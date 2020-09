Pavel Novotný dostal poj*b od Fialy. Mezitím měl nezvané hosty. Bude zuřit

Anketa Věříte Romanu Prymulovi? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 2871 lidí

„Sešli jsme se s @P_Fiala. A řekli si mnohé,“ začal poněkud tajemně Novotný. „To podstatné, co zaznělo z mé strany – to, co jsem předvedl, bylo daleko za hranou akceptovatelného. Bylo to nepřijatelné....“ kál se řeporyjec, ale Petr Fiala už nemusí mít strach.

„Udělám maximum pro to, aby Petr nelitoval toho, že jsem po našem setkání stále členem.“ Uvidíme, zda svůj čestný závazek splní. Ale mezitím co spolu živě diskutovali Fiala s Novotným, se přihodila jiná věc, která by ani jednoho z nich jistě nepotěšila. Komunisté v Řeporyjích!

Komunistický kandidát do senátu Roman Blaško uspořádal tiskovou konferenci přímo u pomníku vlasovců. Podpořit ho přišly poslankyně za KSČM Marta Semelová a Marie Pěnčíková a další kandidát komunistů do Senátu v Praze 9 Pavel Franěk.

Blaško na konferenci neváhal označit vlasovce za vlastizrádce a zrádce. KSČM je podle něj jedinou stranou, která se může současnému trendu přepisování našich i evropských dějin postavit. „Nebudeme trpět novodobé vlasovce, kteří jsou symbolem vlastizrady.“ Prohlásil Blaško směrem k Novotnému.

Komunisté slovy Blaška také odmítají přejmenovávání ulic, hanobení a bourání soch a pomníků našich osvoboditelů. Blaško zde očividně míří na kauzu maršála Koněva. „Nenecháme urážet a plivat na naše národní hrdiny, jako byl náš prezident generál Svoboda,“ řekl dále.

Můžeme se jen domnívat, jaká bude reakce řeporyjského starosty. O KSČM se Novotný dlouhodobě vyjadřuje nepěkně. V rozhovoru, který poskytl Parlamentním listům, řekl o poslankyni Semelové toto: „Oficiální stanovisko městské části Praha-Řeporyje o výrocích Marty Semelové k procesu s Miladou Horákovou: Marta Semelová je ubohá bolševická svině! Děkuji, pane redaktore. Co tam máme dál?“ Můžeme čekat další mediální přestřelku mezi komunisty a Pavlem Novotným?

