Pavel Novotný: ODS se mě bojí. Chci být poslanec a brát 100 tisíc, mám na to. Bojím se, že prohrajeme

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný tvrdí, že se jako politik změnil. „Je čas změnit taktiku a styl. Musel jsem si vyšlapat dosavadní cestičku, abych pochopil, že tak, jak jsem to dělal dosud, to nepůjde,“ říká Novotný s tím, že už o ostatních politicích nebude mluvit sprostě. Rozhodl se tak poté, co mu ODS zakázala kandidovat do podzimních sněmovních voleb. „Velmi mě to naštvalo, považuji to za velmi nečestné a nesportovní,“ říká Novotný.

Pavel Novotný se v rozhovoru pro server Aktuálně.cz zamýšlel nad svým dosavadním působením v politice a nad svojí pozicí v ODS. Role starosty ho dle jeho slov naplňuje, ale nesnáší přílišnou byrokracii. „Původně jsem si myslel, že vím, do čeho jdu. Ale mýlil jsem se. Měl jsem představu, jaká je asi byrokracie nebo jak se krade. Ale přesto jsem v šoku. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu,“ přiznává Novotný.

„Přišel jsem z tvrdého kapitalismu do zpomaleného filmu a na vše zírám. Se svou otevřenou, zvídavou hlavou vidím věci, nad kterými mi zůstává rozum stát. Jsem zoufalý z lidí, z byrokracie. Nenávidím to. Ale zároveň mě to naplňuje. Je to krásná práce. Kterou nikomu nedoporučuji dělat,“ říká ironicky starosta Řeporyjí.

Nejvíce ho na své pozici prý baví, jak odsud dokáže ovlivňovat „svět“ anebo celou ODS. Lídři ODS se prý Novotného bojí, ale zároveň ho respektují. „Myslím, že strana mi to dává dostatečně najevo. Ve chvíli, kdy vymýšlí hovadiny, abych nemohl kandidovat do Poslanecké sněmovny, je jasné, že se mě bojí. A zároveň mě respektuje. Strana mi dává najevo, že jsem důležitý, protože jsem hodně vidět. To je teď mimořádná devíza ve straně, to je luxus. Protože máme minimum lidí, kteří jsou vidět,“ pouští se Novotný do kritiky vlastní strany.

ODS podle Novotného totiž nejenže nevyhraje příští volby, ale bude dokonce až třetí stranou. „Říkám pravdu, kterou nechce v ODS nikdo slyšet. Ani Petr Fiala. Lidé, kteří utekli k Babišovi, utekli od nás. A teď utíkají bohužel hlavně k Pirátům a starostům. Jestli se budeme nadále v ODS chovat nabubřele, nebudeme si schopni přiznat chyby a uvědomit si, že Piráti jsou inteligentní bytosti, které nekradou, tak volby projedeme. Včetně prohry v Praze. Bojím se, že skončíme až třetí,“ prorokuje Novotný.

Největší chybou je podle něj fakt, že ODS na rozdíl od premiéra Babiše nedokáže oslovit obyčejné lidi. „V ODS jsme hloupí, vidíme svět z Prahy. Když jsem s ním mluvil, tak jsem mu říkal: Pane předsedo, vy musíte chodit mnohem více mezi lidi. A musíte mezi ně chodit obrazně řečeno v montérkách. Babiš řekne jednu větu a všichni se o tom baví, ať vejdete kamkoliv. My svoláme expertní tým, vydáme tiskové prohlášení, které má šest odstavců, jenže nikdo o něm nikde neví. Rozhodně o tom nikdo nemluví v tramvaji. Na rozdíl od slov Babiše,“ srovnává Novotný.

Toho v poslední době v rozhodování ODS naštvalo také schválení daňového balíčku. „Zrovna jsem seděl nad rozpočtem Řeporyjí a viděl jsem, o kolik přijdou rozpočty obcí a měst kvůli této daňové změně. Ale schvalovat něco takového s ANO a SPD? Absolutně to nechápu. Navíc se bojím, jestli si náhodou nějak nezačínáme rozumět s Babišem. To bych nepřežil,“ tvrdí rázně Novotný a dodává, že pokud se ODS spojí po volbách s ANO, je to jeho poslední den v ODS.

Největší ranou ale pro něj byl fakt, že mu ODS neumožní kandidovat do sněmovních voleb. „Velmi mě to naštvalo. Je mi velmi líto, že mi ODS nechce umožnit ani to, abych to zkusil. Na jakémkoliv místě. Považuji to za velmi nečestné a nesportovní. Připadá mi ubohé, když mi například naše senátorka Mirka Němcová vzkazovala přes média, že na Sněmovnu nemám. To se nedělá, není to fér a Mirka by se mi za to měla omluvit,“ vzkazuje Novotný senátorce.

Novotný věří, že jako poslanec by byl přínosem nejen pro ODS, ale i pro občany. „Vím, že bych byl dobrým poslancem. Snažil bych se prosadit spoustu užitečných věcí. Jsem nespokojený se stavebním zákonem, o kterém bych teď mohl mluvit hodinu. Jsem nespokojený se zákonem o odpadech. Jsem frustrovaný, co zažívám jako starosta s byrokracií. Chtěl bych spoustu věcí změnit,“ nastiňuje Novotný.

„Myslím si, že jsem schopný. Samozřejmě kolem toho udělám spoustu chyb a jsem ješitný, ale jsem prostě schopný. A určitě to vidí ODS. Bohužel mě někteří členové vnímají jako konkurenci. Já ale nemíním z ODS dobrovolně odejít. Kdyby mě o to poprosil Petr Fiala a také místopředseda Miloš Vystrčil, tak ano. Odešel bych. Poslechl bych je. Ale jenom tyto dva,“ opakuje Novotný svůj dlouholetý názor, že sám z ODS neodejde.

Vlivem rozhodnutí strany se ale Novotný prý jako politik mění. „Je čas změnit taktiku a styl. Musel jsem si vyšlapat dosavadní cestičku, abych pochopil, že tak, jak jsem to dělal dosud, to nepůjde. Já chci hrát ve všem první ligu. A myslím si, že na to mám. Chci být starostou Řeporyjí. Chci jít každý čtvrtek na schůzi Parlamentu a brát 100 tisíc korun. Jsem přesvědčený, že na to mám. A chci dokázat ODS, že se mýlí, když si myslí, že na to nemám,“ tvrdí sebevědomě Novotný.

„Umím dosáhnout výsledku. Že se přitom snažím zalíbit? To ano. To je obrovská motivace dokazovat, že na to mám. To je přece normální, my muži toužíme po ocenění svého okolí. Ano, toužíme po penězích, po moci, po slávě. Ježíšmarjá! Umím to ale na rozdíl od mnohých jiných přiznat. Měním svět kolem sebe. Měním Řeporyje. To je bomba! Mám Řeporyje opravdu moc rád,“ říká nakonec a přiznává, že na vysokou politiku si možná nikdy nesáhne, ale nějak by se s tím naučil žít.

