televize lže a Sputnik říká pravdu? No tak jsi samozřejmě horší člověk než já, nejsme si rovni a není to proto, že já jsem inteligentní, a ty blb. Je to i o charakteru, sebereflexi. Podívejte, průměrný čtenář vašeho webu, nebo volič SPD, moment, to se nemusí průměrovat, prostě tenhle plebs. Tak ten, když já, vážený pan starosta Novotný, třeba dostanu přes držku někde na Moravě jako pan Feri, tak bude mít radost. Škodolibou. A to já zase ne. Kdyby třeba nějaké vemeno, a nemusím pořád ukazovat jen na lůzu z řad vašich čtenářů či na prostoduchý elektorát SPD, počkejte, vemeno, vemeno, už vím, kdyby si třeba senátor Doubrava nebo Jarda Foldyna, no prostě hnus nějaký, rozbil hubu na schodech, tak já z toho radost mít nebudu. Nebudu se škodolibě radovat. Nejsem takový. Nebude mi ho líto tak, jako třeba kdyby si rozbil držku někdo z naší strany, nebo ze zpravodajství České televize, ale nebudu mu to přát. A i když je většina lidí jiná než já, prostě nepatří mezi tu, řekněme, pěti až desetiprocentní elitu, inteligenci, tak se nedá říct, že by se hrublo. Hospoda nehrubne. Kavárna nehrubne. A že pro to dělají někteří politici, co mohou. Ale mají smůlu. Dokud tu bude ODS, TOP 09, Piráti, Starostové a další a další strany sdružující vesměs slušné a poctivé lidi, dokud tu bude pan profesor Petr Fiala, který se i přes svou slušnost a čestnost stane premiérem, dokud tu bude Česká televize, časopis Reportér, moji kamarádi Feri s Bartošem, dokud tu bude pan Halík, tak nebude možné, aby pravda a láska nezvítězily. Lid nehrubne. Lidé jsou jen vesměs naivní a snadno ovlivnitelní. Všechno bude dobré. Jasně, budeme si muset utáhnout opasky a kvůli téhle éře budou budoucí pravicové vlády řešit to, co napáchali voliči Andreje Babiše, ale trocha hladu a kanibalismu nás nezabije. Důležité je, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Že Parlamentní listy, SPD anebo, já nevím, třeba fanoušci Czexitu, to bude prostě vždycky exotika. Česku bude vládnout Fiala a světu dál Židé. Co víc si přát? Nehrubne se. Proč by mělo? Je dobře. Nikdy nebylo lépe. A zůstane to tak, i když Babiš polovinu ukradne. Jasně, bylo by super mít za premiéra Fialu, prezidenta Kalouska a nejslavnějšího doživoťáka Okamuru, ale to už by byl svět moc dokonalý.

Andrej Babiš vyhrál eurovolby, získal ale méně hlasů, než možná sám čekal. ANO si odneslo lehce přes 21 procent, koaliční partner z ČSSD navíc zůstal pod čarou ponoru. „Jela tady na nás intenzivní kampaň,“ řekl po volbách Babiš. Všichni soupeři prý „jeli Antibabiše“ a kampaň byla vylhaná a sprostá. Je to pro Babiše začátek konce?

Víte, jsme jediný národ na světě, který platí premiérovi podnikání – to je divné, že všichni jedou Antibabiše. A co mají jet? Antiokamuru? Antisocany? Antikomunisty? Vždyť to jsou všechno marginálie, které nic neznamenají a vyznává je omezený počet chudáků, co jsou rádi, že se najedí příborem a dojdou do hospody. Babiš je skutečné nebezpečí, navíc servírované špičkovými píáristy. Je to kampaň. Babišova. A je dokonalá. Je dobře, že všichni jdou proti Babišovi. Babiš je satan, je to čiré zlo. S čím jiným bojovat?

Pro Babiše to začátek konce určitě je. A pro pana Fialu začátek začátku. Trochu mě děsí, že se Babiš nakonec stejně asi bude chtít stát prezidentem, ale jak mě tuhle vypsala sázková kancelář Maxitip na prezidenta, uvědomil jsem si, že to možná bude na mně. Víte, porazit cestou Soukupa a ve finále Babiše. Možná jsem já tím vyvoleným, možná jím je někdo jiný. Ale jednou tu Babiš nebude. Babiš je vylhaný, ne kampaně proti němu. Ty jsou pravdivé.

Jak vnímat propad sociálních demokratů? Poslanec Jaroslav Foldyna pro MF DNES uvedl, že ČSSD se obrátila vůči svému původnímu voliči, který je pro ni dnes xenofobem a homofobem. Foldyna prý nyní nevidí žádné východisko a zvažuje, zda v ČSSD setrvá. Kde ČSSD udělala chybu?

