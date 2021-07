Pavel Sehnal: Soukromý sektor má mít volnější ruce, lety do vesmíru to potvrzují

Privátní lety do vesmíru ukazují, že soukromý sektor dokáže inovovat rychleji než státy, podobně jako u vakcín proti covidu. Je o tom přesvědčen předseda Aliance pro budoucnost Pavel Sehnal. Podnikatelé se podle něho dovedou efektivněji přizpůsobit aktuálním potřebám i technologiím, státy selhávají.

Nemělo by zapadnout, že britský miliardář Richard Branson úspěšně absolvoval privátní let do vesmíru. Rád bych to zdůraznil hlavně proto, že tento případ ukazuje, že je soukromý kapitál a sektor hlavním zdrojem inovací.

Dříve byl vesmírný program výlučně ovládán jednotlivými státy, ať už to byly Spojené státy, Rusko a dříve Sovětský svaz nebo Čína. Všechno se to platilo z veřejných peněz. To už dávno neplatí.

Ukazuje se, že existují komerční subjekty, které na základě vlastních peněz soukromých investorů schopny připravovat vesmírný program a k tomu ještě efektivněji a nesrovnatelně rychleji, než toho byly schopny státy. Zanedlouho do vesmíru míří Jeff Bezos a také Elon Musk. Půjde dokonce o několikadenní pobyty.

Srovnejme to s jiným odvětvím. Vakcíny proti covidu, které dnes používáme, byly vyvinuty během krátké doby soukromými společnostmi. Ať už jde o Pfizer, Modernu, AstraZenecu nebo Johnson&Johnson připravily soukromé firmy. Pouze čínská nebo ruská vakcína byla vyvinuta na úrovni státu. Jinak vše vyřešil soukromý sektor. Potvrzuje to nesmírnou dovednost privátního sektoru zvládat pandemické stavy, ale i krizové stavy obecně. Dříve jsem mluvil i o tom, že kdybychom měli dostatek soukromých zdravotnických zařízení, průběh pandemie mohl být lepší, protože by soukromý sektor reagoval navýšením kapacit.

Místo toho stát řekl, že má určitou kapacitu lůžek v nemocnicích a za celou dobu trvání pandemie během roku a půl se číslo lůžek nezměnilo. Přestože vláda utratila stovky miliard, žádné peníze na navýšení kapacit lůžek, ale ani zdravotnického personálu, nešly. Státní systém v poskytování zdravotní péče se ukázal jako zamrzlý a zkostnatělý. Ano, zdravotníci dělali co mohli, ale pokud by v tomto odvětví existoval i soukromý kapitál, snažil by se s touto situací vypořádat lépe.

Tím se vracím na začátek, kdy se v současné době začíná potvrzovat, že soukromý kapitál může být mimořádně úspěšný i v oblastech, které donedávna byly doménou států. Pokud to platí v oblasti vesmírných programů, zcela jistě by to skvěle fungovalo i v mnoha dalších oborech.

Stačí nechat soukromému kapitálu volnější ruku, nechat tomuto sektoru více peněz, které by se jinak vybraly na daních. Nakonec se ty prostředky vrátí společnosti ještě efektivněji, protože zmizí ten mezistupeň státu, který pro svůj aparát z vybraných peněz ukrojí a utopí je ve vlastních nákladech.

