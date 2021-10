Pavel Novotný už s vámi nemá trpělivost: Neočkované v nemocnicích označit! A ještě víc

reklama

Očkování proti covidu není povinné, a to ani pro některé profese jako podmínka pro výkon zaměstnání a nikdo nesmí zjišťovat, zda člověk je, či není očkovaný, to starosta Novotný neslyší rád. Podle svých slov by to do budoucna velmi rád změnil.

„Zaměstnavatel by měl mít právo požadovat po zaměstnancích povinné očkování,“ propaguje Novotný na svém facebooku povinné očkování ve firmách. Epidemiologická situace se s příchodem podzimu zhoršuje a firmy skutečně začínají řešit očkování zaměstnanců, aby se vyhnuly dalším restrikcím a případným lockdownům.

Pavel Novotný, DiS.

Nová pravidla by člen ODS zavedl i v nemocnicích: „Neočkovanými se plní nemocnice, trochu mi vadí, že nejsou nějak označení, aby se s nimi mohlo mluvit a trpělivě jim říkat, že jsou k sobě i ostatním bezohlední debilové,“ nebere si servítky.

„Chtělo by to uzákonit, lhůta a rovnou na dlažbu,“ dodává řeporyjský starosta.

Jelikož jde o třaskavé téma, strhla se pod jeho příspěvkem bouřlivá diskuse, jejímž obsahem byla i ostrá kritika.

„Ty jsi fakt debil a ani žádnou značku nepotřebuješ,“ odplivl si téměř Radomír Vyvlečka.

Podle vás bychom měli být označeni? Co nás rovnou nahnat třeba do koncentráku? Myslím si, že neočkovaný rozumný člověk si alespoň udělá test, a co očkovaní? Ti si testy nedělají, a přitom covid chytí a roznesou stejně jako neočkovaní, tím si myslím, že jsou větší hrozbou než ti neočkovaní. Zklamal jste mě…,“ reaguje Petra Vacková.

V podobném duchu se nesla většina názorů. Zaznívalo i to, že v takovém případě by zaměstnanec měl mít právo na to, aby mu za tento požadavek (v případě komplikací) zaměstnavatel osobně ručil a byl ochoten v případě problémů vzít si svůj požadavek na svoje bedra. „Pavle, voláš po označení, ale sám sebe jsi označil teda ukázkově. Ale je fakt, že ses označil aspoň opravdu dobrovolně,“ dodává Dagmar Šimková.

Otázka povinného očkování rozděluje i odbornou společnost.

Očkování proti covidu-19 je ze zákona dobrovolné. Zda je zaměstnanec očkovaný, či nikoliv, nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař zaměstnance. Skutečnost, že se zaměstnanec nenechal očkovat, ač si to jeho zaměstnavatel přál, nemůže být rozhodně důvod k výpovědi z pracovního poměru, to jsou v souhrnu stanoviska ředitele právní kanceláře ČLK Jana Macha a ředitele právního odboru MZd Mgr. Jana Bačiny z května letošního roku.

Naopak představenstvo ČLK v souladu s doporučením vědecké rady ČLK prohlašuje, že na základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že nejúčinnějším opatřením proti šíření infekce covidu-19 je očkování. Z toho důvodu představenstvo ČLK zatím například požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.

Nedávno se proti tomuto stanovisku vymezil celostní a rehabilitační lékař Jan Hnízdil ve svém blogu na Aktuálně.cz a není jediný lékař, jako důkaz citoval zápis z jednání představenstva ČLK 9. 10. 2021: „Dr. Kubek oslovil prostřednictvím sekretariátu CPME členské komory a asociace s dotazníkem, jehož cílem je zmapovat situaci v jednotlivých zemích EU, tedy zda existují lékaři veřejně vystupující proti očkování a jak vůči nim lékařské komory a asociace postupují.

Vědecká rada ČLK se znepokojením sleduje prohlášení některých lékařů, kteří zpochybňují přínos očkování proti covidu-19 a naopak straší veřejnost nepodloženými riziky, která jsou s očkováním údajně spojena. Vědecká rada se distancuje od názorů kolegů veřejně zpochybňujících přínos vakcinace proti covidu-19, a to bez ověřitelných vědeckých důkazů.“