Foldyna je nevzdělaný chudák, kolaborant a bytost celkově k politování. ČSSD dělá dlouhodobě ostudu a nikdy jí nepomohl. Dokonce i v době, kdy měla svět u nohou, si on musel kupovat… Moment, aby mě nezažaloval. Já si nikdy hlasy kupovat nemusel. Foldyna samozřejmě ČSSD opustí, zkusí to u Klause, a nakonec skončí jako mudrlant někde ve snack baru na Ústecku. Mám rád Hamáčka. Už to asi nezachrání. Ale bude bojovat do konce. Foldyna je krysa, která neutekla dávno jen proto, že ČSSD je ještě ve vládě. Za pár týdnů nebude. A to bude i konec Foldynovy loajality. Vážím si pana Petříčka, věřím, že Hamáček je slušný člověk. A že Foldyna je šmejd. O tom jsem přesvědčený. Není to slušný člověk jako já. Je to zavržení hodný člověk jako Tomio Okamura; a také si všimněte, že na rozdíl ode mě není pohledný a perspektivní. Je to můj opak. Fitkoblb bez špetky inteligence a perspektivy.

Kde ČSSD udělala chybu? Neměla se nikdy paktovat s Babišem. Měla se mnohem dřív zbavit Haška. Poslední šanci promrhala po posledních volbách. Měla být Babišovi opozicí, měla si najmout Koháka, Kovyho a tyhlety štětky, plus víc naslouchat Jakubovi Horákovi a dalším lidem, co tomu rozumí a taky je jim Hamáček sympatický. ČSSD je vyřízená. Už se o ní nechci bavit, anebo klidně jo, ale nemluvme už o Foldynovi, já nemám nic proti gayům, ale vadí mi kolaboranti. A neumí tančit jive. Viděl jste mě tančit jive tuhle na Facebooku? Neuvěřitelné, že? Ta noblesa. Symbol kultu těla. No, a teď si mě srovnejte s Foldynou. To je jako postavit vedle sebe Šebrleho a kozí hlavu v motorkářské vestě s pavoučíma nohama. A fakt to neříkám, protože bych měl něco proti gayům. Mám mezi nimi mnoho přátel. Jarda mezi ně nepatří.

Dva mandáty, které v eurovolbách získala SPD, považuje předseda hnutí Tomio Okamura za výsledek přesně podle plánu. Česko tak budou v EP zastupovat i exministr zdravotnictví Ivan David a generál Hynek Blaško. Jak se na výsledek SPD díváte vy?

Hynek Blaško je důkazem toho, že není moudré umožnit kandidovat do europarlamentu bez lékařského potvrzení. Ten člověk je evidentně zcela mimo realitu, připomíná mi bývalou moderátorku Kateřinu Kristelovou, žije v bludu a je to závažné. Po pravdě, kdybych měl odpovědět s rukou na Bibli, řekl bych, že to nebude strašná ostuda jen proto, že se tam ztratí a do konce mandátu se to buď vyřeší nějak biologicky, nebo ho zbaví doopravdy svéprávnosti – a bude. Dva mandáty v europarlamentu nejsou žádný úspěch, z každé země se tam dostanou jeden dva klauni, blázen nebo pornoherečka. Já jen doufám, že tam pan generál nevyvede nějakou klukovinu. Ten až zjistí, že EU funguje, že na západě je to lepší než východě a že chemtrails fakt neexistují, taky mu může přeskočit definitivně. V jeho případě bych se nedivil. Už tak je to regulérní cvok. Lidem, co ho volili, by se měla láska posílat především. A měli by býti objímáni mnohem častěji. Měl by je někdo vzít za ruku a ukázat na horizont, že země není placatá, nebo je vzít mezi normální lidi ven, třeba do nějaké kavárny v Praze, prostě aby pořád nesmrděli na facebooku SPD, v herně, či v diskusi na Parlamentních listech. Voliči Hynka Blaška, ti, co to do europarlamentu hodili Okamurovi, to musejí být strašní chudáci. Já vím, že ho volí Limberský. Představuji si padesát tisíc Limberských a říkám si, ty vole, to je stejně neskutečný. Ještě, že to žije někde v rezervacích, ale stejně je to síla. Nebožáci. Jestli někdo z vás umí číst a čtete tohle, posílám vám lásku a odpouštím vám.

