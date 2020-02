Pavel Novotný o ODS: Ten mi myje p*del. Ten mě chtěl vyloučit. Tak byl drzý! Ten políbí můj prsten

Pavel Novotný je v podstatě chodící reklama na přísloví, co na srdci, to na jazyku. Nebojí se napsat, co si opravdu myslí, třeba i o svých stranických kolezích, a nezdráhá se přitom využít i značně barvité jazykové výrazy.

Jedním z lidí, kteří ho nechtějí mít ve straně, je prý senátor Jiří Oberfalzer. Novotný ho vidí jako starého muže, kterému již moderní svět protéká mezi prsty a on ho moc nechápe.

„Stařešina kverulant, který měl tu drzost loni zkoušet mě pohnat před stranické vylučovací orgány. Pohořel jak papír, a ještě byl drzý. Z úcty ke stáří a slušné práci v komunální politice ho ignoruji, stejně nikoho nezajímá, není vidět. Prostě, konzerva až na půdu, která dělat u nás v píárku, tak jsme na osmi procentech. Nová doba. Nepochopil to. Má na to svaté právo. Strašně mě podceňuje a vůbec nechápe, že já jsem anděl spásy,“ vypálil Novotný, který na závěr prvního odstavce přidal smajlíka.

To současný stranický expert na školství Martin Baxa sice prý nemá Novotného rád, ale starosta Řeporyjí věří, že ho primátor Plzně jednou bude uctívat a v budoucí vládě si spolu budou rozumět.

„Ostatně mu jako ministrovi mé vlády nic jiného nezbyde. Jednou mi půjde hrozně po krku ve vedení strany. Asi se ho stejně nakonec budu muset zbavit,“ napsal Novotný s nadsázkou.

Třetí v pořadí je europoslanec Jan Zahradil, kterého Novotný vnímá jako vzteklého ultrakonzervativního strejdu, jemuž jako starosta Řeporyjí nepochybně leze na nervy. Novotný si prý však váží jeho práce v Evropském parlamentu. „Nakonec políbí můj prsten, ale bude to dřina,“ shrnul svůj pohled na Zahradila Novotný.

Starostku Janu Černochovou má prý rád a jednou jí i věnuje Ministerstvo obrany, ale stane se tak až tehdy, až na radnici Prahy 2 vyvěsí duhovou vlajku.

První místo Novotný ponechal Jiřímu Zajacovi, místostarostovi Prahy 14.

„Myje mi prdel, kde může, a já to chápu. Jirka se vidí primátorem a má děsně tajnou taktiku (počkám dva roky, až se pobijou, a pak to urvu), bohužel se vidí primátorem v době, kdy budu dávno tahat za nitky pražské ODS já, v mé hře je nesmírně důležité, aby si co nejdéle myslel, že je to absurdní představa. Všichni společní přátelé ve straně se před ním musí tvářit, že to hrají s ním a jsem jen pošuk, co splaskne, dobře vědí, že šéfovat to budu já a Jirku si namažu na chleba. On to myslí dobře a má super plán, který se neuskuteční, ale je super. Jirka je v zastupitelstvu města na kariérnim vrcholu. Neví to. Bojím se, co bude, až to zjisti. Dobrý starosta. Byl by možná dobrý primátor. Ale tím budu já nebo Ondra Martan. Nebo Stárek, no mladí... tahle parta,“ napsal Novotný.

„Jirko, já povedu tu kandidátku, já budu primátor, já budu říkat, jak to bude. My jsme Řeporyje, vole, čtrnáctka není nic,“ trefil se ještě do lokálního patriota.

Svůj výčet uzavřel poznámkou, že má ODS rád, ale nemá čas na partajní hrátky.