A co generál Blaško? Dostal mnoho preferenčních hlasů, ihned po zvolení se dostal do hledáčku snad všech médií v zemi, která řeší jeho údajně proruské výroky. Blaško tvrdí, že pro něj je na prvním místě jeho vlast, a až pak vše ostatní. Věříte mu to? Jinak Blaška vidí ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Prý je koněm Moskvy a nenávidí členství v NATO…

Blaško je duševně nemocný člověk bez reálného pojmu o realitě. Samozřejmě, je to také vlastizrádce, ale hele, v jeho stavu nějaké proruské názory, sympatie PL a víra v to, že holandské letadlo sestřelili Ukrajinci, to je prostě choroba. Já bych mu dal lízátko, plenu a normálně ho tam někam posadil a nenadával mu do agentů Ruska. Lidi si ho zvolili. I debilové a kreténi mají právo mít své zástupce v Evropě. Tak mají Blaška. Vždyť je to sranda.

V Evropě obecně zažily úspěch vlastenecké strany, u některých ale nárůst preferencí nedosáhl očekávaných hodnot. Bylo podle vás posílení evropských vlastenců dostatečné?

Vlastenecké strany nesdružují vlastence, ale kretény, co si myslí, že jsou vlastenci. Vlastenec jsem já, vlastenec byl pan Havel, vlastenec je Mirka Němcová. Co mi to vůbec dáváte za otázky? Absurdní představa, že někdo jako Okamura, nebo člen Řádu národa je vlastenec. Kdepak, to jsou všechno lidé, co o skutečném vlastenectví nemají ánung. Víte vlastenectví, jak ho chápu já, láska k vlasti, společenskému dědictví svého národa, k jeho řeči a lidem… Nic z toho u takzvaných vlastenců nevidím. Jen lásku k pivu a nenávist ke všemu cizímu. Škoda, že není více lidí, jako jsem třeba já, a méně, jako je třeba pan Konvička. Ale pak by nebyla rovnováha. Hlavní že, že ODS jde nahoru a Babiš a SPD dolů. Že vymírají komunisté. To je podstatné. Vše jde dobrou cestou. Katka Brožová už tolik nezpívá v televizi taky. Jsem optimista.

Podporujete demonstrace Milionu chvilek pro demokracii? Líbí se vám jejich akce, dělají to dobře? 50 tisíc lidí přijde na náměstí dát najevo, že už mají premiéra plné zuby…

Jsou skvělí a moc jim fandím. Je to důležité, co dělají. Nic není nebezpečnějšího než Andrej Babiš, aktuálně. Je správné jít do ulic. Je špatné, že o těch demonstracích nepíšete pozitivněji. A také o ODS byste měli psát lépe. Milion chvilek jsem vás neslyšel pochválit, co demonstrace začaly. Přitom je to fakt skvělá a masová záležitost. Říkali to v České televizi! Blbé je, že Babiš to ustojí, prohodí se akorát Hamáček za Okamuru a ten bude ministr školství. Ale ono se to stejně celé sesype do roka. A budou předčasné volby. A ODS udělá 25 procent. Se šesti procenty Klause juniora, pěti TOPky, devíti Starostů a tolerancí Pirátů to bude stačit. Už jsem vám říkal, že pan Fiala bude premiér? Já se na to tak těším. Potom ho pozvu konečně k nám do Řeporyjí, aby viděl, jak to tady dobře vedu a jak mě mají lidi rádi. A že existují volební obvody, kde se Babiš nedostane ani na bednu. Prostě svět moudrých, slušných, perspektivních lidí. Svět, který si diskutér pod tímto článkem neumí představit.

Zlé jazyky tvrdí, že Mikuláš Minář, organizátor demonstrací, jen směřuje do politiky. Neobáváte se, že Milion chvilek může přerůst do politické konkurence ODS? Neměla by vaše strana začít pořádat nějaké demonstrace proti Andreji Babišovi sama?

ODS se nemusí bát ani Miluláše, ani Klause juniora, ODS se musí hlavně připravovat na převzetí odpovědnosti za naši budoucnost. Bude mít brzy premiéra. Vyhraje volby. Pan Fiala bude na Železném trůnu, pan Babiš v kriminále a pan Zeman v pekle. Všichni se někam posuneme, ti schopní a perspektivní z nás určitě, třeba já budu nesmírně úspěšný starosta a zřejmě primátor, nebo tak něco. Feri bude velvyslanec v USA, Vondra prezident, Bartoš šéf BIS; jenom váš čtenář, pane redaktore, bude pořád ve stejné prdeli a bude z toho vinit Kalouska. Vyřiďte mu prosím, že mu posílám lásku.

A že pan Fiala bude brzy premiér!

